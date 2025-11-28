"Đại gia" Cần Thơ từng tuyên bố tự chi 100 tỷ USD làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam không đến dự cuộc họp quan trọng, địa chỉ cung cấp cũng không liên lạc được

Theo Cổng thông tin Chính phủ, ngày 27/11, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành, doanh nghiệp về Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tại Trụ sở Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết: "Buổi làm việc hôm nay, chúng ta có mời 6 doanh nghiệp có đăng ký làm việc, nhưng chỉ có 5 doanh nghiệp có mặt, còn 1 doanh nghiệp có đăng ký làm việc là Liên minh nhà đầu tư Mekolor và Great (USA) nhưng không tới. Chúng ta đã có liên hệ mà không thể tìm ra được địa chỉ, đây cũng là đơn vị từng tuyên bố hùng hồn về việc huy động 100 tỷ USD cho dự án nhưng mà địa chỉ cung cấp cũng không liên lạc được".

Phó Thủ tướng cho rằng qua đây giúp cơ quan quản lý có thêm được nhiều các thông tin của doanh nghiệp ở các khía cạnh khác nhau về tinh thần làm việc nghiêm túc hay thiếu nghiêm túc. Có những doanh nghiệp tại cuộc họp này làm việc với tinh thần rất nghiêm túc, báo cáo được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, công phu, song cũng có doanh nghiệp báo cáo còn sơ sài, ý tưởng chưa rõ ràng; có doanh nghiệp quy mô nhân sự chỉ có 70 người, tổng vốn khoảng 2.000-3.000 tỷ đồng thì không thể đáp ứng được các yêu cầu của dự án.

Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ tổ chức cuộc làm việc tham vấn các doanh nghiệp không chỉ để lắng nghe trực tiếp các dự định, giải pháp, mà còn nhằm mục đích tìm hiểu, đánh giá thực chất năng lực và thiện chí của các nhà đầu tư.

Qua tham vấn cũng sẽ cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho công chúng, giúp dư luận thấy rõ đâu là những doanh nghiệp có sự suy nghĩ, chuẩn bị nghiêm túc, đủ năng lực thực hiện và đâu là những tuyên bố thiếu cơ sở thực tế. Đây là bước đi cần thiết để có đầy đủ thông tin trước khi đưa ra quyết định lựa chọn phương thức đầu tư khả thi và hiệu quả nhất.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tuy số lượng hồ sơ tài liệu doanh nghiệp gửi đến là nhiều, song qua kiểm tra, rà soát, nhiều doanh nghiệp ý tưởng đầu tư còn chưa rõ ràng, thiếu năng lực cả về đầu tư và tài chính, thậm chí nhiều hồ sơ doanh nghiệp còn thiếu thông tin, địa chỉ liên hệ...

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh quan điểm xem xét phải công tâm, khách quan, minh bạch, công khai, "không có gì dấm dúi" và trao đổi hết sức thẳng thắn, cởi mở. Đồng thời hoan nghênh và đánh giá cao thiện chí của các doanh nghiệp muốn cống hiến cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nhấn mạnh, đây là dự án có quy mô lớn, vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế, có hàm lượng công nghệ cao, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, việc trao đổi, tìm hiểu thông tin với các doanh nghiệp, nhà đầu tư là rất cần thiết.

Về liên danh CTCP Mekolor (Việt Nam) và Great USA (Hoa Kỳ), vào đầu tháng 6 đã có văn bản đề xuất đầu tư dự án với tổng vốn lên tới 100 tỷ USD, theo hình thức đầu tư trực tiếp bằng vốn tự có.

Liên minh khẳng định sẽ tự thu xếp và chứng minh đủ nguồn vốn tiền mặt, đảm bảo 100% cho việc thực hiện dự án thông suốt với 100 tỷ USD từ các quỹ đầu tư thuộc Great Core Fund và Mekolor Captial - thuộc hệ sinh thái của Mekolor và Great USD.

Đáng chú ý, liên minh không đề xuất Chính phủ Việt Nam cấp vốn đối ứng hoặc bảo lãnh tài chính, nhằm "góp phần giảm gánh nặng nợ công quốc gia".

Liên minh cho biết sẽ chịu toàn bộ chi phí chuyển giao công nghệ từ đối tác quốc tế, đồng thời cam kết miễn 100% giá vé trong 6 tháng đầu khi tuyến đường sắt đưa vào khai thác.

Trả lời phỏng vấn trên báo Vietnamnet, ông Võ Xuân Trường, Chủ tịch Công ty Cổ phần Mekolor cho biết: "Nếu thuận lợi, 100 tỷ USD có thể được thu hồi trong vòng 15 năm tính từ khi dự án đi vào khai thác".

Ông này tính toán, dân số Việt Nam khoảng 100 triệu người, mỗi năm có khoảng 60 triệu lượt di chuyển Bắc - Nam bằng đường sắt tốc độ cao. Nếu giá vé là 50 USD/lượt thì dự án sẽ thu về khoảng 3 tỷ USD mỗi năm.

"Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ thiết lập khoảng 40 thương hiệu hàng hoá tại 20 trạm dọc tuyến. Những điểm kinh doanh này cũng mang lại nguồn thu không nhỏ", Ông Trường nói.

Ông Võ Xuân Trường - Chủ tịch Công ty Cổ phần Mekolor.

Mekolor do ông Võ Xuân Trường và ông Trần Công Đoàn sáng lập vào năm 2016, có trụ sở tại TP. Cần Thơ. Đơn vị này cho biết hoạt động như một trung tâm đổi mới kinh tế, ứng dụng công nghệ blockchain để tái định nghĩa các khái niệm về tín dụng và tài sản.

Năm 2018, đơn vị này từng gây chú ý với sáng kiến "One Mekong One Meal – OMOM", hướng tới xây dựng một hệ sinh thái số từ tài sản số, y tế số đến mạng xã hội số.

Tuy nhiên, khi được hỏi về cách thu xếp nguồn vốn 100 tỷ USD, đại diện liên minh cho biết đề xuất sáng kiến kinh tế mang tên One Mekong One Meal, và tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam chỉ là một phần của sáng kiến nên nằm trong hành lang vốn được "quy hoạch từ thời điểm đó".