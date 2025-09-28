Ngày 26/9, ông Kim đã gặp gỡ các quan chức và nhà khoa học của các viện nghiên cứu vũ khí hạt nhân Triều Tiên.

Tại cuộc gặp, ông tuyên bố “ưu tiên hàng đầu của đất nước là tiếp tục phát triển khả năng ứng phó hạt nhân”, theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) .

“Chủ tịch Kim Jong Un nói rằng chúng ta phải liên tục mài giũa và đổi mới tấm khiên và thanh gươm hạt nhân, những thứ có thể đảm bảo chắc chắn chủ quyền, an ninh, lợi ích và quyền phát triển của quốc gia", KCNA đưa tin.

Ông Kim bày tỏ sự hài lòng rằng "những mắt xích chính trong việc phát triển năng lực hạt nhân của đất nước đã được thiết lập một cách hoàn hảo”, khi Viện Vũ khí Hạt nhân và các quan chức trong lĩnh vực sản xuất vật liệu hạt nhân thực hiện "hai nhiệm vụ" liên quan đến một chiến lược hạt nhân quan trọng mới, KCNA viết, nhưng không nêu rõ những nhiệm vụ đó là gì.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trong cuộc họp ngày 26/9. (Ảnh: Yonhap)

Cuộc họp mới nhất có sự tham dự của Hong Sung-mu, một quan chức cấp cao chủ chốt của đảng Lao động, người được cho là đã dẫn đầu chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Thông điệp của ông Kim được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa "hoàn toàn" Triều Tiên.

Trong bài phát biểu gần đây tại một cuộc họp quốc hội quan trọng, nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết, Bình Nhưỡng sẵn sàng đàm phán với Mỹ nếu Washington từ bỏ yêu cầu phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Ông cũng khẳng định rõ ràng rằng Triều Tiên sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh rằng vị thế "không thể đảo ngược" của Triều Tiên với tư cách là một cường quốc hạt nhân đã được ghi trong hiến pháp nước này.

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết Triều Tiên đã theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân trong nhiều thập kỷ, bao gồm cả hoạt động bí mật làm giàu uranium, cho phép sản xuất tới 20 vũ khí hạt nhân mỗi năm.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young hôm 25/9 cho biết, Triều Tiên được cho là sở hữu tới 2.000 kg uranium làm giàu cao. Ông cũng tiết lộ, Triều Tiên được cho là đang vận hành các máy ly tâm uranium tại bốn địa điểm khác nhau để tích lũy vật liệu hạt nhân.