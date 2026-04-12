“Đài Loan không ngủ” tại VITM Hà Nội 2026: Trải nghiệm du lịch 24 giờ được tái hiện qua những điểm chạm

Đài Loan mang cả hệ sinh thái trải nghiệm du lịch đến VITM Hà Nội 2026

Tại VITM Hà Nội 2026, sự kiện thường niên của ngành du lịch Việt Nam diễn ra từ ngày 9 - 12/4 tại Hà Nội, gian hàng Đài Loan (Trung Quốc) với 40 đại diện từ 16 đơn vị nhanh chóng trở thành một trong những điểm dừng chân thu hút đông đảo khách tham quan, nhờ thiết kế nổi bật theo tinh thần "Taiwan - Waves of Wonder" (Sức hút Đài Loan - Bất ngờ vô tận) và cách tổ chức trải nghiệm mang tính tương tác cao.

Đại diện Cục Du lịch Đài Loan và các hãng hàng không thực hiện nghi thức khai mạc gian hàng tại VITM Hà Nội 2026.

Ngay từ lễ khai mạc, không gian này được "kích hoạt" bằng chuỗi hoạt động văn hóa - giải trí. Mở đầu là phần biểu diễn trống kết hợp diabolo và yo-yo của đoàn W.H.O Theatre, tạo không khí sôi động. Tiếp đó là màn bartender show với kỹ thuật flair bartending (pha chế kết hợp biểu diễn), lấy cảm hứng từ bánh dứa – một biểu tượng ẩm thực của Đài Loan.

Bên cạnh đó, gian hàng còn mở ra loạt trải nghiệm tương tác như làm thủ công, nặn tò he, cùng khu vực booth chụp ảnh ứng dụng công nghệ AI, cho phép khách tham quan "check-in" trong các bối cảnh đặc trưng của Đài Loan. Cách thiết kế này giúp người tham quan không chỉ xem, mà còn có thể "đặt mình" vào không gian điểm đến, trực tiếp cảm nhận văn hóa bản địa.

Đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam Liu Shih-chung hào hứng trải nghiệm nghệ thuật nặn tò he.

Thông điệp xuyên suốt của toàn bộ không gian là "Đài Loan không ngủ" – một cách định nghĩa trải nghiệm du lịch không bị giới hạn bởi thời gian. Ban ngày là thiên nhiên, văn hóa; ban đêm là ẩm thực, chợ đêm, giải trí.

Từ tăng trưởng 15% đến tham vọng mở rộng: Đài Loan muốn "giữ chân" du khách Việt lâu hơn

Đằng sau những hoạt động sôi động tại hội chợ là một bức tranh thị trường đang tăng trưởng rõ rệt. Theo thống kê của Cục Du lịch – Cơ quan Giao thông Đài Loan, tổng số lượt khách Việt Nam đến Đài Loan trong năm 2025 đạt khoảng 426.000 lượt, tăng 15% so với năm trước.

Theo ông Chou Hsin-I, Giám đốc Văn phòng TP.HCM, Cục Du lịch Đài Loan, đà tăng trưởng này đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng, trong đó có chính sách visa thuận lợi hơn và sự gia tăng của các chương trình du lịch theo đoàn, đặc biệt là phân khúc du lịch khen thưởng. "Chính sách visa đã giúp quá trình xét duyệt thuận lợi hơn, từ đó tạo điều kiện để nhiều du khách Việt tiếp cận Đài Loan dễ dàng hơn", ông cho biết.

Quầy bartender trở thành điểm nhấn thu hút khách tham quan với trải nghiệm pha chế kết hợp biểu diễn.

Đồng thời, ông Chou cũng nhấn mạnh vai trò của phân khúc doanh nghiệp: "Trong năm vừa rồi, có khoảng 450 đoàn incentive (du lịch khen thưởng dành cho doanh nghiệp) từ Việt Nam đến Đài Loan, đóng góp đáng kể vào tổng lượng khách".

Tuy nhiên, chiến lược trong giai đoạn tới, Đài Loan không chỉ dừng ở việc gia tăng số lượng, mà hướng đến mở rộng tệp khách và kéo dài thời gian lưu trú. Các hoạt động xúc tiến được thiết kế theo từng phân khúc, từ khách đoàn đến khách lẻ, từ đại chúng đến cao cấp.

Ở góc nhìn điểm đến, ông Liu Shih-chung, Đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam cho rằng, cách tiếp cận Đài Loan của du khách cần được mở rộng hơn, thay vì chỉ tập trung vào một vài điểm đến quen thuộc. Ông nhấn mạnh sự đa dạng trải nghiệm giữa các địa phương, từ cảnh quan đến văn hóa. "Đài Loan không chỉ có Taipei 101 hay chợ đêm. Mỗi địa phương đều có những đặc sắc riêng", ông nói.

Theo ông Liu, từ Đài Bắc, du khách chỉ cần khoảng một giờ di chuyển để đến những không gian hoàn toàn khác biệt như Nghi Lan - nơi kết hợp núi, biển, suối nước nóng và các hoạt động ngoài trời. Ở miền Trung, Nam Đầu lại mang một diện mạo khác với đồi chè, hồ nước và các nông trại như Thanh Cảnh, nơi du khách có thể trải nghiệm không gian mang phong cách châu Âu.

Đoàn đại biểu Đài Loan chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng

Bên cạnh đó, yếu tố văn hóa - tâm linh cũng được xem là một điểm kết nối tự nhiên với du khách Việt, thông qua hệ thống đền chùa và các lễ hội như rước Mazu.

Một trụ cột khác trong định hướng phát triển du lịch Đài Loan là số hóa, cho phép du khách chủ động lên kế hoạch hành trình từ trước chuyến đi, từ lựa chọn điểm đến đến tối ưu lịch trình. "Chúng tôi khuyến khích du khách Việt ở lại lâu hơn để khám phá sâu hơn, vì mỗi địa phương đều mang đến những trải nghiệm khác nhau", ông Liu chia sẻ.

Từ góc nhìn tổng thể, cách du lịch Đài Loan tiếp cận thị trường Việt Nam cho thấy một sự chuyển dịch rõ rệt: từ thu hút bằng điểm đến quen thuộc sang mở rộng bằng trải nghiệm đa dạng - yếu tố được kỳ vọng sẽ giúp điểm đến này không chỉ thu hút mà còn giữ chân du khách trong dài hạn.