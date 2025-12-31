Đài phát thanh ngày tận thế phát tín hiệu trả đũa vụ tấn công dinh thự ông Putin

Đài phát thanh này, được phát triển vào những năm 1970, là một phần của hệ thống thông tin liên lạc quân sự của Nga và có thể được sử dụng cho tình huống khẩn cấp. Mục đích của những tin nhắn thoại được cho là để xác nhận rằng các nhân viên vận hành tại các trạm thu đã sẵn sàng.

Thỉnh thoảng tín hiệu vo ve của kênh bị gián đoạn, sau đó là việc truyền tải các tin nhắn thoại mã hóa bằng tiếng Nga. Vào ngày 30 tháng 12 năm 2025, ngày áp chót của năm, đài phát thanh này đã phát đi một tín hiệu có thể được hiểu là một lời đe dọa tấn công trả đũa chống lại Kyiv sau vụ tập kích dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Điều đáng chú ý là bản ghi âm này đã được phát sóng và phát lại thường xuyên ngay sau khi được ghi âm. Rõ ràng ở đó có mối lo ngại thực sự và chính quyền Kyiv đang theo dõi tần số 110 kHz.

Lần này một số từ ngữ và thậm chí cả bài hát đã được phát trên sóng, cho thấy ai đó đã can thiệp vào tần số và một "kẻ cướp sóng" đã chiếm quyền kiểm soát kênh. Một nguồn tin truyền thông Ukraine thậm chí còn cho rằng thiết bị gây nhiễu đã được định vị và sẽ sớm bị chặn sóng.

Sau khoảng lặng, một bản cover bài hát từ phim hoạt hình Liên Xô "Những nhạc công thành Bremen" và một đoạn trích từ vở ballet "Hồ Thiên Nga" đã được phát đi phát lại nhiều lần.

"Không có gì tuyệt vời hơn trên đời này là tấn công Kyiv bằng tên lửa", thông điệp này sau đó đã được phát trên đài phát thanh nhiều lần.

Đài phát thanh ngày tận thế của Nga đã phát sóng tín hiệu lạ.

Tháp phát thanh của đài này được kết nối với hệ thống tên lửa phòng thủ "Vành đai" của Nga và phát ra tín hiệu được gọi là "Bàn tay Tử thần", sẽ kích hoạt một cuộc tấn công hạt nhân trả đũa chống lại đối thủ nếu tín hiệu bị gián đoạn bởi một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Nga.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã cáo buộc Ukraine tấn công dinh thự của Tổng thống Putin và đưa ra một số tuyên bố nghiêm trọng mang tính đe dọa, theo tờ báo Mỹ The Washington Post.

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng Nga không có ý định rút khỏi tiến trình hòa bình sau vụ việc này, nhưng "Lực lượng vũ trang Nga đã xác định thời gian và mục tiêu cho một cuộc tấn công trả đũa". Chính sau đó, các tín hiệu đáng báo động bắt đầu xuất hiện trên đài phát thanh "ngày tận thế".

Nhưng điều quan trọng cần nhớ là một số lượng đáng kể những kẻ phá hoại đài phát thanh có thể đang hoạt động trên tần số phát sóng, vì vậy hầu hết báo cáo về các thông điệp được cho là bất thường có thể không liên quan đến chương trình phát sóng của đài phát thanh này.