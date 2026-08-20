Không quân Ukraine đặt nhiều hy vọng vào tiêm kích JAS 39 Gripen do Thụy Điển cung cấp, nhưng đây có phải vũ khí thay đổi cuộc chơi?

"Các máy bay chiến đấu Gripen mà Thụy Điển sẽ cung cấp cho Ukraine sẽ không giúp ích gì cho Ukraine. Các mục tiêu của Chiến dịch Quân sự đặc biệt (SVO) sẽ đạt được trong mọi trường hợp", Đại sứ Nga tại Stockholm - ông Sergey Belyaev tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã tuyên bố hồi tháng 7 rằng nước này sẽ cung cấp 32 tiêm kích JAS 39 Gripen cho Ukraine, bao gồm 16 chiếc mới và 16 chiếc đã qua sử dụng. Trước đó đã xuất hiện thông tin về việc bán tới 150 chiến đấu cơ do Thụy Điển sản xuất cho Ukraine, nhưng trước mắt con số sẽ ở mức vài chục.

"Về câu hỏi liệu việc nhận máy bay chiến đấu của Thụy Điển có giúp ích cho Ukraine hay không, không còn nghi ngờ gì nữa, các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ đạt được trong mọi trường hợp, không gì đủ khả năng thay đổi", người đứng đầu phái đoàn ngoại giao Nga nhấn mạnh.

JAS 39 Gripen sẽ là chiến đấu cơ phương Tây chủ lực của Không quân Ukraine trong tương lai.

Đại sứ Belyaev cho biết thêm, Ukraine không có đủ kinh phí để thực hiện dự án mua máy bay chiến đấu của Thụy Điển, và bản thân quốc gia Bắc Âu này cũng muốn thu lợi nhuận hơn là chi trả đối với việc trang bị cho Không quân Ukraine.

"Cả Thuỵ Điển và Ukraine đều quan tâm đến việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga ở châu Âu để thanh toán cho tiêm kích Gripen. Kế hoạch này rõ ràng là gian lận và vẫn chưa được thực hiện", Đại sứ Belyaev nói với RIA Novosti.

Người đứng đầu phái đoàn ngoại giao Nga nhắc lại rằng hiện tại, nguồn vốn đã được đảm bảo thông qua khoản vay của EU và tài trợ của Anh để mua sắm 16 chiến đấu cơ Gripen mới vào khoảng năm 2030.

"Để đảm bảo thỏa thuận này, chính quyền Thuỵ Điển dự định chuyển giao cho Ukraine vào năm 2027 một số lượng máy bay cũ hơn, vốn đang được loại biên khỏi Không quân Thụy Điển để thay thế bằng các mẫu tiên tiến. Tuy nhiên, Tập đoàn Saab liên tục chậm tiến độ giao hàng", vị đại sứ nhắc lại.