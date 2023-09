Đại lý báo Honda CR-V 2024 ra mắt Việt Nam tháng sau: Thêm động cơ hybrid, có AWD cạnh tranh sòng phẳng CX-5, Tucson

Các đại lý đang đồng loạt chào đặt cọc Honda CR-V thế hệ mới. Một tư vấn bán hàng tiết lộ thời gian ra mắt dự kiến của CR-V 2024 (có thể gọi là CR-V 2023 tuỳ nơi) là vào ngày 25/10 tới đây. Thông tin trên chưa được Honda Việt Nam xác nhận. Trong khi đó, một nguồn tin thân cận với Honda Việt Nam khẳng định thời điểm ra mắt mẫu xe mới này là tháng 11 năm nay.

Trước đó, CR-V 2024 từng được bắt gặp tại Trung tâm kiểm định khí thải ở Hà Nội. Trong những ngày gần đây, một chiếc khác xuất hiện trên đường, nhiều khả năng là xe được sử dụng để ghi hình phục vụ sự kiện ra mắt sắp tới.

Nhiều cấu hình, nhiều xuất xứ

Theo chia sẻ từ người bán, Honda CR-V 2024 sẽ được chia thành 4 phiên bản. Bản tiêu chuẩn là 1.5G 2WD. Hai bản xếp trên là 1.5L 2WD và 1.5L AWD. Bản cao cấp nhất là 2.0L HEV. Tên gọi thực tế của các phiên bản xe khi ra mắt có thể không giống.

Người bán cũng cho biết thêm rằng 3 phiên bản động cơ xăng vẫn được lắp ráp tại Việt Nam, còn bản hybrid là xe nhập khẩu Thái Lan. Các bản xăng có cấu hình 7 chỗ ngồi, còn bản hybrid chỉ có 5 chỗ ngồi.

Thông tin này cũng chưa được Honda Việt Nam xác nhận.

Nhiều trang bị hứa hẹn lần đầu xuất hiện



Nếu đúng như thông tin mà đại lý tiết lộ, Honda CR-V lần đầu có hệ dẫn động 4 bánh và động cơ hybrid. Việc CR-V 2024 được trang bị động cơ hybrid cũng có phần hợp lý khi Honda Việt Nam từng xác nhận sẽ cho ra mắt một mẫu hybrid mới vào cuối năm nay. Hình ảnh úp mở về chiếc xe hybrid đó giống với CR-V.

Có khả năng động cơ hybrid này là mô-tơ điện kết hợp động cơ xăng 2.0L, cho công suất 207 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm. Động cơ bản máy xăng vẫn là 1.5L tăng áp như trước, kết hợp hộp số CVT.

Ngoài động cơ và hệ dẫn động, Honda CR-V 2024 sắp ra mắt tại Việt Nam có thể còn có rất nhiều điểm mới khác nếu giống bản bán tại Thái Lan. Màn hình trong xe dạng nổi, kích thước 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Màn hình sau vô-lăng là điện tử, kích thước 10,2 inch. Tùy chọn âm thanh Bose trên bản cao cấp. Hình ảnh chiếc CR-V 2024 lăn bánh trên đường phố Việt Nam cho thấy mẫu xe này vẫn có cửa sổ trời toàn cảnh.

Về ngoại hình, xe thay đổi hoàn toàn thiết kế nội, ngoại thất sang phong cách mới, vuông vức và góc cạnh hơn. Bản cao cấp thêm gói thể thao RS tương tự đàn em HR-V.

Các công nghệ an toàn hiện đại từ CR-V đời trước cũng nhiều khả năng được bê nguyên sang đời mới, trong đó điển hình là gói Sensing và tính năng LaneWatch. Công nghệ an toàn trên CR-V mới tại Thái Lan còn có camera 360 độ cùng cảm biến va chạm trước, sau.



Với nhiều thay đổi như vậy, Honda CR-V 2024 nếu ra mắt sớm hoàn toàn có cơ hội được đề cử hạng mục "Xe dẫn đầu xu hướng" của Car Choice Awards 2023 thuộc giải thưởng Better Choice Awards 2023. Danh sách đề cử hạng mục này hiện có Toyota Yaris Cross mới ra mắt, Ford Everest, Mercedes-Benz EQS và Lexus RX.

Giải thưởng Better Choice Awards là sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức cùng công ty cổ phần VCCorp, trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023. Sự kiện triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 là sự kiện do Bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì, giao cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp triển khai cùng các đơn vị uy tín, trong đó có VCCorp.