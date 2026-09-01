Đại gia dầu khí Việt Nam vừa trúng gói thầu tại Qatar, có thể lên đến 3 tỷ USD

Giá trị gói thầu và thời gian thực hiện hiện đang được các bên tiếp tục hoàn thiện. Hợp đồng chính thức dự kiến được ký trong tháng 10/2026.

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC - mã PVS) vừa nhận Thư trao thầu (LOA) Gói thầu EPIC-1 thuộc dự án Maydan Mahzam Redevelopment do QatarEnergy – Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Qatar làm chủ đầu tư.

Gói thầu được trao cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C), đơn vị do PVS sở hữu 100% vốn điều lệ. Phạm vi công việc gồm thiết kế, mua sắm, thi công, vận chuyển, lắp đặt ngoài khơi, đấu nối, chạy thử, hoán cải và nâng cấp cụm mỏ Maydan Mahzam (MM).

Giá trị gói thầu và thời gian thực hiện hiện đang được các bên tiếp tục hoàn thiện. Hợp đồng chính thức dự kiến được ký trong tháng 10/2026.

Phía PVS nhận định việc tham gia và trúng thầu trong môi trường cạnh tranh quốc tế gắt gao đã khẳng định năng lực, vị thế và uy tín của doanh nghiệp trong vai trò là tổng thầu EPC cho các dự án quy mô lớn; đồng thời tạo động lực quan trọng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, mở ra cơ hội tăng trưởng, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.

Giá trị gói thầu chưa được công bố. Tuy nhiên, theo một bái cáo phân tích của Vietcap hồi tháng 8, giá trị hợp đồng ước tính khoảng 3 tỷ USD, gấp 2,7 lần giá trị 3 gói thầu PVS trúng tại Lô B Giai đoạn 1. Dự án mang tính cạnh tranh rất lớn khi có các nhà thầu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Ý tham gia.

Vietcap cho rằng, nếu giả định biên lợi nhuận ròng khoảng 1,5% (thận trọng so với khoảng 4% của các dự án EPC dầu khí ngoài khơi thông thường), hợp đồng này có thể tạo ra khoảng 45 triệu USD lợi nhuận ròng cho PVS trong giai đoạn 2027-2030.