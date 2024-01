Đại gia Việt cầm triệu đô đi mua căn hộ ở Nhật, dân mạng xót tiền giùm: Còn thua nhà bình dân ở Việt Nam

Mới đây, trong chuyến công tác đi Nhật Bản, YouTuber Hoàng Đức (người sáng lập kênh Nhà TO) đã review một căn hộ tại trung tâm thủ đô Tokyo. Khi nghe giá căn hộ tại một chung cư 60 tầng lên tới hơn 1 triệu đô (khoảng 26 tỷ đồng), nhiều khán giả vô cùng tò mò, muốn biết "mặt ngang mũi dọc" của căn nhà đắt đỏ này.

YouTuber Hoàng Đức và chị Hà Cảnh đi tham quan căn hộ triệu đô tại Tokyo

Chị Hà Cảnh - một người Việt đang sống tại Tokyo - chia sẻ, Tokyo được xem là khu vực có giá bất động sản đắt đỏ nhất nhì thế giới. Do đất chật người đông, phần lớn người dân sống ở các toà nhà cao tầng. Diện tích mỗi căn hộ, ngay cả khách sạn cũng nhỏ nhắn. Chỉ các công viên, đền chùa hoặc công trình công cộng mới có đất rộng.

Những căn hộ lớn có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách tại chung cư cao cấp tại Tokyo chỉ khoảng chưa đến 80m2, giá bán khoảng hơn 1 triệu đô/căn (khoảng 350 triệu/m2), chưa tính phụ phí hợp đồng, thuế bất động sản và phí dịch vụ hàng năm.

Tòa chung cư này nằm ở trung tâm Tokyo, là một trong những chung cư cao cấp với giá cao ngất ngưởng

Căn hộ triệu đô mà YouTuber Hoàng Đức review nằm trong một tòa nhà 62 tầng, ở khu vực trung tâm. Tại đây, đường xá rất sạch, cây cối ven đường được cắt tỉa đẹp, quang đãng.

Khu vực cảnh quan chung của chung cư khá rộng thoáng

Trong khuôn viên chung của tòa nhà có sân chơi trẻ em, lối đi dạo. Nhà đầu tư dành khoảng 50% diện tích dự án để xây dựng cảnh quan. Chung cư này có 6 thang máy, trong đó có 1 thang dành riêng cho người đi cùng thú cưng.

Sảnh tiếp đón của tòa nhà

Mỗi căn hộ có diện tích chưa đến 80m2 chia cho 3 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, phòng tắm và các không gian khác, nên các phòng có không gian khá khiêm tốn. Phòng lớn nhất trong căn hộ là phòng khách, khoảng 20m2; phòng ngủ master cũng chỉ khoảng 18m2.

Phòng khách có diện tích 20m2 là không gian lớn nhất căn hộ

Để tối giản diện tích, tối ưu mọi không gian sống, nhà thiết kế bố trí nhiều tủ, kệ âm tường với kiểu dáng giản dị. Cửa thông giữa các phòng dùng cửa kéo trượt ngang để tiết kiệm không gian.

Cửa ngăn các phòng là cửa trượt để tối ưu không gian

Phòng bếp cũng gọn nhỏ, có nhiều ngăn kệ nhưng được tối ưu công năng, trong đó máy rửa bát chỉ khoảng 1/3 máy rửa bát kiểu châu Âu.

Phòng bếp chỉ vừa cho 1 người đứng nấu nướng

Điều đặc biệt là dù căn hộ không quá rộng, diện tích cho nhà tắm cũng khiêm tốn, nhưng vẫn có bồn tắm, bao gồm khu vực vòi sen tắm đứng. Phòng tắm trong căn hộ này cũng đặc biệt ở chỗ nó có hệ thống điều khiển nước, điều chỉnh được nhiệt độ và lượng nước vào bồn, giúp gia chủ có được nước nóng chính xác theo ý mình muốn.

Bồn rửa tay cũng nhỏ xinh, không choán nhiều không gian

Tại phòng ngủ lớn nhất trong căn hộ, đứng ở ban công sẽ cảm nhận được tầm view triệu đô, vì gia chủ có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Tokyo, nhìn thấy cả đỉnh núi Phú Sĩ ngàn năm tuyết phủ. Sống ở chung cư có vị trí đắc địa như vậy, gia chủ có thể dễ dàng đi làm, đi học cũng như di chuyển đến các vùng vệ tinh xung quanh Tokyo.

Tầm view đẹp và vị trí trung tâm khiến căn hộ này có giá đắt đỏ

Chị Hà Cảnh giải thích: "Căn hộ này có giá đắt một phần cũng do view đẹp, ở khu vực an ninh an toàn. Tuy nhỏ xinh nhưng người thiết kế cũng chú ý tối giản không gian và ưu tiên mọi tiện ích làm cho cuộc sống của chủ nhà được thoải mái như tính toán rãnh nước điều hòa, lưới chống côn trùng.

Ở Nhật Bản, bất động sản là tài sản được sở hữu vĩnh viễn, ngay cả với chung cư nên người có điều kiện cũng muốn mua hơn là thuê. Có một chút khác biệt là tại đây, ngoài thuế sở hữu đóng một lần, người mua căn hộ chung cư và căn hộ biệt lập vẫn phải đóng thuế phí hàng năm nữa".

Khu vực này rất thuận tiện di chuyển và có nhiều mảng xanh - điều hiếm thấy ở Tokyo

Dân tình đã bàn tán sôi nổi về căn hộ chung cư giá 26 tỷ này. Người thì thấy nó hợp lý so với mức sống và thu nhập của người dân tại Nhật Bản, người cũng tranh luận rằng so với Hà Nội - thành phố cũng nổi tiếng có nhà đất đắt đỏ, chất lượng của căn hộ nói trên không tương xứng.

- 1 triệu đô mà ở thế này thì khổ quá. Thế mới biết sống ở nước ngoài cũng không dễ dàng gì. Nếu là tôi, có 1 triệu đô tôi sẽ gửi về Việt Nam mua biệt thự hoặc tìm nhà đất ở thành phố xa xa để sống cho thoải mái.

- Mình được biết bên đó sở hữu nhà đất vĩnh viễn nhưng thuế thừa kế lại rất cao. Đời cha mẹ có thể phấn đấu mua nhà nhưng đến khi để lại cho con mà con không có tiền đóng thuế thừa kế cũng mệt. Ở thuê cho lành.

- 1 triệu đô này ở thì không đáng rồi. Tầm tiền này ở HN làm căn penthouse đẹp gấp mấy lần.

- Thấy tường mỏng mỏng chắc chưa được 20cm. Nhìn kết cấu này thì thua xa chung cư giá rẻ ở Việt Nam. Nhà bên Nhật đắt thật.

(Trích một số bình luận của dân mạng)

