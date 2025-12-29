Đại sứ quán Trung Quốc phát liền 5 cảnh báo - Trip.com 'đóng băng' hợp tác với Campuchia

Tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin, tập đoàn Trip.com - công ty du lịch trực tuyến lớn nhất Trung Quốc - cho biết vào ngày 25/12 rằng họ đã đình chỉ hợp tác với cơ quan du lịch Campuchia, một động thái nhằm giải quyết những lo ngại ngày càng tăng của công chúng Trung Quốc về vấn đề an ninh tại quốc gia Đông Nam Á này.

Tập đoàn Trip.com - công ty du lịch trực tuyến lớn nhất Trung Quốc - cho biết vào ngày 25/12 rằng họ đã đình chỉ hợp tác với cơ quan du lịch Campuchia. Ảnh: SCMP

Công ty điều hành các trang web Ctrip và Qunar tại Trung Quốc đại lục cho biết, kế hoạch hợp tác này - ban đầu dự kiến diễn ra từ tháng 9/2025 đến tháng 3/2026 - "đã bị tạm dừng do các cảnh báo an toàn gần đây do Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia đưa ra".

"Quan hệ đối tác này thực chất chưa bao giờ được triển khai", Trip.com cho biết sau khi kế hoạch này được công bố hồi đầu tháng này gây ra phản ứng dữ dội trong cộng đồng mạng Trung Quốc. Khi căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan leo thang, một số du khách Trung Quốc bày tỏ lo ngại trở thành mục tiêu của các băng nhóm lừa đảo xuyên biên giới.

Theo SCMP, kể từ đầu tháng 12, Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia đã đưa ra 5 cảnh báo, trong đó có 4 cảnh báo về xung đột biên giới và 1 cảnh báo về lừa đảo. Trong những năm gần đây, một số người Trung Quốc đã bị dụ dỗ ra nước ngoài với lời hứa hẹn về những công việc lương cao, đặc biệt là ở Đông Nam Á, nhưng cuối cùng lại phải làm việc trong các trung tâm lừa đảo. Đại sứ quán cho biết, kể từ cuối tháng 11, 46 công dân Trung Quốc đã được giải cứu thành công khỏi các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.

Trong tuyên bố hôm 25/12, Trip.com cũng đã trấn an dư luận về vấn đề bảo mật dữ liệu, khẳng định rằng thỏa thuận với Campuchia "không liên quan đến bất kỳ sự hợp tác dữ liệu nào và trong bất kỳ trường hợp nào cũng không bao gồm việc tiết lộ thông tin riêng tư của người dùng". Thỏa thuận hợp tác với Campuchia đã khiến một số người dùng tại Trung Quốc đe dọa gỡ cài đặt ứng dụng khỏi điện thoại của họ như một hành động tẩy chay.

Trip.com cho biết thêm rằng họ "trải qua các cuộc đánh giá rủi ro an ninh dữ liệu mạng hàng năm do các cơ quan có thẩm quyền thực hiện, và đã hoàn thành tốt đẹp cuộc đánh giá năm 2025 vào hồi tháng 10".

Theo SCMP, quyết định đình chỉ hợp tác này được đưa ra trong bối cảnh Campuchia đang nỗ lực thu hút thêm du khách Trung Quốc, với kế hoạch thí điểm chính sách miễn thị thực cho công dân Trung Quốc từ ngày 15/6 đến ngày 15/10/2026.

Du khách ngắm bình minh tại đền Angkor Wat ở Campuchia. Ảnh: SCMP

Du khách Trung Quốc đến Campuchia đông chỉ sau Việt Nam

Theo tờ Khmer Times (Campuchia), du khách Trung Quốc vẫn là trụ cột trong quá trình phục hồi ngành du lịch và chiến lược dài hạn của Campuchia, đặc biệt là sau những gián đoạn do đại dịch Covid-19 gây ra.

Năm 2025, Trung Quốc trở thành nguồn du khách quốc tế lớn thứ hai của Campuchia, chỉ sau Việt Nam. Trong 11 tháng đầu năm nay, Campuchia đã đón hơn 1,1 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng 43,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Du khách Trung Quốc chiếm khoảng 21% tổng số khách quốc tế đến Campuchia trong giai đoạn đó.

Theo Khmer Times, các số liệu này đánh dấu sự phục hồi liên tục của ngành du lịch Campuchia hướng tới mức trước đại dịch. Năm 2019, trước khi các hạn chế đi lại toàn cầu được áp đặt, Trung Quốc là nguồn du khách hàng đầu của Campuchia, đóng góp khoảng 2,3 triệu lượt khách – chiếm khoảng 1/3 tổng số khách quốc tế đến nước này.

Để tận dụng đà tăng trưởng hiện tại, Campuchia đã tuyên bố năm 2025 là “Năm Du lịch Campuchia - Trung Quốc”, với mục tiêu đầy tham vọng là thu hút hơn 2 triệu lượt khách Trung Quốc.

Chính phủ Campuchia đã triển khai một loạt các biện pháp hỗ trợ, bao gồm cải thiện dịch vụ khách sạn, các chiến dịch tiếp thị mục tiêu và các chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách Trung Quốc, chẳng hạn như cho phép sử dụng đồng nhân dân tệ trong các giao dịch liên quan đến du lịch.

Mặc dù quan hệ hợp tác giữa Trip.com và cơ quan du lịch Campuchia tạm thời bị đình chỉ, các quan chức và chuyên gia du lịch Campuchia vẫn tin tưởng rằng sức hấp dẫn của nước này đối với du khách Trung Quốc sẽ tiếp tục được củng cố.

Đầu tháng này, Bộ Du lịch Campuchia khẳng định nước này "vẫn an toàn và hoàn toàn mở cửa" và "các điểm đến chính", bao gồm Siem Reap và Phnom Penh, vẫn hoạt động "không bị gián đoạn".