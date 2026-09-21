Đại gia không làm chip, không làm AI nhưng hưởng lợi lớn từ Nvidia: Tiếp tục rót hơn 6.300 tỷ đồng vào Việt Nam, tổng vốn đầu tư gần 1 tỷ USD

Theo Central News Agency (CNA), ngày 8/9, Asia Vital Components (AVC) cho biết công ty con AVC Tech (Vietnam) đã ký các hợp đồng triển khai nhà máy giai đoạn 5 tại Việt Nam.

Trong đó, hợp đồng xây dựng dân dụng có giá trị khoảng 6,577 tỷ TWD, còn hợp đồng cơ điện trị giá khoảng 1,204 tỷ TWD. Tổng giá trị hai hợp đồng đạt 7,781 tỷ TWD, tương đương hơn 6.300 tỷ đồng.

AVC là doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) chuyên các giải pháp tản nhiệt, trong đó máy chủ, trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI đang trở thành những động lực tăng trưởng quan trọng.

Giám đốc tài chính AVC cho biết nhu cầu đối với hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng tiếp tục tăng, với đơn hàng đến từ cả hệ sinh thái GPU do Nvidia dẫn dắt và các nền tảng ASIC. Công ty vì vậy tiếp tục nâng công suất để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Trong cuộc họp kết quả kinh doanh quý II/2026, lãnh đạo AVC cũng cho biết Nvidia vẫn là một khách hàng quan trọng của doanh nghiệp.

Quy mô của AVC tăng mạnh cùng làn sóng AI. Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu khoảng 140 tỷ TWD, tương đương hơn 110.000 tỷ đồng. Sang quý II/2026, doanh thu khoảng 40.000 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán Đài Loan, vốn hóa AVC đầu tháng 9/2026 vào khoảng 1.300 tỷ TWD, tương đương hơn 1 triệu tỷ đồng.

Việt Nam hiện là một trong những cứ điểm sản xuất lớn của AVC. Tháng 5/2026, AVC Technology Vietnam khởi công dự án mới tại Khu công nghiệp Kim Bảng I, tỉnh Ninh Bình, trên diện tích hơn 461.000 m2, với tổng vốn đầu tư khoảng 600 triệu USD.

Nhà máy ở Ninh Bình dự kiến sản xuất các thiết bị như quạt tản nhiệt, bộ tản nhiệt, hệ thống làm mát bằng chất lỏng, vỏ máy chủ và một số linh kiện khác, với công suất thiết kế hơn 84 triệu sản phẩm mỗi năm.

Trước dự án mới, AVC đã đầu tư nhà máy đầu tiên tại Khu công nghiệp Đồng Văn III, tỉnh Ninh Bình từ năm 2020, với diện tích hơn 200.000 m2 và tổng vốn khoảng 400 triệu USD.

Theo thông tin công bố tại địa phương, nhà máy này đạt doanh thu khoảng 1,1 tỷ USD trong năm 2025 và sử dụng hơn 12.000 lao động.

Tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp tại Việt Nam được công bố ở mức khoảng 1 tỷ USD, tương đương hơn 26.000 tỷ đồng.

Song song với Việt Nam, AVC cũng tiếp tục mở rộng sản xuất tại Trung Quốc. Theo kế hoạch công bố từ đầu năm, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 15 tỷ TWD, tương đương hơn 12.000 tỷ đồng, cho đầu tư vốn trong năm 2026 và cho biết con số năm 2027 có thể còn cao hơn.