Đại lý báo Toyota Innova Cross sắp có bản 'giá rẻ': Dự kiến 750-760 triệu đồng, ra mắt cuối năm, vẫn máy xăng 2.0L nhưng sẽ thiếu những gì?

Một đại lý Toyota tại Hà Nội bất ngờ tiết lộ mẫu Innova Cross sắp có thêm một phiên bản nữa. Theo đó, đây sẽ là phiên bản chuẩn với các trang bị ở mức đủ dùng, lấp vào chỗ trống mà mẫu Innova E MT để lại sau khi hãng dừng bán tại Việt Nam.

Trước đây, Innova E MT có giá niêm yết 755 triệu đồng, vì thế giới tư vấn bán hàng dự đoán giá bán phiên bản Innova Cross mới có thể ở mức tương đương, khoảng 750-760 triệu đồng. Ngoài ra, nguồn tin này còn cho biết xe có thể ra mắt vào khoảng tháng 12 năm nay và bàn giao đến tay khách hàng trước Tết nguyên đán tới.

Toyota Innova Cross được cho sẽ có thêm bản giá rẻ. Ảnh: Đại lý

Về vận hành, phiên bản mới gần như chắc chắn sẽ giống với phiên bản Innova Cross V trên thị trường. Cụ thể, xe sử dụng động xăng 2.0L cho công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 188Nm đi kèm hộp số tự động. Đây là điểm lợi hơn so với mẫu Innova E MT chỉ sử dụng số sàn trước đây.

Vì là phiên bản giá rẻ, các trang bị của Innova Cross mới được cho sẽ ít hơn phiên bản V hiện hành. Thông tin chưa được tiết lộ nhưng giới chuyên môn dự đoán xe sẽ chỉ sử dụng ghế nỉ chỉnh cơ, đèn dạng halogen, không có camera 360 độ, bỏ lẫy chuyển số. Những trang bị này cũng tương đương với bản Innova E MT trước đây.

Nội thất Toyota Innova Cross đang bán trên thị trường. Ảnh: Đại lý

Ngoài ra, xe cũng sẽ không có gói an toàn Toyota Safety Sense, không có cửa sổ trời, không có đèn định vị ban ngày, hàng ghế thứ hai dạng liền gập 60:40 thay vì 2 ghế đơn... Lý do là bởi phiên bản Innova Cross V hiện vẫn chưa được có những tính năng trên.

Hiện nay, Toyota Innova Cross đang được phân phối với 2 phiên bản. Cụ thể, Innova Cross V sử dụng động cơ thuần xăng giá bán 825 triệu đồng, Innova Cross HEV sử dụng động cơ hybrid giá bán 1,005 tỷ đồng. Sự xuất hiện của phiên bản giá rẻ được cho là cách để hãng xe Nhật khỏa lấp vào khoảng trống mức giá từ 660 triệu đồng của Veloz Cross Top đến 825 triệu đồng của Innova Cross V. Ngoài ra, sự xuất hiện của Limo Green trong thời gian vừa qua cũng tác động không nhỏ lên mẫu xe này.