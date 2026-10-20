Căn biệt thự trị giá 20 triệu USD (khoảng 500 tỷ đồng) nằm trên nóc tòa nhà 33 tầng, sở hữu sân đỗ trực thăng, hồ bơi vô cực và khu vườn khổng lồ, nhưng người được cho là chủ nhân lại vướng bê bối nợ hơn 1 tỷ USD và có thể chẳng bao giờ được sống tại đây.

Giữa thành phố Bengaluru đông đúc, một căn biệt thự hai tầng nằm chênh vênh trên đỉnh tòa chung cư cao cấp 33 tầng khiến nhiều người chú ý bởi thiết kế khác thường. Công trình được ví như một “dinh thự trên không”, có diện tích khoảng 40.000 ft² (hơn 3.700 m²), nằm ở độ cao khoảng 400 ft (122 m) so với mặt đất. Không giống những căn hộ bên dưới, dinh thự được thiết kế như một không gian sống độc lập, tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của tòa nhà. Công trình có sân đỗ trực thăng, những khu vườn xanh mướt, hồ bơi vô cực và đài quan sát cho phép ngắm toàn cảnh thành phố theo góc 360 độ.

Clip: Youtube@Luxury Buzz

Theo Business Insider, giá trị của căn biệt thự được ước tính lên tới 20 triệu USD.

Đằng sau công trình xa hoa này là Vijay Mallya, doanh nhân từng được truyền thông Ấn Độ gọi bằng biệt danh “ông vua của những cuộc vui” nhờ lối sống xa xỉ và đế chế kinh doanh trải rộng nhiều lĩnh vực.

Irfan Razack, Chủ tịch Prestige Estates Projects, doanh nghiệp tham gia thỏa thuận phát triển chung tòa tháp, cho biết việc xây dựng một dinh thự khổng lồ trên kết cấu công xôn ở độ cao như vậy là thách thức lớn. Dù vậy, đội ngũ thi công đã cố gắng hoàn thiện công trình theo đúng thiết kế ban đầu.

Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ người được cho là chủ nhân tương lai của dinh thự lại có thể không bao giờ đặt chân vào nơi này.

Vijay Mallya. Credit: Jack Taylor / Getty

Năm 2016, Vijay Mallya rời Ấn Độ sang Anh trong bối cảnh các khoản nợ khổng lồ của ông và những doanh nghiệp liên quan ngày càng gây chú ý. Ông đối mặt với các cáo buộc liên quan đến gian lận tài chính, trong khi nhiều ngân hàng Ấn Độ tìm cách thu hồi những khoản tiền chưa được thanh toán.

Theo Business Standard, Mallya có nghĩa vụ nợ đối với 17 ngân hàng Ấn Độ. Tổng số nợ được đề cập trong các thông tin về vụ việc vượt 1 tỷ USD.

Mallya từng bác bỏ những cáo buộc nhằm vào mình. Trong một tuyên bố, ông khẳng định các cuộc điều tra không tìm thấy bằng chứng cho thấy ông hoặc hãng hàng không Kingfisher Airlines biển thủ tiền. Ông cũng cho rằng chiến dịch truyền thông đã khiến mình trở thành gương mặt đại diện cho vấn đề các khoản nợ xấu tại ngân hàng Ấn Độ.

Vấn đề đưa Mallya trở lại Ấn Độ từng được đặt ra trong các cuộc trao đổi giữa hai nước. Giới chức Anh khẳng định việc xử lý những yêu cầu dẫn độ phải tuân thủ quy trình pháp lý, đồng thời nhấn mạnh cam kết không để nước này trở thành nơi trú ẩn cho những người tìm cách né tránh công lý.

Trong khi số phận pháp lý của doanh nhân này vẫn là vấn đề gây tranh cãi, căn biệt thự trên không tiếp tục nằm im trên đỉnh tòa nhà, với những khu vườn và hồ bơi xa hoa nhưng không có người ở.

Công trình trở thành điểm thu hút sự chú ý của người dân và cộng đồng mạng, vừa bởi quy mô khác thường, vừa bởi câu chuyện trớ trêu đằng sau nó: một dinh thự được xây dựng để thể hiện đỉnh cao của sự giàu có nhưng người được cho là sẽ sở hữu nó lại có thể chẳng bao giờ tận hưởng cuộc sống bên trong.