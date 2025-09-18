Đại gia gốc Thanh Hóa xây mái vòm thép lớn nhất hành tinh: Từng góp mặt làm công trình World Cup, nay nhận việc mới tại bảo tàng 700 triệu USD ở Saudi Arabia

Nằm tại huyện Đông Anh (Hà Nội), Trung tâm Triển lãm Quốc gia có quy mô hơn 90 ha, với diện tích triển lãm trong nhà sau giai đoạn 2 đạt 304.000 m2 – nằm trong Top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. Đây là nơi diễn ra Triển lãm thành tựu xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Điểm nhấn quan trọng của công trình là vòm thép khổng lồ nặng tới 24.000 tấn lấy cảm hứng từ hình tượng thần Kim Quy xây thành Cổ Loa, được đặt tên là Nhà triển lãm Kim Quy. Nhà triển lãm Kim Quy có tổng diện tích 104.863 m2 (10 ha), chiều cao đỉnh mái 57m, được xem là mái vòm lớn nhất hành tinh hiện nay.

Mái vòm được CTCP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng (Tập đoàn Đại Dũng) thi công trong vòng 10 tháng. Để hoàn thành hạng mục đặc biệt này, Đại Dũng đã huy động hơn 1.000 kỹ sư và công nhân làm việc liên tục 24/24. Trên công trường, cẩu siêu trọng tải 500 tấn hoạt động không ngừng, trong khi hơn 100.000 nút cầu thép và bu lông cường độ cao được lắp đặt với độ chính xác tuyệt đối, dưới sự giám sát của công nghệ quét laser 3D. Đặc biệt, sai số lắp đặt tối đa chỉ 3 mm – mức độ chính xác cực cao đối với một công trình có quy mô khổng lồ.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025) diễn ra vào chiều ngày 16/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá mái vòm thép tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia nằm tại huyện Đông Anh, Hà Nội là một thành tựu thầm lặng.

"Một công trình như thế dự kiến làm trong vòng hai năm đã là nhanh, sau đó rút xuống một năm rưỡi rồi yêu cầu làm trong 10 tháng để chúng ta có một sản phẩm để thưởng thức trong những ngày vừa qua là rất thần tốc", Thủ tướng nhấn mạnh.

Về đơn vị thi công, Tập đoàn Đại Dũng được thành lập năm 1995 với 20 công nhân, trụ sở đặt tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp gắn liền với doanh nhân Trịnh Tiến Dũng (sinh năm 1969) với vai trò Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật. Doanh nhân Trịnh Tiến Dũng sinh ra và lớn lên tại làng Yên Định, xã Định Tân, huyện Yên Định (cũ), tỉnh Thanh Hóa.

Sau gần 30 năm phát triển, hiện doanh nghiệp sở hữu 6 cụm nhà máy với diện tích gần 120 ha, công suất 300.000 tấn kết cấu thép mỗi năm. số lượng nhân sự nay đã nâng lên đến 6.000 người, trong đó có gần 1.000 kỹ sư.

Tính đến nay, Đại Dũng đã tham gia hơn 2.500 công trình, xuất khẩu sang hơn 60 quốc gia, bao gồm các thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu, Úc, Nhật Bản.

Ông Trịnh Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật Tập đoàn Đại Dũng.

Dấu ấn nổi bật là năm 2017, Đại Dũng tham gia dự án sân Lusail – nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2022 ở Qatar. Trong vòng một năm, Đại Dũng cung cấp 6.000 tấn thép cho sân vận động Lusail và toàn bộ 28.000 tấn cho sân Ras Abu Aboud (sân 974) – công trình dạng module không mối hàn, với sai số kỹ thuật ở mức 2mm.

Từ đây, tên tuổi của Đại Dũng đã xuất hiện trong danh sách nhà thầu của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và nhiều tập đoàn xây dựng hàng đầu thế giới. Khác với nhiều doanh nghiệp chỉ tham gia một phần công đoạn, công ty đảm nhận toàn bộ chuỗi giá trị gồm thiết kế, sản xuất, vận chuyển và lắp dựng.

Sau màn "chào sân" này, Đại Dũng tiếp tục được Qatar giao thực hiện dự án khí đốt lớn nhất thế giới North Field East.

Mới đây nhất, Đại Dũng tiếp tục thực hiện một dự án quốc tế tại Riyadh (Saudi Arabia) là Bảo tàng Misk Ilmi trị giá 700 triệu USD.

Trên website của Đại Dũng, Tập đoàn này cũng tham gia nhiều công trình lớn khác như dự án sân bay quốc tế Phnom Penh (Campuchia), dự án khai mỏ (nhà máy khai thác quặng đồng Manyar Smelter) của Mỹ tại Indonesia, dự án tòa nhà Power House Parramatta - biểu tượng mới của nước Úc...

Ở dự án này, Đại Dũng đảm nhận 7.000 tấn kết cấu thép, thiết kế toàn bộ bản vẽ Tekla Structures, cung cấp và thi công lắp dựng với tổng giá trị gói thầu 52 triệu USD, khoảng 1.300 tỷ đồng.

Tại thị trường trong nước, Đại Dũng đã tham gia vào các dự án Sân bay Quốc tế Long Thành, Nhà ga T2 – Sân bay Nội Bài, Sân bay Vinh, Nhà ga T3 – Sân bay Tân Sơn Nhất, Khu liên hợp Gang – Thép Hòa Phát, Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Nhà máy Niken, Nhà máy CN Pepsi, Nhà máy kéo sợi len lông cừu Đà Lạt...