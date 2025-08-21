Trải nghiệm ''Trở về thời khắc thiêng liêng''.

Trong ngày diễn ra Lễ Công bố dự án trải nghiệm '' Trở về thời khắc thiêng liêng '', các khách mời, trong đó có các nhà ngoại giao quốc tế đã chia sẻ những bình luận đầy chân thực và xúc động về chương trình.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam nghĩ đây là một sáng kiến thú vị góp phần tạo dựng kết nối mới với nhân dân và khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ.

Ông cho biết đây một trải nghiệm tuyệt vời và đầy cảm xúc, bày tỏ hy vọng VOV có thể tiếp tục lan tỏa sản phẩm này với nhiều phương thức khác nhau ở trong nước và quốc tế, đồng thời chia sẻ đến các nước như Cuba.

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes. (Ảnh: Minh Đức)

- Thưa Đại sứ, ông cảm thấy thế nào với trải nghiệm VR "Trở về thời khắc thiêng liêng"?

Thật tuyệt vời khi được trải nghiệm sự kiện này tại VOV. Tôi đã cùng những người khác "chứng kiến" và nhớ lại ngày đặc biệt – Ngày Độc lập của Việt Nam, cách đây 80 năm.

Với việc ứng dụng công nghệ cao , dự án số hóa này được những cơ quan, doanh nghiệp và chuyên gia xuất sắc thực hiện. Chúng tôi đã được "quay ngược thời gian" 80 năm để sống lại khoảnh khắc thiêng liêng cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Ba Đình trong ngày Độc lập.

Tôi thật sự rất xúc động khi được đứng ở Quảng trường Ba Đình, lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập.

Tôi rất ấn tượng vì nhờ những công nghệ này mà mình có thể di chuyển và cảm nhận như đang có mặt tại Quảng trường thực sự.

Xin chúc mừng VOV cùng tất cả các chuyên gia, kỹ thuật viên đã tham gia vào dự án quan trọng này. Đây là một cách tuyệt vời để tái hiện và bày tỏ tình cảm của chúng ta đối với lịch sử, nhờ vậy Việt Nam có thể gìn giữ và nuôi dưỡng tinh thần yêu nước trong thế hệ trẻ ngày nay.

Một lần nữa tôi xin chúc mừng và hy vọng các bạn có thể triển khai sáng kiến này với những sự kiện lịch sử quan trọng khác của Việt Nam, đồng thời chia sẻ, để giới thiệu những thành tựu công nghệ này với các nước khác như Cuba. Đây có thể là ví dụ cho việc hợp tác giữa VOV với các cơ quan Cuba, mà tôi tin rằng sẽ rất thành công.

Các đại biểu tham dự Lễ Công bố dự án trải nghiệm ''Trở về thời khắc thiêng liêng''. (Ảnh: Minh Đức)

- Ông đánh giá thế nào về sự hợp tác giữa các cơ quan báo chí như Đài Tiếng nói Việt Nam và các tổ chức công nghệ trong việc tạo ra những sản phẩm có sự kết hợp giữa yếu tố công nghệ và lịch sử?

Đài Tiếng nói Việt Nam đã làm rất tốt khi hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ và trung tâm nghiên cứu. Ý tưởng đưa chuyển đổi số vào việc sáng tạo những trải nghiệm mới, góp phần xây dựng sự kết nối mạnh mẽ với công chúng.

Đây là việc cần làm trong thời điểm hiện nay, một cách để thiết lập sự gắn kết mới với nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ - vốn rất gần gũi với công nghệ mới. Tôi tin rằng phát thanh hay truyền hình sẽ không biến mất, nhưng trong thời đại internet và chuyển đổi số, chúng ta có thể tận dụng cơ hội của trí tuệ nhân tạo và các công nghệ khác trong tưởng niệm những sự kiện lịch sử.

Chúng ta có thể tái hiện lại những mốc lịch sử quan trọng mà Việt Nam đã trải qua, và trình bày chúng theo một hình thức, cách tiếp cận mới, giúp thế hệ trẻ dễ dàng hiểu lịch sử hơn, từ đó nuôi dưỡng tình yêu đất nước và niềm tự hào dân tộc.

Đó là lý do tôi nghĩ rằng VOV đang làm rất đúng trong thời kỳ mới mà Việt Nam gọi là “kỷ nguyên vươn mình”.

- Từ sự kiện này, ông cảm nhận gì về sự tham gia của người dân Việt Nam và tình hữu nghị giữa người dân hai nước?

Chúng ta đang ở một thời khắc đặc biệt trong quan hệ Việt Nam – Cuba, khi sắp kỷ niệm 65 năm thiết lập tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Mối quan hệ này do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro gây dựng, và chúng tôi rất hạnh phúc vì ta đã giữ gìn được tình đoàn kết đặc biệt ấy.

Những ngày qua, chúng tôi cảm nhận sâu sắc tình đoàn kết của Việt Nam dành cho Cuba , đặc biệt qua chiến dịch do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động. Chúng tôi thấy nhiều tầng lớp xã hội, từ người dân bình thường đến các tổ chức, đều đóng góp - dù ít hay nhiều - để hỗ trợ Cuba.

Điều làm chúng tôi xúc động nhất không phải giá trị vật chất, mà chính là thông điệp nhân văn và tình cảm sâu sắc gửi đến nhân dân Cuba, khích lệ chúng tôi tiếp tục kiên cường bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền, như Việt Nam đã làm cách đây 80 năm.