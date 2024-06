Dư luận quốc tế đã gửi lời chúc mừng và bày tỏ hy vọng Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiếp tục duy trì được vai trò củng cố sự đoàn kết để giải quyết những thách thức hiện nay.

(Đại hội đồng LHQ. Ảnh minh họa: UN)

Tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra hôm qua, cơ quan này đã đã bầu cựu Thủ tướng Cameroon, ông Philemon Yang làm Chủ tịch mới. Với kết quả này, ông Philemon Yang sẽ trở thành Chủ tịch tiếp theo trong phiên họp thứ 79 của Đại hội đồng, bắt đầu vào tháng 9 tới.

Ngay sau kết quả bỏ phiếu, Chủ tịch Đại hội đồng đương nhiệm Dennis Francis đã gửi lời chúc mừng người kế nhiệm. Theo Chủ tịch Đại hội đồng đương nhiệm, ông Philemon Yang từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban các nhân vật xuất sắc châu Phi của Liên minh châu Phi, được đánh giá là người cống hiến hết mình cho các nguyên tắc hòa bình, phát triển bền vững và phẩm giá con người.

Chúc mừng tân Chủ tịch Đại hội đồng, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cho rằng ông Philemon Yang cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong các chương trình nghị sự sắp tới của Đại hội đồng cũng như thúc đẩy các nỗ lực của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong việc giải quyết các thách thức mà cộng đồng toàn cầu đang phải đối mặt.

Ông Guterres nói: “Các cuộc xung đột vẫn tiếp diễn. Thảm họa khí hậu đang trầm trọng hơn. Nghèo đói và bất bình đẳng tràn lan. Sự nghi ngờ và chia rẽ đang kéo mọi người ra xa nhau. Các Mục tiêu Phát triển Bền vững đang đi chệch hướng một cách đáng kể. Và các nước đang phát triển bị bỏ lại mà không có sự hỗ trợ cần thiết để đầu tư cho người dân của họ. Với vai trò mới, ông Yang mang đến một tiếng nói thiết yếu cho Hội trường này. Ông ấy có nhiều kinh nghiệm đại diện cho đất nước của mình với tư cách là một nhà ngoại giao. Ông ấy cũng là một người châu Phi đáng tự hào, tận tâm với tương lai của lục địa mình”.

Dự kiến kỳ họp thứ 79 của Đại hội đồng sẽ khai mạc vào ngày 10/9, với phiên thảo luận chung cấp cao của cơ quan này bắt đầu vào ngày 24/9. Chủ đề và thông điệp chính của ông Philemon Yang tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sắp tới sẽ là sự thống nhất trong đa dạng, vì sự tiến bộ của hòa bình, phát triển bền vững và phẩm giá con người cho mọi người ở muôn nơi.

Cũng trong hôm qua, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng bỏ phiếu bầu 5 nước ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an, với nhiệm kỳ 2 năm. Theo kết quả bỏ phiếu, 5 ủy viên không thường trực mới gồm Pakistan, Somalia, Panama, Đan Mạch và Hy Lạp. Các nước ủy viên này sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 2 năm từ ngày 1/1/2025, thay cho Nhật Bản, Mozambique, Ecuador, Malta và Thụy Sĩ.

Nhiều nước trên thế giới đã gửi lời chúc mừng các ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an. Cảm ơn các nước đã ủng hộ bầu chọn, đại diện các nước ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an cam kết sẽ nỗ lực cống hiến vì mục tiêu của Hội đồng Bảo an và thế giới này.

Đại diện Bộ Ngoại giao Panama Janaina Tewaney trong một tuyên bố nhấn mạnh: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn cộng đồng quốc tế vì cuộc bỏ phiếu tín nhiệm dành cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu được trách nhiệm đang chờ đợi trên vai chúng tôi trong việc xây dựng hòa bình một cách hiệu quả. Đó là một thách thức lớn, đặc biệt là khi đối mặt với những thời điểm địa chính trị quan trọng mà chúng ta đang sống trong đó thách thức này không chỉ là sự sống còn của trật tự thế giới hiện tại mà còn là sự sống còn của cư dân trên hành tinh.”

Hội đồng Bảo an là cơ quan quyền lực nhất của Liên Hợp Quốc, gồm 5 nước ủy viên thường trực là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc giữ ghế vĩnh viễn và 10 nước ủy viên không thường trực được luân phiên bầu lại theo nhiệm kỳ 2 năm.