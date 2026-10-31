"Đại gia" khai thác vàng bạc lớn nhất Việt Nam báo lãi quý 3 gấp 4 lần cùng kỳ

Lãi sau thuế quý 3 của KSV đóng góp tới 74% lợi nhuận lũy kế 9 tháng.

Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Vimico, mã chứng khoán KSV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/202, trong đó doanh thu thuần đạt hơn 9.453 tỷ đồng, tăng 144% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán tăng với tốc độ thấp hơn, từ 2.590 tỷ đồng lên 5.731 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp đạt 3.722 tỷ đồng, gần gấp 3 lần cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp theo đó cải thiện từ 33% lên 39,4%.

Sau khi trừ các khoản chi phí, KSV ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 3.220 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.566 tỷ đồng, tăng 332% so với mức 594 tỷ đồng của quý 3/2025.

Kết quả kinh doanh quý 3 thậm chí vượt xa những gì KSV đạt được trong cả nửa đầu năm. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp khoáng sản này chỉ ghi nhận khoảng 897 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Chỉ riêng quý 3, KSV đã tạo ra mức lợi nhuận gấp gần 3 lần cả 6 tháng trước đó cộng lại.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, KSV ghi nhận doanh thu thuần 14.686 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.340 tỷ đồng, tăng 149%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 3.462 tỷ đồng, gấp hơn 2,5 lần cùng kỳ năm 2025.

Trong văn bản giải trình, KSV cho biết lợi nhuận tăng chủ yếu nhờ giá bán bình quân các sản phẩm chủ lực trong 9 tháng đầu năm 2026 tăng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, giá bán đồng tấm bình quân đạt 355,8 triệu đồng/tấn, tăng 104,5 triệu đồng/tấn so với cùng kỳ, tương ứng mức tăng khoảng 42%. Đối với vàng, giá bán bình quân đạt 3,696 tỷ đồng/kg, tăng 1,217 tỷ đồng/kg, tương ứng mức tăng 49%. Giá bán bạc đạt 53,6 triệu đồng/kg, cao hơn 30,9 triệu đồng/kg so với cùng kỳ, tương ứng mức tăng hơn 136%. Hai sản phẩm khác cũng ghi nhận giá bán cải thiện. Trong đó, giá kẽm thỏi đạt 91,3 triệu đồng/tấn, tăng 18,5 triệu đồng/tấn; giá tinh quặng magnetit đạt 1,7 triệu đồng/tấn, tăng 170.000 đồng/tấn.

Cùng với kết quả kinh doanh tăng trưởng, quy mô tài sản của KSV cũng mở rộng đáng kể. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 12.894 tỷ đồng, tăng hơn 3.011 tỷ đồng, tương ứng 30% so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 778 tỷ đồng. Đáng chú ý, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng mạnh từ 129 tỷ đồng đầu năm lên hơn 2.205 tỷ đồng vào cuối tháng 9.

Ở chiều ngược lại, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, dài hạn giảm từ khoảng 2.080 tỷ đồng xuống còn 1.447 tỷ đồng, tương ứng mức giảm hơn 633 tỷ đồng sau 9 tháng.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng cho thấy dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 2.831 tỷ đồng, tăng khoảng 523 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

KSV hiện là một trong những doanh nghiệp khai khoáng lớn nhất Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến các kim loại màu như đồng, vàng, bạc, kẽm... Doanh nghiệp đang khai thác mỏ đồng Sin Quyền – mỏ đồng lớn nhất Việt Nam, đồng thời quản lý mỏ đất hiếm Đông Pao với quy mô trữ lượng lớn.﻿

Liên quan tới doanh nghiệp, chiều tối 30/10, KSV đã công bố thông tin bất thường về việc nhận được quyết định khởi tố bị can đối với ông Trịnh Văn Tuệ, Tổng giám đốc Tổng công ty. Theo văn bản công bố, ông Trịnh Văn Tuệ bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Trước đó một ngày, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Trịnh Văn Tuệ kể từ ngày 29/10/2026. Đồng thời, ông Lý Xuân Tuyên, Phó Tổng giám đốc, được giao đảm nhiệm quyền Tổng giám đốc và làm người đại diện theo pháp luật từ cùng ngày, cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng giám đốc.