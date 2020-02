Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba cảm ơn Việt Nam tương trợ trong cuộc chiến đẩy lùi dịch virus corona

Ông Tập Cận Bình đích thân chỉ huy, phân công hàng loạt nhiệm vụ

Sự tấn công bất ngờ của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đã khiến trái tim nhân dân Trung Quốc nói riêng và cả thế giới nói chung cùng dậy sóng.

Hiện nay, dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc, mà hạt nhân là Đồng chí Tập Cận Bình, nhân dân Trung Quốc đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, dốc sức chiến đấu với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đích thân chỉ huy, phân công nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống dịch bệnh, để thống nhất lãnh đạo, thống nhất chỉ huy, phân loại chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh trên từng địa phương.

Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp phòng chống toàn diện nhất, nghiêm ngặt nhất trên phạm vi toàn cầu, huy động đầy đủ lực lượng của chính phủ và toàn xã hội, thực hiện công cuộc toàn dân phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn con đường lây lan của dịch bệnh trên tất cả các kênh, nhiều biện pháp đã vượt trên tiêu chuẩn của “Điều lệ y tế quốc tế”.

Trung Quốc đã kịp thời áp dụng cách ly tập trung đối với Vũ Hán và một số vùng có tình hình dịch bệnh tương đối nghiêm trọng, sau động thái này, tốc độ tăng thêm ca mắc mới ở các khu vực khác đã thấp hơn nhiều so với tỉnh Hồ Bắc.

Căn cứ vào tình hình thực tế, 31 tỉnh thành trên toàn quốc đã khởi động mức hưởng ứng cấp 1 đối với sự kiện y tế công cộng khẩn cấp và trọng đại theo pháp luật, đồng thời, nhanh chóng quán triệt, triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhằm phát hiện sớm, chẩn đoán sớm và cách ly ca nhiễm bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh.

Quân giải phóng nhân dân, đội chi viện y tế khẩn cấp, vật tư thiết bị chống dịch, thiết bị phòng hộ y tế di chuyển tới vùng dịch từ khắp mọi miền đất nước. Hệ thống giao thông gồm đường sắt, đường bộ và hàng không nhanh chóng hưởng ứng nhiệm vụ được phân công, mở đường ưu tiên đặc biệt cho công tác chi viện.

Các công xưởng, nhà máy gấp rút khôi phục sản xuất các vật tư y tế, không quản ngại thêm giờ để sản xuất các loại thuốc cần kíp cũng như các vật tư như khẩu trang, trang phục bảo hộ y tế..., tiếp thêm “đạn dược” cho tiền tuyến đang dốc sức thăm khám và điều trị.

Trung Quốc đã thành lập tổ chuyên gia nghiên cứu khoa học về chủng mới của virus corona, nhanh chóng khởi động hạng mục nghiên cứu khoa học công nghệ khẩn cấp, trong đó chú trọng đến 10 phương diện bao gồm: truy xuất nguồn gốc Virus, tìm con đường lây lan, xây dựng mô hình động vật bệnh lý, tìm nguyên lý truyền nhiễm và gây bệnh, phương pháp test miễn dịch nhanh, biến đổi và tiến hóa bộ gen, phương án điều trị tối ưu đối với bệnh nhân có triệu chứng nghiêm trọng, phát triển kháng thể bảo vệ khẩn cấp, nhanh chóng nghiên cứu và phát triển vaccine, phòng và chữa bệnh bằng thuốc đông y.

Vào ngày 2 tháng 2, bệnh viện Hỏa Thần Sơn tại Vũ Hán với tổng diện tích xây dựng 33.900 m2, tổng số giường bệnh lên đến 1000 chiếc đã chính thức hoàn thành, chỉ mất đúng 10 ngày kể từ khi tuyên bố xây dựng đến khi hoàn tất và bàn giao. Bệnh viện Lôi Thần Sơn với 1600 giường bệnh dự kiến cũng sẽ được hoàn thành vào ngày 5 tháng 2 tới.

Trung Quốc hoàn thiện bệnh viện Hỏa Thần Sơn ở Vũ Hán (Nguồn: People's Daily)

Các biện pháp phòng chống dịch của Trung Quốc thể hiện hiệu suất và trách nhiệm

Trung Quốc có thể áp dụng các biện pháp phòng chống dịch quy mô lớn và cường độ cao đến thế trong một khoảng thời gian ngắn đã thể hiện đầy đủ hiệu suất và trách nhiệm của Trung Quốc. Đối diện với dịch bệnh hoành hành và diễn biến nhanh chóng, vài chục nghìn y bác sĩ và nhân viên y tế quên mình để bảo vệ sức khỏe và tính mạng nhân dân, cán bộ đảng viên các cấp xung phong đi đầu, quần chúng nhân dân phối hợp chi viện, điều đó thể hiện sự đoàn kết một lòng của nhân dân Trung Quốc trước dịch bệnh. Tình hình dịch bệnh hiện nay là phòng chống được, kiểm soát được và chữa khỏi được.

Dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản, ưu thế của chế độ xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc đã được phát huy đầy đủ và trọn vẹn, dựa vào quần chúng, kiên định niềm tin, tương trợ lẫn nhau, phòng bệnh một cách khoa học, áp dụng các biện pháp một cách chuẩn xác, chúng ta hoàn toàn có niềm tin rằng, Trung Quốc có đủ năng lực để đánh thắng trận chiến phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh này.

Nỗ lực của Trung Quốc không chỉ nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân Trung Quốc, mà còn nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân toàn thế giới. Trung Quốc kịp thời, chủ động, tiếp tục duy trì thông báo tình hình cũng như tiến triển của công tác ngăn chặn kiểm soát dịch bệnh cho cộng đồng quốc tế thông qua các kênh như WHO, Ban thư ký ASEAN, điều này đã thể hiện trách nhiệm của một nước lớn đối với thế giới, vì vậy Trung Quốc nhận được đánh giá cao của cộng đồng quốc tế.

Các thùng hàng hóa được chuyển lên tàu để cung ứng tới thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc (Ảnh: cnsphoto via Reuters)

Gần đây, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus khi tuyên bố dịch virus corona là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây sự quan tâm quốc tế nhấn mạnh, việc tuyên bố này không có nghĩa là chúng tôi “không tin tưởng Trung Quốc”, mà chúng tôi lo ngại nhất là khả năng virus này lan truyền đến các quốc gia có hệ thống y tế yếu kém hơn. Ông bày tỏ không tán thành việc hạn chế các hoạt động du lịch hoặc thương mại với Trung Quốc vì "virus corona".

Ông đánh giá cao việc Trung Quốc lập kỷ lục trong thời gian ngắn đã phân tách được trình tự chuỗi gen của chủng mới virus corona và chia sẻ với WHO, sức mạnh hệ thống và các biện pháp có hiệu quả của Trung Quốc là rất hiếm trên thế giới, là gương mẫu cho các nước trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Tại kỳ họp của Ban chấp hành WHO vào ngày 3 tháng 2 vừa qua, tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus một lần nữa nhấn mạnh, các nước nên căn cứ vào sự thật khách quan, bao quát tình hình trên góc độ khoa học và lý trí, phòng chống là điều tất yếu, nhưng không cần phản ứng thái quá. WHO không khuyến khích các nước áp dụng bất cứ biện pháp hạn chế nào về du lịch và thương mại, kêu gọi các nước sử dụng các biện pháp dựa trên cơ sở khách quan, để toàn thế giới tin tưởng và chấp nhận.

Trong thông cáo phát đi ngày 30 tháng 1, Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế cũng thúc giục các nước tuân thủ khuyến nghị liên quan của WHO về tình hình dịch bệnh. Chúng tôi mong rằng các nước tôn trọng đầy đủ các ý kiến chuyên môn của Tổ chức y tế thế giới và Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế, kiên trì nhìn nhận dịch bệnh một cách khách quan, lý trí và bình tĩnh, đưa ra các quyết sách một cách khoa học, thận trọng, tăng cường giao lưu, điều phối, cùng nhau sát cánh đối phó với dịch bệnh, để có thể giành thắng lợi trong cuộc chiến chống dịch bệnh toàn cầu này.

(Ảnh: Đỗ Linh)

Trung Quốc cảm ơn các nước giúp đỡ khi hoạn nạn

Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị núi liền núi, sông liền sông.

Trung Quốc có câu “Hoạn nạn mới biết chân tình”. Từ khi dịch bệnh xảy ra, lãnh đạo của Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi lãnh đạo Trung Quốc, đánh giá cao những nỗ lực to lớn của đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc trong công tác chống dịch bệnh và thể hiện tinh thần hợp tác quốc tế, cho rằng đây là những đóng góp của Trung Quốc nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân trong khu vực và trên thế giới.

Chính phủ Việt Nam quyết định viện trợ hàng hóa vật dụng y tế trị giá 500 ngàn USD cho Trung Quốc, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã vận động viện trợ hàng hóa giá trị 100.000 USD, các tỉnh biên giới phía bắc của Việt Nam cũng có các hình thức phù hợp hỗ trợ giúp đỡ cho nhân dân các tỉnh ven biên giới Trung Quốc chống lại dịch bệnh.

Điều này thể hiện rõ tinh thần chủ nghĩa quốc tế giúp đỡ và tương trợ nhau lúc hoạn nạn , đóng góp tích cực nhằm giúp hai nước nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh. Trung Quốc rất cảm ơn vì điều này.

Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục cùng với các nước trong đó có Việt Nam duy trì liên lạc chặt chẽ, tăng cường hợp tác quốc tế, giúp đỡ lẫn nhau, cùng vượt qua khó khăn, cùng bảo đảm an ninh y tế công cộng trong khu vực và toàn cầu.

*Tiêu đề phụ trong bài viết do Tòa soạn đặt