Đại mỹ nhân showbiz thất thế, bị tất cả bạn bè từ mặt hậu “dao kéo” hỏng

Nữ diễn viên Hàn Quốc Seo Woo có tên thật là Kim Moon Joo, sinh năm 1985. Nữ minh tinh ra mắt lần đầu khi vừa tròn 22 tuổi qua bộ phim Son. Ở tác phẩm này, cô chỉ đảm nhận vai phụ nhưng với nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần như búp bê, cô đã lập tức trở nên viral và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Sau đó, nữ nghệ sĩ 8X trở nên nổi tiếng vượt ra khỏi phạm vi lãnh thổ Hàn Quốc nhờ loạt phim như Chị Kế Của Lọ Lem, If Tomorrow Comes, Glass Mask, The King’s Daughter Soo Baek Hyang,...

Đáng tiếc, Seo Woo lại nghiện “dao kéo” tới mức lao vào cuộc đại tu nhan sắc hàng loạt với việc làm mũi, bơm botox, cắt mí, bơm môi,... Dường như trên khuôn mặt của Seo Woo chưa có chi tiết nào không được chỉnh sửa. Tuy nhiên thay vì làm cho mình trở nên lộng lẫy, xinh đẹp hơn thì nhan sắc của cô ngày càng “xuống cấp” và còn bị nhận xét là biến dạng mặt.

Seo Woo từng sở hữu vẻ đẹp tựa nàng thơ với đôi mắt to tròn như búp bê. Ảnh: Naver

Nhưng cô đã tự hủy hoại nhan sắc của mình vì lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Nate

Hậu “dao kéo” hỏng, sự nghiệp Seo Woo “lao dốc không phanh”, bị các nhà sản xuất quay lưng do nhan sắc không còn đáp ứng được yêu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của ngành công nghiệp giải trí. Suốt từ năm 2019 tới nay, nữ diễn viên không có phim để quay. Nguyên nhân 1 phần đến từ tình trạng sức khỏe của Seo Woo. Được biết, cô tiết lộ mình phải chiến đấu với 1 căn bệnh tự miễn vào năm 2016.

Thế nhưng, lý do chính khiến nữ minh tinh không còn được mời đóng phim lại chủ yếu tới từ nhan sắc xập xệ, biến dạng của cô sau khi lạm dụng “dao kéo” quá đà.

Không chỉ mất đi cơ hội nghề nghiệp ở Kbiz, sao nữ đình đám 1 thời còn rơi rụng hàng loạt mối quan hệ bạn bè trong showbiz. Do lâm cảnh hết thời và đánh mất ánh hào quang, Seo Woo đã bị hầu hết bạn bè trong giới giải trí quay lưng, cạch mặt.

Seo Woo hết thời, bị bạn bè trong giới giải trí từ mặt hậu “dao kéo” hỏng. Ảnh: Naver

Mới đây khi xuất hiện trong 1 talk show được phát sóng trên YouTube vào tối 27/1, nữ minh tinh Chị Kế Của Lọ Lem chạnh lòng chia sẻ về việc bị bạn bè trong giới quay lưng: “Trước đây, có những người từng rất thân thiết và đối xử tốt với tôi, nhưng giờ đây gần như không còn ai trong số họ ở bên cạnh tôi nữa. Đôi khi tôi tự hỏi liệu có phải nhiều người chỉ thích và đón nhận tôi vào thời điểm vẫn còn bùng nổ ở trong showbiz hay không. Tôi tự hỏi chính mình ‘Liệu chuyện này xảy ra có phải do mình không còn như trước nữa hay không?’. Có rất nhiều người đã thay đổi theo chiều hướng như vậy. Điều đó khiến tôi bị tổn thương. Tôi đã thấy rất nhiều người thay đổi theo thời gian. Ở 1 góc độ nào đó, tôi có cảm giác như đó chính là cách mà thế giới này đang vận hành”.

Seo Woo cho biết được nhiều đồng nghiệp vây quanh lúc đang đứng trên đỉnh cao danh vọng, nhưng họ lũ lượt rời bỏ nữ diễn viên sau khi cô thất thế, hết thời. Gương mặt hiện tại của nữ minh tinh cũng thay đổi nhiều so với thời hoàng kim nhan sắc. Ảnh: Naver