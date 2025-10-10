"Đại gia phố núi" vang bóng một thời nay nợ ngập đầu, lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ nhưng vẫn xin đầu tư cao tốc gần 77.000 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai vừa có văn bản gửi Thủ tướng đề xuất phương án đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa, thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Cụ thể, Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Thủ tướng giao cho doanh nghiệp này làm nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án, gửi các cơ quan chức năng theo quy định.

Doanh nghiệp cũng kiến nghị người đứng đầu Chính phủ giao cho một trong ba tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk hoặc Lâm Đồng là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chủ trì triển khai, đồng thời đề xuất Bộ Tài chính tham mưu bố trí nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2026 – 2030 để hỗ trợ thực hiện.

Theo đề xuất, tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 257 km, đi qua ba tỉnh Tây Nguyên: Gia Lai (gần 57 km), Đắk Lắk (hơn 125 km) và Lâm Đồng (gần 75 km). Dự án giai đoạn 1 sẽ được đầu tư theo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 24,75 m, tốc độ thiết kế 100 km/h.

Tổng mức đầu tư dự kiến gần 77.000 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công – tư (PPP). Trong đó, nhà đầu tư huy động 30%, còn ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% do điều kiện kinh tế khu vực Tây Nguyên còn khó khăn, khả năng thu hồi vốn thấp.

Trước đó, tháng 5/2024, Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã có công văn gửi UBND hai tỉnh Đắk Lắk (cũ) và Gia Lai (cũ) về việc nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Tây qua địa bàn.

Theo quyết định của Thủ tướng phê duyệt, tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Tây đi qua các tỉnh Kon Tum – Gia Lai – Đắk Lắk – Đắk Nông, gồm ba đoạn chính: Ngọc Hồi – Pleiku (90 km), Pleiku – Buôn Ma Thuột (160 km) và Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa (105 km). Cả 3 đều được quy hoạch quy mô 6 làn xe và định hướng đầu tư trước năm 2030.

Theo Bộ Xây dựng, việc sớm đầu tư các đoạn Ngọc Hồi – Pleiku, Pleiku – Buôn Ma Thuột và Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa trong giai đoạn 2021 – 2030 là cần thiết, nhằm kết nối đồng bộ với các tuyến cao tốc đang được triển khai như Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột và Gia Nghĩa – Chơn Thành, tạo liên kết vùng Tây Nguyên – Duyên hải miền Trung – Đông Nam Bộ.

Đức Long Gia Lai là doanh nghiệp đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, chế biến gỗ, năng lượng và linh kiện điện tử. Giai đoạn 2016 – 2018 được xem là thời kỳ hoàng kim, khi doanh thu công ty đạt 2.000 – 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, từ năm 2020, kết quả kinh doanh suy giảm do nợ vay lớn bào mòn lợi nhuận. Doanh nghiệp nhiều lần bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục, cổ phiếu bị HoSE đưa vào diện cảnh báo. Đáng chú ý, việc Đức Long Gia Lai đề xuất phương án đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp gánh khoản lỗ lũy kế hơn 2.400 tỷ đồng và tổng nợ phải trả hơn 3.700 tỷ đồng (tại thời điểm 30/6/2025). Đây là những nguyên nhân khiến kiểm toán viên đưa ra lưu ý liên quan đến khả năng hoạt động liên tục của Đức Long Gia Lai. Lãnh đạo Đức Long Gia Lai cho biết, công ty đang triển khai loạt giải pháp như: Tái cấu trúc doanh nghiệp, đàm phán giãn nợ và trả nợ với ngân hàng cùng các chủ nợ, đồng thời mở rộng đầu tư, tìm kiếm đối tác để cải thiện tình hình tài chính trong thời gian tới. Ngoài ra, Đức Long Gia Lai còn đối mặt rủi ro lớn từ hoạt động cho vay tài chính. Doanh nghiệp đã đem hơn 2.000 tỷ đồng cho vay, nhưng phải trích lập dự phòng tới 929 tỷ đồng. Khoản cho vay lớn nhất là gần 800 tỷ đồng dành cho CTCP Trồng rừng và Cây công nghiệp ĐLGL, trong đó riêng dự phòng đã chiếm tới 711 tỷ đồng.

