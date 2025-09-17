Đại lý báo Subaru Forester 2025 ra mắt Việt Nam ngay tháng 11: Động cơ mới, nhập Nhật, giá cao nhất 1,5 tỷ

Một tư vấn bán hàng của Subaru tại miền Nam cho biết, mẫu Subaru Forester 2025 dự kiến chính thức ra mắt vào tháng 11 tới. So với thế hệ đang mở bán tại Việt Nam, Forester 2025 sẽ có rất nhiều thay đổi.

Đầu tiên về số lượng phiên bản, người này cho biết Subaru Forester thế hệ mới dự kiến sẽ có 2 phiên bản thay vì 3 như hiện nay. Giá bán cũng sẽ tăng lên khi bản tiêu chuẩn có giá ước tính khoảng 1,3 tỷ đồng và bản cao là 1,5 tỷ đồng. Hiện nay, Subaru Forester thế hệ cũ có giá niêm yết theo trang chủ là từ 969 triệu - 1,199 tỷ đồng.

Subaru Forester thế hệ mới dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 11.

Tiếp đến là nguồn gốc nhập khẩu. Subaru Forester 2025 sẽ nhập nguyên chiếc từ Nhật Bản thay vì Thái Lan. Điều này đã được biết trước do nhà máy lắp ráp Subaru tại Thái Lan đã đóng cửa. Việc chuyển sang nhập Nhật là một phần nguyên nhân khiến giá xe tăng, do nước này không nằm trong khối ASEAN nên không được hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu.

Động cơ của Subaru Forester 2025 tại Việt Nam cũng có sự thay đổi so với thế hệ cũ. Tư vấn bán hàng cho biết xe sử dụng loại máy 2.5L nhưng không có hỗ trợ hybrid như các bản tại châu Mỹ hay Nhật. Như vậy, động cơ của Forester 2025 tại Việt Nam nhiều khả năng giống với thị trường Indonesia, cũng nhập Nhật và dùng máy 2.5L cho ra 180 mã lực, 241 Nm mô-men xoắn. Trong khi đó, bản cũ tại Việt Nam chỉ sử dụng máy 2.0L cho ra 156 mã lực, 192 Nm mô-men xoắn và bị nhiều người tiêu dùng trong nước đánh giá vận hành ở mức trung bình.

Hồi giữa tháng 8, một chiếc Subaru Forester thế hệ mới đã bị bắt gặp tại trung tâm thử nghiệm khí thải. Tuy nhiên bức ảnh chụp khá mờ, không để lộ rõ các chi tiết cũng như trang bị theo xe.

Chiếc Subaru Forester 2025 bị bắt gặp tại Hà Nội. Ảnh: Ta Long

Trong khu vực Đông Nam Á, Subaru Forester 2025 mới chỉ được giới thiệu tại Indonesia hồi tháng 7 với 1 phiên bản, giá quy đổi khoảng 1,177 tỷ đồng và nhập Nhật. Tham khảo thị trường nước bạn, Subaru Forester 2025 có những trang bị như đèn chiếu sáng và đèn hậu LED, mâm xe 18 inch, cốp sau đóng mở điện, camera 360 độ và cảm biến lùi (không có cảm biến trước).

Bên trong nội thất của Subaru Forester thế hệ mới có màn hình trung tâm 11,6 inch đặt dọc tích hợp Apple CarPlay/Android Auto không dây. Sạc không dây là trang bị tiêu chuẩn. Hàng ghế trước có thiết kế công thái học Ergonomic Medical Seats chống mỏi, được thiết kế bởi Subaru và các tổ chức y tế tại Nhật Bản. Ghế lái được ưu ái với khả năng chỉnh điện 10 hướng.

Phía trước người lái, đồng hồ truyền thống được giữ lại thay vì dùng màn hình kỹ thuật số. Tuy vậy, tại cụm điều khiển trung tâm, núm xoay chỉnh điều hòa đã biến mất và được tích hợp gần như toàn bộ vào màn hình trung tâm. Xe chỉ giữ hệ thống điều khiển nhiệt độ và âm lượng vật lý tại viền màn hình.

Xe dùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD) với công nghệ X-Mode. Khung gầm Subaru Forester 2025 vẫn dùng chung với thế hệ cũ nhưng được tinh chỉnh để cứng vững hơn 10%. Hệ thống trợ lực lái điện tử mượn từ sedan thể thao WRX cũng giúp trải nghiệm sau tay lái của người dùng ấn tượng hơn.

Ngoài ra, công nghệ Subaru EyeSight thế hệ mới với camera góc rộng còn hỗ trợ các tính năng an toàn chủ động như phanh tự động trước va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cùng với camera 360 độ và hỗ trợ đánh lái, giúp tăng cường tối đa sự an toàn. Đây cũng là những tính năng dễ có mặt trên xe tại Việt Nam do thế hệ đang mở bán vốn đã được trang bị.