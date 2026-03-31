Đại mỹ nhân được chọn làm tiêu chuẩn cho vẻ đẹp AI: Dáng vóc gợi cảm chuẩn đồng hồ cát, dìm đến mấy cũng không xấu nổi

Mới đây, loạt khoảnh khắc của Karina (aespa) bất ngờ gây sốt trở lại trên các nền tảng mạng xã hội. Những hình ảnh này được cắt ra từ sân khấu biểu diễn ca khúc Welcome To MY World thuộc chương trình âm nhạc K-909 của đài JTBC, phát sóng vào năm 2023. Dù sự kiện đã diễn ra từ lâu, tạo hình tóc bạch kim của nữ thần tượng vẫn tạo ra một làn sóng thảo luận lớn. Hàng loạt bình luận đều khen ngợi và đồng tình gọi cô là đại mỹ nhân mang tiêu chuẩn vẻ đẹp AI của làng giải trí Hàn Quốc.

Khoảnh khắc trong một chương trình cách đây 3 năm của Karina được đào lại

Trên sân khấu năm đó, Karina xuất hiện với mái tóc vàng bạch kim rực rỡ. Nữ thần tượng diện trang phục tông trắng thiết kế tối giản, ôm sát cơ thể. Sự kết hợp này tôn lên trọn vẹn làn da trắng sáng cùng những đường nét vô thực trên gương mặt.Khán giả nhận xét khung hình của Karina mang lại cảm giác đồ họa rõ rệt. Gương mặt nhỏ nhắn có tỷ lệ hoàn hảo, đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng cùng đường vát V-line giúp cô trông như một nhân vật 3D. Tóc bạch kim trở thành công cụ đắc lực làm nổi bật khí chất siêu thực của thành viên aespa. Việc chinh phục thành công những tạo hình khó nhằn càng khẳng định đẳng cấp visual của cô.

Tạo hình Karina tóc vàng khiến nhiều người nhắc đi nhắc lại

Khái niệm "vẻ đẹp AI" đã gắn liền với Karina ngay từ thời điểm mới ra mắt. Qua thời gian, danh xưng này ngày càng được công chúng công nhận rộng rãi. Không chỉ sở hữu gương mặt chuẩn đồ họa, vóc dáng của nữ thần tượng cũng là chủ đề nóng trên các diễn đàn. Cô sở hữu thân hình đồng hồ cát chuẩn mực. Khung xương nhỏ, vòng eo con kiến săn chắc kết hợp cùng bờ hông nở nang tạo nên đường cong hoàn hảo.

Thêm vào đó, đôi chân thon dài và bờ vai vuông góc 90 độ mang đến tỷ lệ cơ thể vàng. Nhờ lợi thế hình thể vượt trội, Karina dễ dàng làm chủ mọi phong cách thời trang sân khấu. Cộng đồng mạng thường xuyên lan truyền những bức ảnh chụp bằng camera thường hay ảnh báo chí chưa qua chỉnh sửa của cô. Dù bị giới hạn bởi góc máy hay điều kiện ánh sáng kém, nhan sắc của Karina vẫn không bị chìm lấp.

Sự chú ý dành cho nhan sắc Karina luôn song hành cùng sức hút từ các hoạt động nghệ thuật của nhóm nhạc aespa. Ra mắt vào cuối năm 2020 dưới trướng SM Entertainment, aespa nhanh chóng định hình phong cách với concept thế giới ảo độc đáo. Karina, đảm nhận vai trò trưởng nhóm, center kiêm gương mặt đại diện, là nhân tố quan trọng của nhóm. Nhan sắc mang hơi thở tương lai của cô khớp hoàn toàn với vũ trụ metaverse mà công ty chủ quản xây dựng.

Trong suốt chặng đường hoạt động, Karina cùng các thành viên đã liên tục thiết lập nhiều kỷ lục âm nhạc mới. Hàng loạt bản hit đình đám như Black Mamba , Next Level, Savage , Spicy , Supernova hay Armageddon liên tục thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc. aespa không chỉ dẫn đầu về mảng nhạc số mà còn sở hữu doanh số bán album đạt mức hàng triệu bản. Nhóm đã thực hiện thành công nhiều chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, khẳng định vị thế vững chắc trong dàn thần tượng thế hệ thứ 4.

Riêng với Karina, kỹ năng trình diễn ngày càng hoàn thiện giúp cô củng cố vững chắc vị trí center. Những bước nhảy sắc bén và thần thái sân khấu cuốn hút của cô luôn là tâm điểm của sự chú ý.

Sức ảnh hưởng của trưởng nhóm aespa hiện tại đã vượt ra khỏi âm nhạc. Cô là gương mặt được hàng loạt thương hiệu xa xỉ săn đón và liên tục xuất hiện trên trang bìa các tạp chí thời trang danh giá. Việc loạt ảnh năm 2023 bất ngờ hot trở lại là minh chứng rõ ràng cho sức hút bền bỉ của nữ thần tượng. Giữa thị trường Kpop cạnh tranh khốc liệt, nhan sắc tiêu chuẩn AI và vóc dáng gợi cảm vẫn là vũ khí giúp Karina duy trì vị trí ngôi sao hàng đầu.