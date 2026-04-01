3 tỷ phú Đông Âu cùng tài trợ VTV đưa FIFA World Cup 2026 về Việt Nam

Trên trang fanpage chính thức, Vingroup cho biết doanh nghiệp này phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam VTV đưa FIFA World Cup 2026 đến gần hơn với khán giả trong nước.

Tương tự, Techcombank do Chủ tịch Hồ Hùng Anh đứng đầu và VPBank do ông Ngô Chí Dũng làm Chủ tịch cũng công bố việc tham gia đồng hành cùng Đài Truyền hình Việt Nam trong hoạt động đưa FIFA World Cup 2026 đến với người hâm mộ trong nước.

Ba ông lớn này được cho là đơn vị đứng sau giúp VTV có được bản quyền của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.﻿

Được biết, Chủ tịch Vingroup ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch ﻿Techcombank ông Hồ Hùng Anh và Chủ tịch VPBank ông Ngô Chí Dũng đều có điểm chung là từng học tập, kinh doanh tại Đông Âu từ những năm 1990 trước khi trở về Việt Nam khởi nghiệp.

Hoạt động hỗ trợ mua bản quyền bóng đá của các doanh nghiệp lớn đã có tiền lệ từ nhiều năm trước. Vào năm 2018, Tập đoàn Vingroup cũng đã từng tài trợ khoản kinh phí 5 triệu USD cho VTV. Số tiền tài trợ này đóng vai trò quyết định giúp VTV mang bản quyền World Cup 2018 về Việt Nam trong những tuần cuối cùng trước khi diễn ra các trận đấu.