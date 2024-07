Dải hộ lan đường đâm xuyên xe bán tải, tài xế nguy kịch

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 23h ngày 9/7, xe bán tải mang BKS: 37C-402.XX do một người đàn ông trú tại thành phố Vinh điều khiển đi trên tuyến đường 72m theo hướng huyện Hưng Nguyên đi thành phố Vinh. Khi đang đi trên đường qua địa bàn xã Hưng Tây (Hưng Nguyên, Nghệ An ), chiếc xe bất ngờ mất lái đâm vào dãy hộ lan bên đường.

Chiếc xe bán tải bị dải tôn hộ lan đường đâm xuyên từ kính chắn gió phía trước ra kính phía sau xe.

Cú đâm cực mạnh khiến dải tôn hộ lan đâm vào phần đầu xe, xuyên thủng kính chắn gió phía trước ra kính cửa sau.

Vụ tai nạn khiến nam tài xế bị thương nặng. Người dân sau đó đã ra giải cứu, đưa tài xế đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Người dân giải cứu tài xế đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận thông tin vụ tai nạn, Đội CSGT Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân. Bước đầu công an xác định, tài xế xe bán tải tự gây tai nạn và không xảy ra va chạm với phương tiện nào khác.