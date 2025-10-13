HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Đại dương ở New Zealand ấm lên nhanh hơn 34% so với toàn cầu

Nguyễn Mai |

Đại dương ở New Zealand đang ấm lên nhanh hơn mức trung bình toàn cầu 34% trong bối cảnh nước biển dâng, sóng nhiệt và xói mòn bờ biển gia tăng.

Điều này đang đe dọa nghiêm trọng đến hệ thống nhà ở và hạ tầng ven biển, với tổng giá trị ước tính gần 120 tỷ USD.

Báo cáo về môi trường đại dương năm nay của Bộ Môi trường và Cục Thống kê New Zealand cho thấy vùng ven biển đang chịu sức ép lớn, trong khi khu vực này giữ vai trò sống còn đối với nhà cửa, cộng đồng và sinh kế của người dân.

Đại dương ở New Zealand ấm lên nhanh hơn 34% so với toàn cầu- Ảnh 1.

(Ảnh: Learnz NZ)

Ước tính có 219.000 ngôi nhà nằm trong vùng có nguy cơ ngập lụt. Các đại dương trên thế giới hấp thụ khoảng 90% lượng nhiệt dư thừa do khủng hoảng khí hậu gây ra. Do vị trí địa lý đặc thù, New Zealand chịu tác động mạnh hơn từ sự thay đổi trong lưu thông khí quyển và các dòng hải lưu.

