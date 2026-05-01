Đại gia Việt rót 1 tỷ USD khai thác "kho báu" 400 triệu tấn tại Lào: Vòng đời nửa thế kỷ, diện tích 100 km2

Ảnh minh họa

Dự án Tổ hợp khai thác mỏ bauxite và chế biến alumin Dakcheung do Tập đoàn Việt Phương làm chủ đầu tư tại huyện Dakcheung, tỉnh Sekong, Lào. Tổng vốn đầu tư của dự án đạt khoảng 1 tỷ USD. Đây là dự án có quy mô vốn lớn nhất trong mảng khai khoáng của doanh nghiệp Việt Nam tại quốc gia này.

Số liệu khảo sát địa chất cho thấy vùng mỏ bauxite của dự án có tổng diện tích bao phủ gần 400 km2. Trong đó, diện tích được giao đất giai đoạn đầu chiếm khoảng 25%, tương đương gần 100 km2.

Trữ lượng địa chất tại đây đạt khoảng 400 triệu tấn quặng bauxite. Dựa trên khối lượng tài nguyên này, vòng đời thương mại của mỏ được tính toán kéo dài từ 30 năm đến 50 năm.

Một đia điểm đầu tư dự án khai thác bô xít của Việt Phương Group. Ảnh: vpg.vn

Chuỗi giá trị khép kín chế biến sâu

Chủ đầu tư xây dựng dự án theo mô hình chuỗi giá trị khép kín, chuyển từ xuất khẩu khoáng sản thô sang chế biến sâu. Cấu trúc vận hành gồm hai hợp phần.

Đầu tiên là Nhà máy tuyển quặng bauxite với công suất thiết kế tiêu thụ 2,5 triệu tấn quặng nguyên khai mỗi năm.

Tiếp theo là Nhà máy sản xuất alumin có công suất giai đoạn một đạt 1 triệu tấn alumin thành phẩm mỗi năm. Dự kiến công suất sẽ tăng thêm 100% để đạt mức 2 triệu tấn trong giai đoạn hai.

Sau giai đoạn chuẩn bị từ khi bắt đầu thăm dò vào năm 2008 và ký hợp đồng khai thác vào năm 2018, dự án đã hoàn tất cấu trúc pháp lý. Tính đến giữa năm 2026, dự án đã có đầy đủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, giấy phép xây dựng, giấy phép khai thác và báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Tổng Giám đốc Tập đoàn đầu tư Việt Phương, bà Phương Minh Huệ ký kết hợp đồng DA vào năm 2018. Ảnh: VGP

Trên thực địa công trường, doanh nghiệp đang triển khai đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như san gạt mặt bằng, xây dựng hồ chứa nước, hồ thải quặng, khu điều hành và nhà ở công nhân.

Kỳ vọng đóng góp hàng triệu USD mỗi năm cho ngân sách

Khi đi vào vận hành chính thức, tổ hợp công nghiệp này được kỳ vọng sẽ đóng góp hàng triệu USD mỗi năm cho ngân sách địa phương. Dự án cũng giải quyết nhu cầu việc làm và đào tạo kỹ thuật tại chỗ cho người lao động tỉnh Sekong.

Công trình thuộc danh mục trọng điểm của Hiệp định Hợp tác kinh tế, văn hóa và khoa học - kỹ thuật giữa hai Chính phủ Việt Nam và Lào. Do đó, dự án tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quản lý tài nguyên, sử dụng đất và bảo vệ môi trường.

Ảnh: TTXVN

Mới đây, ngày 23/5/2026, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội nước bạn đến thăm và kiểm tra thực địa tại dự án. Lãnh đạo Quốc hội Lào đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, đồng thời đề nghị doanh nghiệp tiếp tục đảm bảo tiến độ, an toàn lao động và chú trọng công tác an sinh xã hội tại địa phương.