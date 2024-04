Sức hút của mai mối trực tiếp

“Bà Vương nói chuyện mai mối” đang trở thành một trong những sự kiện hút khách du lịch hàng đầu tại Khai Phong, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Không giống như các chương trình truyền hình mai mối có kịch bản như If You Are the One nổi tiếng ở Trung Quốc, sự kiện mai mối trực tiếp này được đánh giá cao hơn nhờ sự chân thật và cơ hội tương tác trực tiếp.

Cũng vì lý do này, các chủ đề liên quan đến “Bà Vương” đã thu về hơn 6 tỷ lượt xem, trong khi số lượng người theo dõi tài khoản cá nhân "Bà Vương ở phủ Khai Phong" tăng vọt từ 230.000 vào ngày 15/3 lên hơn 6 triệu vào đầu tháng 4. Địa điểm thường chật kín trước khi sự kiện bắt đầu và kéo dài hai giờ, thay vì chỉ 10 phút như trước.

"Bà Vương" tại một sự kiện mai mối trực tiếp ở Khai Phong, ngày 28/3/2024. (Ảnh: Think China)

Trong trang phục truyền thống màu đỏ và xanh lá cây của Trung Quốc với một bông hoa lớn màu đỏ trên tóc, “bà Vương” mời một phụ nữ lên sân khấu giới thiệu bản thân và mẫu đàn ông lý tưởng của mình. Nam giới tại sự kiện có thể giơ tay và giao lưu với người phụ nữ trên sân khấu. Các cặp thành công sẽ trao đổi liên lạc ngay tại chỗ.

Nếu người nữ không tìm được bạn khác giới phù hợp, bà mối khéo léo xoa dịu sự khó xử. Khi thấy một chàng trai nhút nhát, bà dạy họ cách thổ lộ tình cảm. Và nếu mai mối không thành công, bà sẽ cho những người "tan vỡ" voucher để mua một thứ gì đó từ khu thắng cảnh như một niềm an ủi.

"Bà Vương" tương tác với những người tham gia trên sân khấu ở Khai Phong. (Ảnh: Think China)

Cũng nhờ sức hút của “bà Vương”, Khai Phong, “cố đô của 8 triều đại”, một lần nữa trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn nhờ sự nổi tiếng của “Bà mối Vương gia”. Nhiều cư dân mạng cho biết họ đã lên kế hoạch cụ thể đến Khai Phong để tham dự sự kiện của bà Vương trong dịp lễ hội Thanh Minh.

Dữ liệu từ Tong Cheng Travel cho thấy tính đến ngày 26/3, lượt tìm kiếm khu danh lam thắng cảnh này đã tăng hơn 700% trong tuần qua, với lượng đặt vé tăng hơn 200% so với cùng kỳ tháng trước. Chính quyền Khai Phong cũng đặc biệt triệu tập một cuộc họp để nghiên cứu cách khai thác hiệu ứng từ các sự kiện này.

Mai mối cho hàng chục cặp đôi mỗi năm

Chương trình “Bà Vương nói chuyện mai mối” được mô phỏng theo tục làm mai ngày xưa ở Trung Quốc, lấy cảm hứng từ nhân vật Vương Can Nương mai mối cho Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên trong tiểu thuyết Thủy Hử. Người đóng vai bà Vương là Triệu Mai, 61 tuổi, nhân viên tại khu du lịch Khai Phong được 7 năm và có khá nhiều kinh nghiệm ghép đôi cho giới trẻ.

Triệu Mai cho biết đây vốn là một chương trình giới thiệu cuộc sống hàng ngày ở Khai Phong thời nhà Tống cho du khách, nhưng bà đã chủ động thêm các yếu tố mai mối vào. " Người trẻ hiện nay thường phải chịu nhiều áp lực và bận rộn nên không có thời gian tìm kiếm bạn đời. Chương trình của tôi phù hợp với yêu cầu kép của người xem mắt hiện đại là vừa nhanh vừa đáng tin cậy" , bà nói.

Một cảnh quay từ trên không về đám đông tại "Bà Vương nói chuyện mai mối" ở Khai Phong, vào ngày 30/3/2024. (Ảnh: Think China)

Triệu Mai tiết lộ có khoảng 40-50 cặp đôi kết hôn mỗi năm sau khi "tìm thấy nhau" tại chương trình mai mối tập thể này. Đây quả thực là con số ấn tượng nếu so với những trung tâm mai mối chuyên nghiệp tại Trung Quốc.

Tại sự kiện, "bà Vương” đóng vai "mẹ đỡ đầu" của các cô gái và giúp họ tìm chồng. “ Chỉ cần nói cho chị biết các em thích ai và mẹ đỡ đầu đây sẽ mời họ lên sân khấu”, người phụ nữ lục tuần hỏi một cô gái trẻ, tại khu thắng cảnh Khai Phong, tỉnh Hà Nam.

Sức hấp dẫn của chương trình nằm ở sự khéo léo và tài dẫn dắt của “bà Vương”. Các “bà Vương” luôn khuấy động bầu không khí và khuyến khích mọi người mạnh dạn tham gia để tìm ý trung nhân.

Cư dân mạng cho rằng, so với các công ty hẹn hò tính phí dịch vụ hàng chục ngàn đô la, việc mai mối tận nơi, miễn phí của “bà Vương” thực sự khiến mọi người tin tưởng và thoải mái hơn. Họ còn khen ngợi bà Wang luôn giữ nhiệt cho chương trình, dù người tham gia là người xa lạ và không cần ứng biến nhiều.

Tuy nhiên, chương trình của cũng có nhiều tranh cãi và kịch tính. Ví dụ, một cặp vợ chồng đã ly hôn được ba năm đã lên sân khấu và sau sự hòa giải của bà Vương, họ ôm nhau rơi nước mắt và quyết định hòa giải. Sự bất ngờ này khiến khán giả hoài nghi đã được dàn dựng. Một người nam khác đã thành công ghép đôi trên sân khấu, nhưng thực tế đã kết hôn, làm dấy lên cáo buộc việc mai mối ở đây không thực hiện bất kỳ kiểm tra lý lịch nào và không nghiêm túc.

Giới trẻ vẫn có nhu cầu mai mối

Các chuyên gia cảm thấy rằng mặc dù sự nổi tiếng bùng nổ của Bà Vương một phần được các blogger và người xem thúc đẩy, nhưng thực tế là chương trình có thể thu hút một số lượng lớn người tham gia chứng tỏ thanh niên vẫn có nhu cầu mai mối.

Peng Kaiping, trưởng khoa Khoa học xã hội tại Đại học Thanh Hoa, cho biết sự nổi tiếng của "bà mối Vương" cho thấy giới trẻ vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào tình yêu và nhiều người thực sự hy vọng tìm được nửa kia của mình. Quan sát của ông cho thấy 70% mọi người cần sự giúp đỡ từ người khác để tìm được nửa kia của đời mình.

Trên thực tế, quan điểm của mọi người với việc mai mối đang thay đổi. Trang web hẹn hò và hôn nhân Jiayuan.com đã công bố một báo cáo vào năm 2023 cho biết hơn 50% thanh niên sau 2000 có thể chấp nhận mai mối để tìm bạn đời và so với thế hệ trước, họ bắt đầu tìm kiếm mai mối từ tuổi 20.

Tấm biểu ngữ trên xe có dòng chữ: "Tất cả những cuộc hẹn hò của tôi ở Ích Dương, Hồ Nam đều thất bại và giờ tôi đang đạp ga đến Khai Phong. Bà Vương, đợi tôi với!". (Ảnh: Think China)

Nhu cầu về một “góc mai mối” ở các thành phố của người dân cũng ngày càng tăng cao. Theo báo cáo của The Paper, từ năm ngoái trở đi, nhiều cư dân mạng từ các khu vực như Bắc Kinh, Urumchi ở Tân Cương, Diên An ở Thiểm Tây, Cao Bình ở Sơn Tây, v.v. đã kêu gọi chính phủ của họ thành lập các góc mai mối ở các công viên địa phương.

Tại sự kiện, không chỉ khách du lịch lên sân khấu mới có cơ hội, ngay cả người đứng dưới cũng có thể trao đổi Wechat. Một người chia sẻ, sự kiện giống như một lễ hội âm nhạc, người ta đến đó để xem buổi biểu diễn, kết bạn hoặc thậm chí hẹn hò ngẫu hứng.

Nhìn bề ngoài, sự ủng hộ dành cho "Bà mối Vương" không phản ánh nhiều mong muốn kết hôn mà là hy vọng thoát ra khỏi vòng tròn cuộc sống thường ngày và hẹn hò. Đồng thời, tâm trạng nghỉ lễ và bầu không khí thoải mái tại các danh lam thắng cảnh cũng giúp giảm bớt những trở ngại trong việc hẹn hò trong thế giới thực, giúp các bạn trẻ mở rộng trái tim.

"Bà mối Vương" đã phá vỡ định kiến nhất định về mong muốn quan hệ và hôn nhân của giới trẻ. Tuy nhiên, người ta không thể dựa vào một chương trình trực tuyến phổ biến để thúc đẩy sự thay đổi. Ít can thiệp và áp lực hơn, và chân thành hơn một chút giống như bà Vương, có lẽ có thể là chất xúc tác thúc đẩy việc hẹn hò và hôn nhân ở Trung Quốc.