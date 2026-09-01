HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đại gia dầu khí Việt Nam vừa trúng gói thầu tại Qatar, có thể lên đến 3 tỷ USD

Hà Linh
|

Giá trị gói thầu và thời gian thực hiện hiện đang được các bên tiếp tục hoàn thiện. Hợp đồng chính thức dự kiến được ký trong tháng 10/2026.

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC - mã PVS) vừa nhận Thư trao thầu (LOA) Gói thầu EPIC-1 thuộc dự án Maydan Mahzam Redevelopment do QatarEnergy – Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Qatar làm chủ đầu tư.

Gói thầu được trao cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C), đơn vị do PVS sở hữu 100% vốn điều lệ. Phạm vi công việc gồm thiết kế, mua sắm, thi công, vận chuyển, lắp đặt ngoài khơi, đấu nối, chạy thử, hoán cải và nâng cấp cụm mỏ Maydan Mahzam (MM).

Giá trị gói thầu và thời gian thực hiện hiện đang được các bên tiếp tục hoàn thiện. Hợp đồng chính thức dự kiến được ký trong tháng 10/2026.

Phía PVS nhận định việc tham gia và trúng thầu trong môi trường cạnh tranh quốc tế gắt gao đã khẳng định năng lực, vị thế và uy tín của doanh nghiệp trong vai trò là tổng thầu EPC cho các dự án quy mô lớn; đồng thời tạo động lực quan trọng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, mở ra cơ hội tăng trưởng, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.

Giá trị gói thầu chưa được công bố. Tuy nhiên, theo một bái cáo phân tích của Vietcap hồi tháng 8, giá trị hợp đồng ước tính khoảng 3 tỷ USD, gấp 2,7 lần giá trị 3 gói thầu PVS trúng tại Lô B Giai đoạn 1. Dự án mang tính cạnh tranh rất lớn khi có các nhà thầu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Ý tham gia.

Vietcap cho rằng, nếu giả định biên lợi nhuận ròng khoảng 1,5% (thận trọng so với khoảng 4% của các dự án EPC dầu khí ngoài khơi thông thường), hợp đồng này có thể tạo ra khoảng 45 triệu USD lợi nhuận ròng cho PVS trong giai đoạn 2027-2030.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

01:03
Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

01:17
Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

01:17
Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

01:08
Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

01:16
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại