Đại sứ Nga: Chính trực thăng Đan Mạch thực hiện ‘thao tác nguy hiểm' gần tàu chiến Nga

Đại sứ Nga tại Copenhagen mới đây cho biết, chính trực thăng quân sự Đan Mạch đã thực hiện “thao tác nguy hiểm” gần tàu chiến Nga ở Biển Baltic.

Máy bay trực thăng Fennec nhỏ của Không quân Đan Mạch.

Ngày 15/9, Đan Mạch đã cáo buộc tàu chiến Nga có hành vi liều lĩnh ở Biển Baltic.

"Tối 14/9, một tàu khu trục nhỏ của Nga (không rõ tên) đã bắn pháo sáng vào máy bay trực thăng Fennec nhỏ, khi phi hành đoàn đang chụp ảnh con tàu trong một "nhiệm vụ thường lệ".

Một trong những quả pháo sáng đã bay sát máy bay”, quân đội Đan Mạch cho biết trong một thông báo ngắn gọn.

Theo các quan chức Đan Mạch, vụ việc xảy ra ở vùng biển quốc tế ngoài khơi Gedser, một thị trấn ở cực Nam đảo Falster của nước này.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen mô tả vụ việc là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, và cho biết đã triệu tập đại sứ Nga tại Copenhagen Vladimir Barbin.

Thủ tướng Mette Frederiksen lên án điều mà bà mô tả là “hành động liều lĩnh của Nga đối với quân đội Đan Mạch trong một chuyến bay thường lệ”.

Phản hồi những cáo buộc của Đan Mạch, đại sứ Nga Vladimir Barbin cho biết trên Telegram, Nga “sẽ điều tra kỹ lưỡng tất cả các tình tiết của vụ việc”.

“Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên trực thăng Không quân Đan Mạch thực hiện các "thao tác nguy hiểm" gần tàu chiến Nga, khi chúng đang ở trên biển và ngoài vùng lãnh hải của Đan Mạch”, ông Barbin cho biết.

“Những nỗ lực từ Đan Mạch nhằm giải thích hành động khiêu khích của trực thăng đối với tàu khu trục Nga là "hoạt động thường lệ", làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng về những hậu quả có thể xảy ra, do sự liều lĩnh như vậy”, đại sứ Nga nói tiếp.

Đại diện Nga đã viện dẫn một vụ việc tương tự hồi tháng 8/2025, khi Nga cáo buộc một máy bay trực thăng quân sự Đan Mạch bay quá gần tàu chống ngầm Vice Admiral Kulakov của Nga, ở phía Đông đảo Fehmarn thuộc Đức.

Nga nhận định, máy bay này có nguy cơ va chạm với tàu, và phàn nàn phi hành đoàn đã không thiết lập liên lạc vô tuyến hoặc phản hồi các cảnh báo.

Ông Barbin cho biết thêm, Đan Mạch đã bác bỏ các đề xuất của Nga về một thỏa thuận nhằm ngăn ngừa các sự cố trên biển và trên không.