“Đại gia” Nhà nước khuyến khích gần 20.000 nhân viên di chuyển bằng xe VinFast: Lợi nhuận 2024 vượt xa kế hoạch, lương lao động bình quân gần 15 triệu đồng/người/tháng

Ngày 6/1, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 2025.

Tập đoàn đã hé lộ kết quả kinh doanh 2024 với doanh thu hợp nhất toàn Vinachem ước đạt 57.909 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.872 tỷ đồng. Với kết quả này, Vinachem đã vượt gần 3% chỉ tiêu doanh thu và 18% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2024 đề ra.

Bên cạnh đó, Tập đoàn đảm bảo việc làm cho khoảng 18.000 lao động với mức tiền lương bình quân trên 14,89 triệu đồng/người/tháng, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 2.116 tỷ đồng, vượt 24% kế hoạch.

Vinachem là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (hơn 13.700 tỷ đồng). Tập đoàn hiện có 21 đơn vị thành viên, 11 công ty liên kết, 02 đơn vị sự nghiệp, 02 đơn vị hạch toán phụ thuộc.

Nhiều thành viên thuộc Vinachem hiện đang niêm yết hoặc giao dịch trên sàn chứng khoán, đáng chú ý có thể kể đến DAP-Vinachem (mã DAP) , Phân bón Bình Điền (mã BFC) , Cao su Miền Nam (mã CSM) , Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao (mã LAS) , Phân Lân Ninh Bình (mã NFC) ,…

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, Vinachem ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 27.700 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ giá vốn và chi phí, tập đoàn lãi sau thuế 1.200 tỷ đồng, tăng đột biến so với khoản lỗ 435 tỷ đồng nửa đầu năm ngoái. Nộp ngân sách nhà nước 1.118 tỷ đồng, bằng 62% so với kế hoạch năm 2024.

Cũng theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán bán niên 2024, tại ngày 30/6/2024, tổng tài sản của Vinachem lên đến hơn 54.000 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt (tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn) chiếm gần 22% với số dư cuối kỳ gần 11.700 tỷ đồng, tăng gần 1.500 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Cách đây không lâu, Tập đoàn Vingroup và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - Vinachem ký kết hợp tác toàn diện cùng thúc đẩy mạnh mẽ mục tiêu chuyển đổi xanh vào ngày 12/12/2024. Việc hai tập đoàn bắt tay sẽ góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia, góp phần nâng tầm thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.

Cụ thể, Vingroup và Vinachem sẽ hợp tác để tăng hàm lượng công nghệ của Vinachem trong xe điện VinFast và các công ty trong hệ sinh thái Vingroup, với những sản phẩm như linh kiện, phụ kiện lốp, ắc quy, hóa chất… Hai bên cũng nghiên cứu để cùng đồng hành, phát triển, mở rộng việc xuất khẩu sản phẩm ra thị trường quốc tế.

Đáng chú ý, với xu hướng chuyển đổi xanh, Vinachem khuyến khích các công ty thành viên, cán bộ, nhân viên di chuyển xanh bằng ô tô và xe máy điện VinFast, hoặc sử dụng dịch vụ vận tải bằng xe buýt điện VinBus, taxi điện Xanh SM, xe điện cho thuê của FGF.

Ông Nguyễn Hữu Tú - Phó Tổng giám đốc Phụ trách Vinachem cho biết: “Chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác giữa Vinachem với Vingroup sẽ không chỉ giúp phát huy tối đa thế mạnh nội tại mà còn mở ra cơ hội nâng cao năng lực sản xuất, nghiên cứu và phát triển của cả hai bên. Đồng thời, sự hợp tác này sẽ tạo ra các giá trị mới cho chuỗi cung ứng nội địa, giúp nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế. Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho cam kết chung của hai tập đoàn trong việc xây dựng ngành công nghiệp hiện đại, hướng tới phát triển bền vững và thân thiện với môi trường” .