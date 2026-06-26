HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đại tá Lê Mạnh Hùng làm Phó Giám đốc Công an Cà Mau

Tân Lộc
|

Đại tá Lê Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an TP. Đồng Nai được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.

Ngày 26/6, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Đại tá Lê Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an TP. Đồng Nai được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau .

Thiếu tướng Hồ Việt Triều - Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau trao quyết định cho Đại tá Lê Mạnh Hùng (trái).

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Hồ Việt Triều – Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau bày tỏ tin tưởng, trên cương vị mới, với bản lĩnh, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, Đại tá Hùng sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Thiếu tướng Hồ Việt Triều đề nghị, Đại tá Hùng nhanh chóng tiếp cận công việc, bám sát địa bàn, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo; tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nêu gương thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Lê Mạnh Hùng khẳng định, sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Giám đốc Công an tỉnh; không ngừng học tập, rèn luyện, giữ vững phẩm chất của người cán bộ, đảng viên và người chiến sĩ Công an nhân dân.

Ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh (áo trắng) và lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau, Công an TP. Đồng Nai chụp ảnh với Đại tá Lê Mạnh Hùng.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Công an nhân dân

Công an tỉnh Cà Mau

Hồ Việt Triều

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại