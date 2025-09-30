Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son-gyong. (Ảnh: Yonhap)

Phát biểu tại phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son-gyong cũng khẳng định sự cởi mở của Triều Tiên trong việc hợp tác với các quốc gia "tôn trọng" và có cách tiếp cận "thân thiện" với Bình Nhưỡng.

Đây là bài phát biểu đầu tiên của một quan chức cấp cao Triều Tiên tại Đại hội đồng kể từ năm 2018, khi Bộ trưởng Ngoại giao Ri Yong-ho tham dự kỳ họp.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình hạt nhân, vốn đã được quy định trong luật pháp nhà nước, chính sách quốc gia và quyền chủ quyền cũng như quyền tồn tại của chúng tôi, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ lập trường này", ông nói.

Phát biểu được đại diện Triều Tiên đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa "hoàn toàn" Triều Tiên, mặc dù Chủ tịch Kim Jong-un bày tỏ sẵn sàng đối thoại có điều kiện với Mỹ.

Thứ trưởng Kim Son-gyong nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng đã quy định địa vị hạt nhân của mình bằng luật pháp.

"Để duy trì lâu dài trạng thái cân bằng này và đảm bảo hòa bình vĩnh cửu trên bán đảo Triều Tiên, chúng tôi đã quy định trong hiến pháp, rằng vũ khí hạt nhân là điều thiêng liêng và tuyệt đối, không bao giờ được phép động đến và can thiệp", ông nói.

"Việc áp đặt phi hạt nhân hóa lên CHDCND Triều Tiên đồng nghĩa với việc yêu cầu đất nước chúng tôi từ bỏ chủ quyền và quyền tồn tại, vi phạm Hiến pháp. Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ chủ quyền, từ bỏ quyền tồn tại và vi phạm Hiến pháp", Thứ trưởng Kim Son-gyong nhấn mạnh.

Nhà ngoại giao này chỉ trích các cuộc tập trận quân sự giữa Hàn Quốc và Mỹ, cũng như các cuộc tập trận ba bên có sự tham gia của Nhật Bản.

"Liệu chúng ta có thể tìm thấy một nơi như bán đảo Triều Tiên, nơi quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới và các lực lượng đồng minh tiến hành nhiều cuộc tập trận chiến tranh song phương và đa phương quanh năm, thậm chí còn tổ chức các cuộc tập trận chiến tranh thực tế mô phỏng sử dụng vũ khí hạt nhân nhắm vào một quốc gia có chủ quyền bằng cách huy động lực lượng chiến đấu đa quốc gia hùng hậu và các khí tài chiến lược mới nhất hay không?" ông nói.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son-gyong vẫn để ngỏ cánh cửa hợp tác với các quốc gia.

"Bất kể khác biệt về lý tưởng và hệ thống, CHDCND Triều Tiên sẽ thúc đẩy trao đổi và hợp tác nhiều mặt với các quốc gia tôn trọng và có cách tiếp cận thân thiện với Triều Tiên", ông nói.

Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh Seoul và Washington đều bày tỏ hy vọng nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng để thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Có đồn đoán rằng Tổng thống Trump có thể tìm cách nối lại đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên khi ông đến Hàn Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc từ ngày 31/10 – 11/1.

Ông Kim Jong-un khẳng định sẵn sàng đàm phán với Mỹ nếu Washington từ bỏ yêu cầu phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Ngày 29/9, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên có cuộc gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.

Văn phòng người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cho biết, hai bên đã thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên và các lĩnh vực cần tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Triều Tiên.