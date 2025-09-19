"Đại gia chè lam" kể cuộc sống hôn nhân "bê bát cơm, cúi gằm mặt xuống ăn": Bỗng dưng lại được xin vía

Vợ chồng Lương Văn Tuấn (40 tuổi) và Trần Thị Huyền (38 tuổi) vốn quen thuộc với cư dân mạng qua những video livestream bán chè lam và nông sản Tây Bắc. Kênh TikTok của hai vợ chồng hiện đã có gần 930 nghìn người theo dõi, với hơn 22 triệu lượt yêu thích.

Nhờ lối nói chuyện hài hước, duyên dáng, anh Tuấn từ một người bán hàng bình thường ở Mộc Châu trở thành hiện tượng mạng, được gọi vui là “đại gia chè lam” nổi tiếng, bán đắt hàng.

Thế nhưng đằng sau những buổi livestream rôm rả, họ lại có một câu chuyện hôn nhân với đủ vui buồn, ngọt ngào lẫn thử thách được chính cả hai kể lại trong chương trình Vợ Chồng Son.

Tập phát sóng số 561, tuy lên sóng đã lâu nhưng vẫn thường xuyên được chia sẻ, người chồng nhận về nhiều lời khen ngợi vì cách anh yêu thương, giữ gìn hôn nhân hạnh phúc.

Anh Tuấn quen vợ cách đây hơn 20 năm tại một tiệm net. “Ấn tượng đầu tiên là bạn ấy xinh quá”, anh nhớ lại. May mắn hơn, nhà của bố vợ hiện tại lại ở ngay cạnh nhà bác ruột anh, tạo cơ hội để hai người trò chuyện, tìm thấy sự đồng điệu.

Tuy vậy, hành trình tình yêu không hề suôn sẻ. Gia đình chị Huyền ban đầu phản đối vì lo anh Tuấn chưa có công việc ổn định. Ngay cả bố anh Tuấn cũng không đồng ý. Trong hoàn cảnh ấy, cả hai đã duy trì liên lạc bằng một cách đặc biệt: Viết nhật ký chung, trao qua lại suốt 3 năm. Chính sự chân thành ấy đã thuyết phục được cha mẹ hai bên, để rồi năm 2009, họ chính thức về chung một nhà.

Cuộc sống sau hôn nhân của họ không thiếu những va chạm thường nhật. Một kỷ niệm đặc biệt được anh Tuấn kể lại trong cuộc sống hôn nhân vừa thật thà, vừa hài hước song cũng khiến nhiều người ấn tượng.

Đó là, trong một lần cãi vã, anh nóng giận lỡ lời dọa vợ: “Có muốn ăn đòn không?. Thì vợ thách luôn: Có giỏi thì đánh đi. Tự nhiên nghe vợ nói xong câu đó thì mình lại nghĩ đến gia đình, nghĩ đến mọi thứ rồi nghĩ thôi, nhịn đi. Ấy thế mà vợ lại nói: ‘Không đánh được là đồ hèn’.

Nhưng mình vẫn không dám đánh, vẫn cúi gằm mặt xuống ăn. Mình vẫn nhớ cảm giác bê bát cơm cúi gằm xuống ăn, cũng không nhìn vợ nữa, nước mắt nuốt vào trong..."

Anh bán chè lam có những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với vợ gây chú ý. Sau bữa cơm, anh chủ động làm hòa, giải thích, lúc này vợ cũng thấu hiểu hơn. Câu chuyện trở thành một bước ngoặt: Từ đó cả hai nhận ra trong hôn nhân, nếu chồng biết nhẫn nhịn, vợ cũng sẽ thấu hiểu. Từ đó, họ không còn nói những lời nặng nề làm tổn thương nhau, thay vào đó gìn giữ sự tôn trọng và yêu thương.

Câu chuyện này nhanh chóng khiến nhiều người xúc động và để lại loạt bình luận khen ngợi anh Tuấn – một người chồng biết yêu thương, nhẫn nhịn và giữ gìn hạnh phúc gia đình: "Chồng như vậy có 1-0-2 trên đời", "Chồng như vậy mới chuẩn nhá, đúng chín chắn. Chứ lúc êm ấm, hạnh phúc ai chẳng đối tốt với mình được, quan trọng là lúc bất trắc hoặc khó khăn xảy đến", "Đàn ông như thế này mới gọi là bản lĩnh chứ", "Chồng mà như vậy mình nể cả đời, không bao giờ dám cãi chồng nữa", "Cô ấy chọn đúng người rồi, đàn ông phải thế chứ hơn thua với vợ ai nể đâu",....

Dẫu đã bên nhau nhiều năm, Tuấn vẫn đôi lúc mơ thấy cảnh không cưới được vợ. “Mình coi đây là mối tình mà gần như đã dành cả cuộc đời, suy nghĩ, hành động vào tình yêu này”, anh nói. Trên điện thoại, số liên lạc của vợ vẫn được anh lưu là “Mãi mãi bên em”.

Cặp đôi vẫn thường xuyên lên livetsream, clip bán hàng; được yêu mến với cách nói chuyện duyên dáng, hài hước.

Trong đời sống hôn nhân, chị Huyền thẳng thắn “bóc phốt” chồng luộm thuộm, còn anh Tuấn góp ý vợ hay mua sắm linh tinh, nấu ăn ngon nhưng đôi khi bất cẩn làm cháy đồ ăn.

Nếu như chị mong chồng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe và con cái, thì anh lại kỳ vọng vợ biết trân trọng bản thân, ăn ngủ đúng giờ, mua sắm có chừng mực.

Chính những điều tưởng nhỏ bé ấy lại trở thành bí quyết giúp họ giữ gìn sự cân bằng trong hôn nhân.

Trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, ngoài những nội dung bán hàng thì cặp vợ chồng này cũng thu hút nhiều người hâm mộ, yêu mến với những chia sẻ, kể chuyện dí dỏm trong đời sống hôn nhân,...

Nguồn: Vợ chồng son, TikTok NV.