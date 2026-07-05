Đại hội đảng AfD hỗn loạn, cảnh sát Đức phải dùng hơi cay trấn áp

Hàng chục nghìn người xuống đường phản đối đại hội của đảng AfD, buộc cảnh sát Đức phải triển khai các biện pháp trấn áp.

Cảnh sát Đức đã sử dụng hơi cay và dùi cui trong cuộc đụng độ với các nhà hoạt động cánh tả tại thành phố Erfurt, khi những người biểu tình tìm cách ngăn cản đại hội của đảng đối lập Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD).

AfD theo đuổi lập trường siết chặt chính sách nhập cư và phản đối việc Đức tiếp tục hỗ trợ Ukraine, trong đó có các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

Cuối tháng trước, đồng Chủ tịch AfD Alice Weidel kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga nhằm góp phần khôi phục nền kinh tế Đức đang gặp khó khăn.

Được thành lập năm 2013, AfD đứng thứ hai trong cuộc bầu cử liên bang diễn ra vào tháng 2 vừa qua với 20% số phiếu, giành 152/630 ghế tại Quốc hội Đức (Bundestag).

Tuy nhiên, đảng này không được tham gia đàm phán liên minh và thành lập chính phủ theo chính sách được gọi là "bức tường ngăn chặn" trong chính trường Đức.

Theo ước tính của cảnh sát, khoảng 31.000 người đã tập trung tại Erfurt để biểu tình trong ngày 5/7, trong khi ban tổ chức cho rằng con số này lên tới 50.000 người.

Một số người biểu tình dựng rào chắn trên đường, trong khi những người khác tự dán mình xuống đường ray xe lửa nhằm cản trở hoạt động của đại hội.





Tại đại hội, các đại biểu AfD đã tái bầu bà Alice Weidel và ông Tino Chrupalla làm đồng Chủ tịch đảng.

Trả lời kênh truyền hình Phoenix, bà Weidel cho biết hiện "không có khả năng liên minh" với Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) cầm quyền.

"Bây giờ điều đó là không thể dưới thời Thủ tướng Friedrich Merz", bà nói.

Ông Ulrich Siegmund, ứng cử viên hàng đầu của AfD trong cuộc bầu cử bang Saxony-Anhalt dự kiến diễn ra vào tháng 9, cũng bác bỏ khả năng liên minh với CDU ở cấp bang.

"Tôi không thể cứu nước Đức cùng với những người đã cố tình khiến đất nước suy yếu trong 20 hoặc 30 năm qua trên mọi phương diện", ông nói, đồng thời cho rằng CDU đang "ngày càng dịch chuyển sang cánh tả".

Theo kết quả khảo sát ARD-DeutschlandTrend công bố ngày 3/7, AfD hiện là đảng được ủng hộ nhiều nhất tại Đức với tỷ lệ 27%.

Trong khi đó, CDU, hiện cùng Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) thành lập liên minh cầm quyền, chỉ nhận được 22% tỷ lệ ủng hộ.

AfD đã liên tục gia tăng sự ủng hộ trên toàn nước Đức trong những tháng gần đây, mặc dù tại một số khu vực, đảng này bị Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp Liên bang Đức (BfV) xếp vào diện "tổ chức cực hữu đã được xác nhận".

Cuộc khảo sát cũng cho thấy 84% người Đức không hài lòng với kết quả điều hành của Thủ tướng Friedrich Merz, trong đó có 51% cử tri ủng hộ chính đảng CDU của ông.

Khảo sát được công bố trong bối cảnh nền kinh tế Đức vẫn trì trệ, giá năng lượng cao khiến các doanh nghiệp trong nước mất sức cạnh tranh.

Dù vậy, theo bài viết, chính phủ của Thủ tướng Merz vẫn tiếp tục tăng chi cho hoạt động tăng cường quân sự và viện trợ cho Ukraine, với lý do đối phó cái mà họ cho là mối đe dọa từ Nga.



