Đại gia mì ăn liền Việt Nam vừa mua 8 ha đất tại Pháp: là 1 trong 5 người đầu tiên tuyên bố mua xe VinFast ủng hộ tỷ phú Phạm Nhật Vượng, từng lọt top giàu nhất Ba Lan

Tập đoàn Tan-Viet VIFON của doanh nhân Tào Ngọc Tú vừa tiến hành nhận chuyển nhượng khu đất rộng 8 ha tại Pháp để phát triển nhà máy thực phẩm trị giá 20 triệu euro. Ông Tú từng được truyền thông quốc tế nhắc đến trong nhóm những người giàu nhất Ba Lan và là một trong những doanh nhân Việt sớm tuyên bố ủng hộ ô tô VinFast khi thương hiệu này mới ra mắt.

Đầu tư 20 triệu euro xây nhà máy thực phẩm tại Pháp

Ngày 16/10/2026, tại thành phố Verdun, miền Đông Bắc nước Pháp, Tập đoàn Tan-Viet VIFON đã ký văn bản nhận chuyển nhượng khu đất rộng khoảng 8 ha tại khu công nghiệp Souhesmes, nhằm xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm và trung tâm hậu cần.



Dự án có tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 20 triệu euro, tương đương 22,4 triệu USD, dự kiến tạo ra khoảng 200 việc làm trực tiếp trong dài hạn. Đơn vị triển khai là VIFON France SAS, pháp nhân được thành lập vào tháng 9/2026.



Nhà máy dự kiến tập trung sản xuất phở, bún và các sản phẩm thực phẩm chế biến, phục vụ thị trường Pháp và các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU). Vị trí dự án nằm gần cao tốc A4, thuận lợi kết nối với Paris, Strasbourg và các thị trường lân cận như Đức, Bỉ, Luxembourg, Hà Lan.



Trước đó, tháng 2/2026, sản phẩm VIFON đã xuất hiện tại đại siêu thị Carrefour ở Collégien, ngoại ô Paris. Tập đoàn cũng thiết lập quan hệ hợp tác với các hệ thống bán lẻ Carrefour và E.Leclerc nhằm mở rộng phân phối hàng Việt Nam tại Pháp.



Đứng sau thương vụ đầu tư này là ông Tào Ngọc Tú, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Tan-Viet VIFON Group, doanh nhân người Việt có nhiều năm kinh doanh tại Ba Lan.



Ông Tú sang Ba Lan du học từ đầu thập niên 1980, theo học ngành cơ khí tại Đại học Công nghệ Gdańsk. Sau khi tốt nghiệp, ông chuyển sang kinh doanh nhà hàng châu Á, trước khi thành lập Tan-Viet vào năm 1990, chuyên nhập khẩu và phân phối thực phẩm châu Á.



Thời gian đầu, ông từng tự lái ô tô Opel chở những thùng mì VIFON đi chào hàng tại các cửa hàng Ba Lan. Từ hoạt động phân phối nhỏ lẻ, Tan-Viet phát triển thành hệ thống kinh doanh thực phẩm có mạng lưới tại nhiều quốc gia.



Năm 2005, VIFON tại Việt Nam gia nhập hệ sinh thái Tan-Viet. Theo số liệu NielsenIQ năm 2022 được VIFON công bố, thương hiệu này chiếm 44,3% thị phần về sản lượng mì ăn liền tại Ba Lan. Đến năm 2023, doanh nghiệp cho biết sản phẩm đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Từng tuyên bố mua xe VinFast để ủng hộ tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Trước thương vụ đầu tư tại Pháp, ông Tào Ngọc Tú từng được nhắc đến trong nhóm 5 doanh nhân Việt sớm công khai ý định mua xe VinFast khi hãng ô tô của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa giới thiệu những mẫu xe đầu tiên.



Tháng 10/2018, ông Tú cho biết VIFON, doanh nghiệp thuộc tập đoàn của mình, sẽ mua ô tô VinFast để sử dụng ngay sau khi sản phẩm ra mắt.



Ông bày tỏ sự tự hào khi Việt Nam có doanh nghiệp tự sản xuất ô tô và cho rằng các doanh nghiệp Việt nên ủng hộ sản phẩm của nhau.



Thời điểm đó, VinFast mới giới thiệu hai mẫu xe Lux A2.0 và Lux SA2.0 tại Paris Motor Show 2018, chưa chính thức bàn giao xe thương mại đến người tiêu dùng. Ông Tú là một trong 5 doanh nhân có động thái ủng hộ sớm, bên cạnh Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng, doanh nhân Trần Anh Vương (Shark Vương), ông Phạm Trần Nhật Minh (Minh Nhựa) và một doanh nhân giấu tên.

Từng lọt nhóm 100 người giàu nhất Ba Lan

Năm 2009, ông Tào Ngọc Tú từng đứng thứ 93 trong danh sách 100 người giàu nhất Ba Lan do tuần báo Wprost công bố, với tài sản ước tính 200 triệu zloty. Đến năm 2011, doanh nhân gốc Việt tiếp tục góp mặt trong danh sách này ở vị trí thứ 91, với khối tài sản khoảng 170 triệu zloty. Hiện chưa có số liệu công khai đáng tin cậy về tài sản cá nhân của ông.



Đến tháng 4/2019, tạp chí The Economist của Anh tiếp tục nhắc đến ông Tào Ngọc Tú như một trong những người giàu nhất Ba Lan khi viết về sự thành công của cộng đồng người Việt tại nước này.



Về quy mô kinh doanh, Tan-Viet hiện có hệ thống phân phối đưa sản phẩm tới hơn 70% cửa hàng bán lẻ tại Ba Lan, theo giới thiệu của doanh nghiệp. Bên cạnh mì VIFON, tập đoàn còn kinh doanh các thương hiệu gia vị, thực phẩm châu Á như TaoTao và Tokyoto.

