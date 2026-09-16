HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đại sứ Nga: Chính trực thăng Đan Mạch thực hiện ‘thao tác nguy hiểm' gần tàu chiến Nga

Hoàng Vân
|

Đại sứ Nga tại Copenhagen mới đây cho biết, chính trực thăng quân sự Đan Mạch đã thực hiện “thao tác nguy hiểm” gần tàu chiến Nga ở Biển Baltic.

- Ảnh 1.

Máy bay trực thăng Fennec nhỏ của Không quân Đan Mạch.

Ngày 15/9, Đan Mạch đã cáo buộc tàu chiến Nga có hành vi liều lĩnh ở Biển Baltic.

"Tối 14/9, một tàu khu trục nhỏ của Nga (không rõ tên) đã bắn pháo sáng vào máy bay trực thăng Fennec nhỏ, khi phi hành đoàn đang chụp ảnh con tàu trong một "nhiệm vụ thường lệ".

Một trong những quả pháo sáng đã bay sát máy bay”, quân đội Đan Mạch cho biết trong một thông báo ngắn gọn.

Theo các quan chức Đan Mạch, vụ việc xảy ra ở vùng biển quốc tế ngoài khơi Gedser, một thị trấn ở cực Nam đảo Falster của nước này.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen mô tả vụ việc là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, và cho biết đã triệu tập đại sứ Nga tại Copenhagen Vladimir Barbin.

Thủ tướng Mette Frederiksen lên án điều mà bà mô tả là “hành động liều lĩnh của Nga đối với quân đội Đan Mạch trong một chuyến bay thường lệ”.

Phản hồi những cáo buộc của Đan Mạch, đại sứ Nga Vladimir Barbin cho biết trên Telegram, Nga “sẽ điều tra kỹ lưỡng tất cả các tình tiết của vụ việc”.

“Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên trực thăng Không quân Đan Mạch thực hiện các "thao tác nguy hiểm" gần tàu chiến Nga, khi chúng đang ở trên biển và ngoài vùng lãnh hải của Đan Mạch”, ông Barbin cho biết.

“Những nỗ lực từ Đan Mạch nhằm giải thích hành động khiêu khích của trực thăng đối với tàu khu trục Nga là "hoạt động thường lệ", làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng về những hậu quả có thể xảy ra, do sự liều lĩnh như vậy”, đại sứ Nga nói tiếp.

Đại diện Nga đã viện dẫn một vụ việc tương tự hồi tháng 8/2025, khi Nga cáo buộc một máy bay trực thăng quân sự Đan Mạch bay quá gần tàu chống ngầm Vice Admiral Kulakov của Nga, ở phía Đông đảo Fehmarn thuộc Đức.

Nga nhận định, máy bay này có nguy cơ va chạm với tàu, và phàn nàn phi hành đoàn đã không thiết lập liên lạc vô tuyến hoặc phản hồi các cảnh báo.

Ông Barbin cho biết thêm, Đan Mạch đã bác bỏ các đề xuất của Nga về một thỏa thuận nhằm ngăn ngừa các sự cố trên biển và trên không.

Theo RT
Tags

tàu chiến Nga

Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
10 ngày, 2 vụ cháy tại chung cư 90 Nguyễn Tuân

10 ngày, 2 vụ cháy tại chung cư 90 Nguyễn Tuân

00:40
Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

01:03
Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

01:17
Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

01:17
Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

01:41
Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

01:08
Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

01:16
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại