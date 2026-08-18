Đại lý báo Honda City 2026 ra mắt Việt Nam tháng 10, bản hiện tại ‘xả kho’ chỉ từ hơn 430 triệu đồng, thêm áp lực cho Vios

Bản nâng cấp lớn của Honda City chuẩn bị ra mắt Việt Nam với diện mạo mới và nhiều nâng cấp tiện nghi. Bản cũ vẫn đang bán tốt, thậm chí giảm giá sâu.

Honda City facelift sắp ra mắt Việt Nam?

Theo thông tin từ một tư vấn bán hàng, Honda City 2026 dự kiến ra mắt Việt Nam vào tháng 10 tới. Mẫu xe này chưa có giá bán tạm tính.

Honda City mới sắp bán tại Việt Nam. Ảnh: Honda Thái Lan

Trước đó, theo một nguồn tin thân cận, City bản nâng cấp mới đã có mặt tại nhà máy ở Việt Nam. Chiếc xe này có ngoại hình giống mẫu vừa ra mắt tại Thái Lan cách đây khoảng 3 tháng.

Bên cạnh đó, hình ảnh bộ phận ô tô trong Công báo Sở hữu công nghiệp tháng trước tại Việt Nam cũng cho thấy cụm đèn và cản trước trùng khớp với mẫu xe City mới tại Thái Lan. Honda đã nộp đơn đăng ký bảo hộ các chi tiết này từ cuối năm ngoái.

Phiên bản Honda City 2026 có những nâng cấp gì?

Mẫu sedan cỡ B của Honda đổi mới thiết kế với phần đầu thể thao hơn hẳn, cản trước/sau làm lại và cụm đèn LED dạng thấu kính nối liền dải LED thanh mảnh và đèn hậu LED màu khói. Bộ mâm cũng mang thiết kế mới. Bản RS dùng mâm sơn đen.

Nhờ cản mới, chiều dài xe tăng nhẹ lên 4.594 mm, giữ nguyên chiều dài cơ sở 2.600 mm.

Thay đổi đáng kể nhất trên Honda City mới đến từ phần đầu. Ảnh: Honda Thái Lan

Nội thất City 2026 bản Thái Lan nổi bật với màn hình cảm ứng đặt nổi 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây trên bản cao cấp nhất. Xe vượt trội hơn các đối thủ Toyota Vios và Hyundai Accent nhờ bổ sung phanh đỗ điện tử, sạc không dây và đèn viền trang trí.

Tại Việt Nam, City mới nhiều khả năng duy trì động cơ 1.5L hút khí tự nhiên, thay vì máy 1.0L tăng áp hay 1.5L hybrid như ở Thái Lan. Về an toàn, xe dự kiến tiếp tục trang bị gói Honda SENSING trên mọi phiên bản, đồng thời có thể bổ sung camera 360 độ và LaneWatch.

Nội thất xe được trau chuốt hơn ở các chi tiết. Ảnh: Honda Thái Lan

Phiên bản City hiện tại đang được giảm giá sâu

Trong khi chờ bản mới ra mắt, Honda City hiện tại được đại lý giảm giá sâu. Mức giá tham khảo cho bản tiêu chuẩn hiện hơn 430 triệu đồng, còn bản RS cao cấp nhất hơn 490 triệu đồng. Người bán cho biết đây là lô giảm giá cuối cùng ở đại lý, tiếp theo sẽ chờ bản mới ra mắt.

City mẫu hiện tại đang được giảm giá sâu tại đại lý. Ảnh: Đại lý

Cuộc đua doanh số giữa Honda City và Toyota Vios

Cuộc đua doanh số 7 tháng đầu năm 2026 giữa Honda City và Toyota Vios chứng kiến màn xoay chuyển cục diện bất ngờ ở giai đoạn giữa năm.

Doanh số Honda City & Toyota Vios · 7 tháng đầu 2026 Honda City Toyota Vios 0 300 600 900 1.200 T1/26 Honda City - Thang 1/2026: 825 xe 825 Toyota Vios - Thang 1/2026: 1.118 xe 1.118 T2/26 Honda City - Thang 2/2026: 458 xe 458 Toyota Vios - Thang 2/2026: 615 xe 615 T3/26 Honda City - Thang 3/2026: 398 xe 398 Toyota Vios - Thang 3/2026: 1.004 xe 1.004 T4/26 Honda City - Thang 4/2026: 484 xe 484 Toyota Vios - Thang 4/2026: 750 xe 750 T5/26 Honda City - Thang 5/2026: 445 xe 445 Toyota Vios - Thang 5/2026: 626 xe 626 T6/26 Honda City - Thang 6/2026: 912 xe 912 Toyota Vios - Thang 6/2026: 436 xe 436 T7/26 Honda City - Thang 7/2026: 1.034 xe 1.034 Toyota Vios - Thang 7/2026: 968 xe 968

Trong 5 tháng đầu, Vios hoàn toàn áp đảo khi liên tục dẫn trước, đạt đỉnh vào tháng 1 (1.118 xe) và tháng 3 (1.004 xe). Ngược lại, City trải qua giai đoạn trầm lắng, chạm đáy ở tháng 3 với 398 xe.

Tuy nhiên, bước ngoặt diễn ra từ tháng 6 khi City bứt phá lên 912 xe và cán mốc đỉnh 1.034 xe vào tháng 7. Sự tăng trưởng này giúp City vượt Vios chiếm ngôi đầu hai tháng liên tiếp, dù đối thủ cũng phục hồi mạnh trong tháng 7 với 968 xe.

Sở hữu nâng cấp đáng giá từ thiết kế, tiện nghi đến an toàn, Honda City 2026 hoàn thiện vượt trội so với bản tiền nhiệm. Nếu cập nhật thị trường muộn vào tháng 10, xe sẽ lỡ cơ hội chấm điểm và bình chọn tại Car Choice Awards 2026. Tuy nhiên, nếu ra mắt sớm hơn, mẫu xe này hoàn toàn đủ sức tranh ở hạng mục "Xe cho gia đình dưới 600 triệu".

Hình ảnh tham khảo Honda City 2026 phiên bản thấp hơn: