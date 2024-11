TQ ra mắt xe điện mini giá siêu rẻ: Nhiều nâng cấp đáng kể, lại trợ giá, quy đổi chỉ 60 triệu đồng

Ngày 25 tháng 11 năm 2024, QQ Ice Cream phiên bản Sundae 155km chính thức ra mắt thị trường với mức giá ưu đãi hấp dẫn chỉ từ 36.900 tệ (tương đương 130 triệu đồng).

So với bản cũ có phạm vi di chuyển 120km và 205km, phiên bản mới bổ sung thêm lựa chọn 155km.

Xe có 4 màu sắc trẻ trung: trắng sữa, hồng nhạt, nâu hạt dẻ và tím khoai môn.

Ngoài ra, chương trình hỗ trợ đổi xe cũ lấy xe mới của chính phủ hỗ trợ khách hàng lên tới 20.000 tệ giúp giảm giá xe xuống chỉ còn 16.900 tệ (chỉ khoảng 60 triệu đồng). Chương trình áp dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.

QQ Ice Cream phiên bản Sundae ra mắt với vẻ ngoài đáng yêu, quãng đường di chuyển đáng tin cậy và tính năng an toàn ấn tượng. Mẫu xe này được cải tiến cả về nội thất lẫn ngoại thất, mang đến trải nghiệm di chuyển chất lượng cao.

Về ngoại hình, xe trung thành với thiết kế nhỏ gọn, dễ lái và dễ đỗ.

Kích thước của Chery QQ Ice Cream Sundae 155 km lần lượt là 2.980x1.496x1.637 mm, chiều dài cơ sở 1.960 mm, bán kính vòng quay tối thiểu 4 m, bộ la-zăng đường kính 12 inch. QQ Ice Cream 155 km vẫn có 3 cửa và 4 chỗ ngồi. Phần đuôi xe cũng được thiết kế lại.

QQ Ice Cream Sundae có 13 tính năng có thể điều khiển từ xa bằng smartphone như điều hòa, điều khiển đèn, khóa xe, tìm kiếm xe, định vị, kiểm tra xe, pin và các điều khiển bằng một nút bấm khác.

Xe chỉ có bảng đồng hồ full LCD, khu vực điều khiển trung tâm không có màn hình giải trí. Vô-lăng tích hợp các nút bấm điều khiển chức năng.

QQ Ice Cream phiên bản Sundae 155km cung cấp thêm lựa chọn về quãng đường di chuyển. Xe được trang bị pin hiệu suất cao với dung lượng 13,977 kWh, cho phép di chuyển tới 155km, đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày như đi làm, đón con.

Ngoài ra, xe còn có chức năng làm nóng và giữ nhiệt pin, đảm bảo xe sạc và hoạt động bình thường trong thời tiết lạnh, giúp người dùng an tâm di chuyển trong mùa đông.

QQ Ice Cream phiên bản Sundae 155km sử dụng khung xe bằng thép cường độ cao an toàn và đáng tin cậy, hệ thống bảo vệ an toàn điện ba lớp tiên tiến, cùng nhiều tính năng an toàn như tự động mở khóa khi va chạm, cảnh báo áp suất lốp, camera lùi, giúp người lái tự tin di chuyển trong điều kiện thời tiết mưa tuyết.

Không gian xe rộng rãi, thoải mái. Ghế ngồi được thiết kế mang lại cảm giác thoải mái cho người lái và hành khách.

QQ Ice Cream luôn được giới trẻ yêu thích nhờ thiết kế đáng yêu và chất lượng đáng tin cậy. QQ Ice Cream từng đứng đầu bảng xếp hạng thương hiệu xe điện cỡ nhỏ của J.D. Power tại Trung Quốc năm 2022, minh chứng cho chất lượng sản phẩm và hiệu suất thị trường vượt trội.