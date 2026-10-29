Đại gia 61 tuổi sở hữu 6.000 tỷ cưới vợ kém 22 tuổi: Bức thư của con gái hé lộ cuộc sống thực

Vị đại gia này lấy vợ kém 22 tuổi, có 3 cô con gái.

Đó là Quách Phú Thành (SN 1965) là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Hong Kong (Trung Quốc) và được xếp vào nhóm “Tứ đại Thiên vương” cùng Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu và Lê Minh. Với nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, anh sở hữu sự nghiệp thành công cùng khối tài sản được truyền thông ước tính lên tới khoảng 2 tỷ HKD (khoảng hơn 6.000 tỷ đồng)

Quách Phú Thành kết hôn với người mẫu Phương Viện vào tháng 4/2017, sau khoảng hai năm hẹn hò. Phương Viện sinh năm 1987, kém chồng 22 tuổi. Cặp đôi hiện có ba con gái. Dù có bố là ngôi sao nổi tiếng, các bé khá kín tiếng trước công chúng. Vợ chồng Quách Phú Thành cũng hạn chế chia sẻ hình ảnh rõ mặt các con trên mạng xã hội, thường đăng ảnh chụp từ phía sau hoặc khéo léo che mắt khi chia sẻ khoảnh khắc gia đình.

Mới đây, nhân dịp đón sinh nhật tuổi 61, Quách Phú Thành gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mừng tuổi mới trên trang Instagram cá nhân. Bộ ảnh có sự góp mặt đầy đủ của gia đình 5 thành viên, gồm nam nghệ sĩ, bà xã Phương Viện và ba cô con gái. Kèm theo hình ảnh, nam ca sĩ viết (tạm dịch): “Cảm ơn người vợ yêu quý, ba cô con gái đáng yêu, gia đình, bạn bè, ê-kíp và tất cả người hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi. Cảm ơn mọi người vì những lời chúc tốt đẹp”.

Quách Phú Thành đón tuổi mới.

Gia đình 5 người. Ảnh: IGNV

Đáng chú ý, trong dịp sinh nhật đặc biệt này, “Tứ đại thiên vương” còn chia sẻ hình ảnh hai tấm thiệp viết tay do hai cô con gái lớn là Quách Vịnh Hy (tên tiếng Anh: Chantelle, sinh năm 2017) và Quách Vịnh Huyên (tên tiếng Anh: Charlotte, sinh năm 2019) tự tay gửi tặng bố. Những lời chúc mừng sinh nhật đáng yêu từ hai bé cũng hé lộ khoảnh khắc đời thường ấm áp của gia đình nam nghệ sĩ, vốn khá kín tiếng trong việc chia sẻ hình ảnh các con.

Tấm thiệp của Chantelle có lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh: “I wish you a happy birthday. I love you so much!” (tạm dịch: “Con chúc bố sinh nhật vui vẻ. Con yêu bố rất nhiều!”). Cô bé còn vẽ nhiều hình ảnh đầy màu sắc về gia đình và ký tên “Love, Chantelle”. Cô bé viết những lời chúc bằng tiếng Trung, mong bố luôn vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc.

Bức thiệp viết tay của cô con gái lớn 9 tuổi viết tặng bố. Ảnh: IGNV

Trong khi đó, Charlotte viết: “I love you, you are my best dad ever!” (tạm dịch: “Con yêu bố, bố là người bố tuyệt vời nhất!”). Tấm thiệp được trang trí bằng hình trái tim màu vàng, hình vẽ hai người và dòng chữ ký “By: Charlotte Kwok”.

Đây là món quà của cô con gái thứ 2 - 7 tuổi. Ảnh: IGNV

Không phải món quà xa xỉ hay những lời chúc được chuẩn bị cầu kỳ, chính sự hồn nhiên trong từng nét vẽ, dòng chữ mới là điều khiến những tấm thiệp trở nên đặc biệt. Qua đó, công chúng có thêm một góc nhìn gần gũi hơn về Quách Phú Thành trong vai trò người bố của ba cô con gái.

Dù nổi tiếng và có lịch trình công việc bận rộn, Quách Phú Thành vẫn thường chia sẻ những khoảnh khắc bên gia đình trong các dịp đặc biệt. Cặp đôi khá kín tiếng trong việc chia sẻ hình ảnh các con, thường hạn chế để lộ gương mặt hoặc chỉ đăng những khoảnh khắc gia đình chọn lọc trên mạng xã hội.

Ảnh: Weibo.

Chuyện tình của Quách Phú Thành và Phương Viện bắt đầu được công chúng biết đến vào năm 2015, khi nam nghệ sĩ đăng ảnh nắm tay bạn gái trên Weibo để công khai mối quan hệ. Đến tháng 4/2017, cả hai tổ chức hôn lễ, chính thức về chung một nhà sau khoảng hai năm hẹn hò.

Ảnh Weibo.

Phương Viện sinh năm 1987 tại tỉnh An Huy, Trung Quốc. Trước khi được biết đến rộng rãi, cô từng làm kế toán - thủ quỹ tại công ty xây dựng của người cậu, sau đó chuyển sang làm người mẫu ảnh cho các sàn thương mại điện tử. Hiện tại, người đẹp hoạt động chủ yếu với vai trò blogger thời trang, thường xuyên chia sẻ nội dung về phối đồ, làm đẹp, tập luyện và cuộc sống gia đình trên mạng xã hội.