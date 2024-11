Đại lý ô tô đua chạy số trước ngày hết giảm trước bạ: Ngày bán hơn 60 xe, điểm đăng ký kín người xếp hàng

Ngày 1/12 tới đây, Nghị định 109/2024/NĐ-CP về việc giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe lắp ráp trong nước của Chính phủ sẽ hết hiệu lực thi hành. Như vậy, những khách hàng đang có ý định mua xe chỉ còn vài ngày để tận dụng ưu đãi này.

“Cú hích” toàn thị trường

Nghị định 109/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/9 vừa qua thực sự là cú hích đối với thị trường ô tô trong nước. Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, số xe bán ra có sự thay đổi rõ rệt kể từ sau ngày 1/9 cho đến nay.

Cụ thể, tổng số xe du lịch bán ra của các thành viên VAMA và Hyundai Thành Công trong tháng 7/2024 là 27.280 xe, trong tháng 8/2024 giảm còn 23.050 xe. Con số này tăng lên 34.714 xe trong tháng 9/2024 và đạt tới 37.019 trong tháng 10/2024.

Nhiều mẫu xe lắp ráp được giao trong 2 tháng 9-10/2024.

Trong khi đó, cũng theo VAMA, số xe lắp ráp bán ra trong tháng 9/2024 đạt 19.500 chiếc, tăng tới 62% so với tháng trước đó. Con số này tiếp tục tăng lên thành 21.113 chiếc so trong tháng 10/2024, nhiều hơn 1.613 xe so với tháng 9, tương đương khoảng 3%.

Những số liệu trên cho thấy thị trường xe hơi trong nước đang có dấu hiệu khởi sắc trong hai tháng 9-10/2024 vừa qua. Nhiều chuyên gia nhận định, nguyên nhân chính của việc này chịu ảnh hưởng rất lớn từ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ. Chính sách này cũng khiến các thương hiệu kinh doanh xe nhập khẩu tung ra nhiều khuyến mãi để kích cầu cũng như giành thị phần.

Các đại lý tấp nập khách mua xe

Khảo sát một số đại lý chính hãng tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung, giới tư vấn bán hàng cho biết thị trường xe mới những ngày này rất sôi động “người mua, kẻ bán”.

Nhân viên kinh doanh một đại lý Honda khu vực Hà Nội cho biết, từ đầu tháng 11, rất nhiều khách hàng đã tìm hiểu xe, ký hợp đồng và hoàn thiện thủ tục thanh toán để hưởng ưu đãi từ Chính phủ. Có những ngày, đại lý này ký hơn 20 hợp đồng khác nhau. Anh cũng nói thêm, các điểm đăng ký biển số tại Hà Nội đông kín, người làm thủ tục phải xếp hàng dài từ sáng sớm.

Những ngày ngày, các đại lý kinh doanh xe lắp ráp chính hãng liên tục đón lượng lớn khách hàng đến tìm hiểu và mua xe.

Trong khi đó, tư vấn bán hàng một đại lý Hyundai khu vực miền Trung cho biết: “Tháng 9-10/2024, lượng xe bán ra tại đại lý chúng tôi tăng khoảng 70% so với thời điểm trước đó. Bước qua tháng 11, tình hình rất khả quan khi có ngày đã giao tới 60 chiếc khác nhau”.

Ở một đại lý thuộc THACO Auto khác, số lượng xe bàn giao đến tay khách hàng cũng ghi nhận ở mức cao. Các mẫu xe được khách hàng lựa chọn có thể kể đến như Mazda CX-5, Mazda CX-3, Kia Seltos, Kia Sonet. Có những ngày, đại lý này đã đồng loạt giao hàng chục chiếc xe khác nhau, không khí như “ngày hội” thực sự.

Với thương hiệu xe sang BMW, một chuyên kinh doanh cho biết số lượng các mẫu xe lắp ráp như 3-Series, 5-Series, X3 và X5 đều ghi nhận doanh số tốt hơn so với trước. Theo người này, vì chỉ giảm lệ phí trước bạ trong 3 tháng thay vì 6 tháng như trước nên khách hàng chủ động trong việc tìm hiểu và mua xe.

Một số mẫu BMW lắp ráp như 3-Series, 5-Series, X3, X5 được nhiều người lựa chọn.

“Chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ là chất xúc tác cho cho quyết định mua xe của tôi”, anh Bạch Hưng Hoàng (TP Vinh, Nghệ An) chia sẻ. Tìm hiểu mẫu BMW 320i Sportline đã nhiều tháng, anh Hoàng cuối cùng cũng đã nhận chiếc xe của mình vào đầu tháng 11 vừa qua. Theo anh Hoàng, số tiền 75 triệu tiết kiệm được đủ để mình có thể dán phim cách nhiệt, mua bảo hiểm thân vỏ hay lắp thêm một số phụ kiện khác.

Có thể thấy, kể từ khi Nghị định 109/2024/NĐ-CP có hiệu lực, thị trường xe trong nước như được gỡ rối. Doanh số bán hàng của các thương hiệu tăng qua từng tháng. Từ phía khách hàng, hầu hết đều tỏ ra vui mừng khi có thể tiết kiệm được hàng chục thậm chí cả trăm triệu đồng.