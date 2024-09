Các gia đình ở miền nam Li-băng sơ tán để tránh đợt ném bom của Israel. (Ảnh: AP)

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo các công dân Việt Nam:

Thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình thời sự Israel trên các phương tiện truyền thông uy tín của nước sở tại. Hạn chế đến các khu vực không đảm bảo an ninh, an toàn, khu vực có nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công của lực lượng Hezbollah, nhất là khu vực miền bắc Israel.

Cộng đồng người Việt trên khắp Israel, đặc biệt đối với những người đang sinh sống tại các thành phố ở miền bắc Israel cần tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn của chính quyền nước sở tại. Chủ động lên các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn cho bản thân và thân nhân trong bối cảnh xung đột hiện nay.

Thường xuyên giữ liên hệ với Đại sứ quán. Trong trường hợp khẩn cấp, cần sự hỗ trợ và cần biết các thông tin về các phương án bảo hộ công dân, Đại sứ quán đề nghị công dân Việt Nam liên hệ qua đường dây nóng bảo hộ công dân.

Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập khuyến cáo công dân Việt Nam rời khỏi Li-băng khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động.

Với công dân Việt Nam đang dự định đến Li-băng, Đại sứ quán đề nghị dừng/hủy chuyến đi cho đến khi tình hình đủ an toàn trở lại.

Trong trường hợp không thể rời khỏi Li-băng, Đại sứ quán đề nghị các công dân nâng cao cảnh giác, theo dõi phương tiện thông tin đại chúng ở nước sở tại, hạn chế tối đa tụ tập nơi đông người và tuyệt đối không đến gần các khu vực phía Nam, gần biên giới với Israel; khu vực phía Bắc và Đông (Thung lũng Beeka), gần biên giới với Syria.

Đồng thời, công dân cần chuẩn bị dự phòng lương thực, thuốc men sẵn có ở nơi ở, đề phòng tình huống xấu.

Liên tiếp trong các ngày 22-23/9, lực lượng Hezbollah đã bắn khoảng 150-160 rốc-két và máy bay không người lái mỗi ngày vào các thành phố ở miền bắc Israel, có nơi cách biên giới 50km (ở các thành phố Haifa, Nazareth, Afula, thung lũng Jezreel...). Đây được đánh giá là cuộc tấn công lớn nhất và sâu lãnh thổ Israel nhất của lực lượng Hezbollah kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Israel-Hamas ngày 7/10.

Cuộc tấn công nhằm trả đũa vụ không kích của Israel vào miền Nam thủ đô Beirut của Li-băng vào đêm 20/9, khiến chỉ huy Ibrahim Akil của Hezbollah thiệt mạng.

Ngày 23/9, Israel cảnh báo người dân ở miền nam Li-băng sơ tán khỏi những ngôi nhà và tòa nhà ở miền nam Li-băng mà Israel cho là nơi Hezbollah cất giữ vũ khí.

Cùng ngày, hàng ngàn gia đình ở miền nam Li-băng đã chất va li, nệm, chăn và thảm lên xe và chen chúc trên đường cao tốc hướng về phía bắc tới thủ đô Beirut để chạy trốn đợt ném bom dữ dội nhất của Israel kể từ năm 2006.