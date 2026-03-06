Đại gia 150 triệu bản, sở hữu 6.5 nghìn tỷ đồng: Làm 1 mỹ nhân lộ ngực trên sóng truyền hình, hết thời bị bắt giữ ê chề

Từng sở hữu sự nghiệp đỉnh cao ai cũng mơ ước, Justin Timberlake giờ đây ngậm ngùi nhìn danh tiếng chạm đáy khó cứu vãn sau chuỗi scandal chấn động. Từ một biểu tượng quyền lực sở hữu khối tài sản nghìn tỷ, "Hoàng tử nhạc Pop" đang dần đánh mất niềm tin từ công chúng sau hàng loạt bê bối đời tư ê chề, khiến đế chế hơn 3 thập kỷ dày công xây dựng đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn.

Đầu thập niên 90, Justin Timberlake xuất hiện lần đầu trước công chúng qua chương trình The Mickey Mouse Club . Đến năm 1995, Justin chính thức gia nhập ‘NSYNC - nhóm nhạc nam sau này đã trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng toàn cầu. Với các bản hit như Bye Bye Bye hay It's Gonna Be Me , nhóm đã tẩu tán hàng chục triệu bản album, giúp Justin Timberlake trở thành thần tượng của hàng triệu thiếu nữ.

Đến năm 1995, Justin chính thức gia nhập ‘NSYNC - nhóm nhạc nam sau này đã trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng toàn cầu (ảnh: People)

Năm 2002, Justin Timberlake chính thức tách ra hoạt động solo với album Justified . Ca khúc Cry Me A River trong album này không chỉ mang về giải Grammy mà còn tạo nên một làn sóng truyền thông khổng lồ liên quan đến cuộc chia tay của anh với Britney Spears. Đây cũng là lúc Justin bắt đầu khẳng định vị thế "Hoàng tử nhạc Pop" với phong cách âm nhạc pha trộn giữa Pop và R&B hiện đại.

Đến năm 2006, đỉnh cao sự nghiệp của Justin được xác lập với album FutureSex/LoveSounds . Loạt siêu phẩm như SexyBack , My Love hay What Goes Around... Comes Around liên tục thống trị bảng xếp hạng Billboard, đưa doanh số tổng cộng xuyên suốt sự nghiệp của anh vượt ngưỡng 150 triệu bản. Tính đến năm 2026, anh đã sở hữu 10 giải Grammy, một con số bảo chứng cho đẳng cấp âm nhạc thượng thừa. Những chiếc kèn vàng này trải dài từ giai đoạn solo đầu tiên với Best Pop Vocal Album cho Justified , đến những bản hit định nghĩa lại dòng nhạc Pop như SexyBack hay Pusher Love Girl . Không chỉ vậy, Justin còn bỏ túi 4 giải Emmy, 11 giải MTV Video Music Awards và từng nhận được đề cử Oscar cho ca khúc Can't Stop The Feeling . Thành công rực rỡ này, kết hợp cùng các thương vụ kinh doanh và bán bản quyền âm nhạc trị giá 100 triệu USD vào năm 2022, đã giúp Justin tích lũy khối tài sản khổng lồ lên tới 250 triệu USD (tương đương 6,5 nghìn tỷ đồng).

Justin Timberlake có sự nghiệp mang tầm biểu tượng (ảnh: X)

Justin Timberlake còn là ông hoàng của những tour diễn tiền tỷ. Chuyến lưu diễn The 20/20 Experience World Tour vào năm 2013 từng gây choáng váng khi thu về hơn 231 triệu USD, trở thành một trong những tour diễn có doanh thu cao nhất thập kỷ. Tiếp đó, The Man Of The Woods Tour (2018-2019) cũng bỏ túi hơn 226 triệu USD với hơn 1,7 triệu vé được bán ra. Những sân khấu rực rỡ và những bản hit như Mirrors , Suit & Tie hay Holy Grail từng giúp anh duy trì vị thế ngôi sao hạng A không thể thay thế. Bên cạnh đó, Justin Timberlake còn gây ấn tượng với sự nghiệp diễn xuất thông qua các bộ phim như In Time , Friends With Benefits , Runner Runner .

Justin gây ra sự cố chấn động tại Super Bowl khi làm lộ ngực Janet Jackson (ảnh: X)

Tuy nhiên, song hành với ánh hào quang là những scandal làm rung chuyển sự nghiệp. Năm 2004, ngay khi đang ở đỉnh cao, Justin gây ra sự cố chấn động tại Super Bowl khi làm lộ ngực Janet Jackson trong lúc biểu diễn ca khúc Rock Your Body . Sau sự việc, trong khi Justin vẫn thăng tiến với loạt giải thưởng và danh hiệu "Hoàng tử nhạc Pop", thì Janet Jackson lại bị ngành công nghiệp giải trí tẩy chay kịch liệt. Sự bất công này kéo dài suốt hai thập kỷ và chỉ thực sự bùng nổ trở lại khi các bộ phim tài liệu về Britney Spears và Janet Jackson được công bố, phơi bày một Justin Timberlake ích kỷ, sẵn sàng để những người phụ nữ xung quanh mình chịu trận thay cho những sai lầm chung.

Mối quan hệ với Britney Spears khiến hình ảnh Justin Timberlake bị xuống dốc (ảnh: X)

Mối quan hệ với "Công chúa nhạc Pop" Britney Spears cũng là một đề tài thu hút sự quan tâm của công chúng. Trong cuốn hồi ký phát hành cách đây không lâu, Britney đã tiết lộ sự thật đau lòng về việc Justin từng ép cô phá thai vì "chưa sẵn sàng làm bố". Thêm vào đó, việc anh dàn dựng kịch bản đóng vai nạn nhân bị phản bội trong MV Cry Me A River để đánh bóng tên tuổi đã khiến hình ảnh quý ông lịch lãm hoàn toàn tan vỡ. Công chúng nhận ra rằng thành công của các bản hit như Mirrors hay What Goes Around... Comes Around một phần được xây dựng trên sự tổn thương của người khác.

Đỉnh điểm khiến danh tiếng của Justin Timberlake suy giảm trầm trọng chính là vụ bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say xỉn tại Sag Harbor, New York vào tháng 6/2024. Bức ảnh chụp của cảnh sát với đôi mắt đỏ ngầu của anh là đòn giáng mạnh vào danh tiếng của một ngôi sao hạng A và còn trở thành meke chế giễu trên khắp mạng xã hội. Vụ bê bối này ngay lập tức giáng đòn nặng nề vào tour diễn Forget Tomorrow World Tour . Doanh thu bán vé sụt giảm nghiêm trọng, nhiều đêm diễn tại Mỹ phải hạ giá vé xuống mức kịch sàn nhưng vẫn không thể lấp đầy khán đài.

Đỉnh điểm khiến danh tiếng của Justin Timberlake suy giảm trầm trọng chính là vụ bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say xỉn tại Sag Harbor, New York vào tháng 6/2024 (ảnh: X)

Trong suốt chuyến lưu diễn, Justin Timberlake còn vấp phải làn sóng chỉ trích vì những màn trình diễn bị cho là uể oải, thiếu sức sống và lạm dụng việc hát đè. Trước áp lực dư luận, vào tháng 7/2025, nam ca sĩ bất ngờ công khai mình đang phải chiến đấu với căn bệnh Lyme - một bệnh truyền nhiễm gây ra những cơn đau thần kinh và mệt mỏi cùng cực. Tuy nhiên, thay vì nhận được sự đồng cảm, lời giải thích này lại làm dấy lên những nghi vấn liệu đây có phải là một "chiêu bài truyền thông" nhằm che giấu những tin đồn lạm dụng chất kích thích của anh hay không.

Từ một biểu tượng quyền lực sở hữu 6,5 nghìn tỷ đồng, Justin Timberlake hiện tại đang phải chật vật cứu vãn những gì còn sót lại của một "đế chế" đang sụp đổ trước làn sóng tẩy chay chưa từng có (ảnh: Billboard)

Vào đầu tháng 3/2026, Justin Timberlake một lần nữa gây chú ý khi đâm đơn kiện cảnh sát để ngăn chặn việc công bố video từ camera trong đêm bị bắt giữ năm 2024. Các luật sư của anh lập luận rằng 8 giờ phim tư liệu này chứa đựng những hình ảnh "cực kỳ nhạy cảm" có thể gây thiệt hại vĩnh viễn đến uy tín của anh. Hành động này bị công chúng xem như là một nỗ lực tuyệt vọng nhằm che giấu sự thật và khôi phục danh tiếng thay vì thực sự hối lỗi. Từ một biểu tượng quyền lực sở hữu 6,5 nghìn tỷ đồng, Justin Timberlake hiện tại đang phải chật vật cứu vãn những gì còn sót lại của một "đế chế" đang sụp đổ trước làn sóng tẩy chay chưa từng có.