Theo tạp chí du lịch Time Out, tour khám phá di tích khảo cổ Mỹ Sơn (Quảng Nam, Việt Nam) vừa được xếp vào top 7 tour du lịch khám phá hấp dẫn nhất châu Á, sánh ngang với những hành trình nổi tiếng như ngắm bình minh ở Angkor Wat (Campuchia) hay tour tưởng niệm Hiroshima (Nhật Bản).

Tour khám phá di tích khảo cổ Mỹ Sơn vừa được xếp vào top 7 tour du lịch lịch sử hấp dẫn nhất châu Á. (Ảnh: Klook)

Đây cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng này, minh chứng cho sức hút bền bỉ của du lịch văn hóa – di sản Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Danh sách do các biên tập viên của Time Out bình chọn, quy tụ những hành trình giúp du khách trở lại quá khứ để cảm nhận sự trỗi dậy và suy tàn của những nền văn minh hàng nghìn năm tuổi từ các triều đại cổ đến tàn tích chiến tranh.

Tour du lịch đưa du khách ngược dòng lịch sử

Với kho tàng di sản trải dài từ Đông Á đến Đông Nam Á, Time Out đánh giá châu Á là "lục địa của ký ức và truyền thuyết", nơi mỗi tour du lịch đều mang theo câu chuyện về tôn giáo, văn hóa và con người.

Tại Chiang Mai (Thái Lan), tour GuruWalk miễn phí do Charin, một cựu nhà sư hướng dẫn, dẫn du khách khám phá 2.000 năm lịch sử Phật giáo của Vương quốc Lanna cổ. Hành trình đi qua những ngôi chùa mang phong cách Miến Điện như Wat Saen Muang Ma, chùa cổ Wat Chiang Man hay trung tâm thiền định Wat Umong, giúp du khách hiểu hơn về triết lý từ bi và đời sống tu hành của người Thái.

Đến Siem Reap (Campuchia), hành trình Sunrise Angkor Wat đưa du khách chiêm ngưỡng kỳ quan thế giới trong ánh bình minh phản chiếu trên hồ sen. Time Out nhận định, "ngắm Angkor Wat vào thời khắc mặt trời lên là một trong những khoảnh khắc kỳ diệu nhất của du lịch châu Á". Tour này cũng đưa khách ghé thăm tu viện Ta Prohm, nơi những rễ cây cổ thụ quấn quanh đền, như minh chứng cho sự song hành giữa thiên nhiên và tôn giáo qua hàng thế kỷ.

Ở Bali (Indonesia), du khách có thể tham gia nghi lễ cầu nước trong hành trình Sayan Four Seasons Temple Tour. Với sự hướng dẫn của các bậc thầy địa phương, du khách được học cách thắt sarong, chuẩn bị lễ vật và hiểu rõ ý nghĩa của việc tẩy rửa tâm linh trong văn hóa Hindu cổ.

Angkor Wat. (Ảnh: Viettourist)

Tại Hiroshima (Nhật Bản), Time Out gợi ý tour đi bộ qua Đài tưởng niệm Hòa bình và Bảo tàng, nơi kể lại bi kịch của quả bom nguyên tử năm 1945. Hành trình bốn giờ này giúp du khách lặng lại trước những chứng tích chiến tranh và sự hồi sinh kiên cường của người Nhật.

Còn tại Trung Quốc, tour Walking the Ancient Great Wall đưa du khách đến huyện Hậu Nhu để khám phá một trong những đoạn Trường Thành cổ và nguyên bản nhất tuy ít khách du lịch, nhưng giàu giá trị lịch sử và cảm xúc.

Không dừng lại ở đó, Time Out cũng gợi ý tour Vanishing Craftsman ở Singapore, nơi du khách được tận mắt chứng kiến các nghệ nhân gìn giữ những nghề thủ công truyền thống đang dần mai một, từ nghề chạm khắc, làm đèn lồng cho đến in lụa.

Tour du lịch Mỹ Sơn – đại diện duy nhất Việt Nam trong danh sách Time Out

Trong số các hành trình kể trên, tour khám phá di tích khảo cổ Mỹ Sơn (Quảng Nam) được Time Out đánh giá là một trong những điểm nhấn đặc biệt của Đông Nam Á.

Theo UNESCO, Mỹ Sơn là trung tâm tôn giáo và nghi lễ của vương triều Chăm Pa từ thế kỷ IV đến XIII sau Công nguyên. Dưới ảnh hưởng sâu sắc của Ấn Độ giáo, người Chăm đã xây dựng hàng chục ngôi đền tháp để thờ các vị thần như Vishnu, Krishna, đặc biệt là thần Shiva, vị thần tối cao được tôn sùng nhất.

Theo UNESCO, Mỹ Sơn là trung tâm tôn giáo và nghi lễ của vương triều Chăm Pa từ thế kỷ IV đến XIII sau Công nguyên. (Ảnh: Tổng cục Du lịch)

Các đền tháp ở Mỹ Sơn được xây chủ yếu bằng gạch nung, kết hợp chạm khắc sa thạch tinh xảo, mô phỏng núi Meru, biểu tượng thiêng liêng trong vũ trụ quan Hindu. Toàn bộ quần thể là minh chứng cho trình độ kỹ thuật, tư duy mỹ thuật và chiều sâu tâm linh của nền văn minh Chăm Pa.

Hiện nay, khu di tích còn bảo tồn được tám nhóm đền chính với hơn 70 công trình lớn nhỏ, phản ánh quá trình phát triển kiến trúc – tôn giáo Chăm Pa trong suốt hơn một thiên niên kỷ. Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới năm 1999, và từ năm 2009, nơi đây tiếp tục được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt.

Xuất phát từ Hội An, tour Urban Adventures chỉ mất khoảng một giờ lái xe qua những ngôi làng cổ trước khi đến thung lũng Mỹ Sơn.

Tour khám phá di tích khảo cổ Mỹ Sơn (Quảng Nam) được Time Out đánh giá là một trong những điểm nhấn đặc biệt của Đông Nam Á. (Ảnh: Bnews.vn)

Theo Time Out, hướng dẫn viên sẽ kể cho du khách nghe về quá trình hình thành, suy tàn và phục dựng của quần thể đền tháp từng được xem là "thánh địa của thần Shiva". Nhiều công trình bị phá hủy trong chiến tranh, song phần còn lại vẫn mang sức sống bền bỉ là minh chứng cho kỹ thuật xây dựng độc đáo và tín ngưỡng sâu sắc của người Chăm.

Tạp chí Anh nhận xét: "Dù đã đổ nát qua bao biến cố, những ngôi đền ở Mỹ Sơn vẫn toát lên vẻ hùng tráng và tôn nghiêm. Chính sự bền bỉ ấy khiến nơi đây có sức hấp dẫn đặc biệt với du khách yêu lịch sử và khảo cổ."

Khi du lịch Việt Nam gắn liền với di sản và bản sắc

Việc tour Mỹ Sơn lọt top hấp dẫn nhất châu Á cho thấy du lịch văn hóa – lịch sử Việt Nam đang được quốc tế quan tâm trở lại, sau nhiều năm tập trung vào du lịch nghỉ dưỡng biển.

Việc tour Mỹ Sơn lọt top hấp dẫn nhất châu Á cho thấy du lịch văn hóa – lịch sử Việt Nam đang được quốc tế quan tâm trở lại. (Ảnh: DI SẢN VĂN HÓA MỸ SƠN)

Theo Ban quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn, tổng lượt khách tham quan hơn 457,370 lượt, tăng 20,8%% so với cùng kỳ năm 2023, tổng doanh thu các dịch vụ hơn 7,4 tỷ đồng. Đây là một trong những điểm đến nổi bật nhất của khu vực miền Trung, cùng với Hội An và Cù Lao Chàm.

Các chuyên gia nhận định, điểm mạnh của du lịch lịch sử Việt Nam nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa trải nghiệm di sản và đời sống bản địa. Tại Quảng Nam, du khách không chỉ thăm thánh địa Mỹ Sơn mà còn có thể tham quan làng gốm Thanh Hà, làng mộc Kim Bồng hoặc tham gia lớp học làm đèn lồng ở Hội An, tất cả đều giúp du khách tiếp cận văn hóa Việt theo cách gần gũi, sinh động.

Việt Nam – điểm đến mới cho du lịch văn hóa

Thực tế, trong vài năm gần đây, du lịch Việt Nam đã ghi dấu trên bản đồ quốc tế qua nhiều bảng xếp hạng uy tín. Bên cạnh việc Cát Bà được National Geographic Traveller (UK) bình chọn là một trong tám hòn đảo hàng đầu Đông Nam Á, nay tour Mỹ Sơn lại tiếp tục đưa Việt Nam vào danh sách trải nghiệm lịch sử hấp dẫn nhất châu Á của Time Out.

Tại Quảng Nam, du khách không chỉ thăm thánh địa Mỹ Sơn mà còn có thể tham quan những nơi khác. (Ảnh: FVG Travel)

Theo các chuyên gia, đây là cơ hội để Việt Nam xây dựng thương hiệu du lịch văn hóa bền vững, khai thác lợi thế di sản hơn 40.000 di tích trên cả nước, trong đó có 8 di sản được UNESCO công nhận.

Nếu được đầu tư đúng hướng kết hợp giữa bảo tồn, thuyết minh chuyên nghiệp và trải nghiệm tương tác những điểm đến như Mỹ Sơn, Cố đô Huế hay Hoàng thành Thăng Long hoàn toàn có thể trở thành "nam châm hút khách" quốc tế, tương tự như Angkor Wat hay Kyoto.

"Một Việt Nam khác" trong mắt du khách quốc tế

Time Out nhận định rằng, hành trình đến Mỹ Sơn không chỉ là một chuyến đi tìm hiểu lịch sử mà còn là cơ hội để du khách cảm nhận "một Việt Nam khác" rất tĩnh lặng, trầm mặc và sâu sắc.

Việc Mỹ Sơn được xướng tên trong danh sách tour du lịch lịch sử hấp dẫn nhất châu Á chính là niềm tự hào mới cho du lịch Việt Nam. (Ảnh: DI SẢN VĂN HÓA MỸ SƠN)

Trong bối cảnh du lịch hậu đại dịch đang hướng đến giá trị trải nghiệm, sự lựa chọn của tạp chí Anh này cho thấy du khách toàn cầu đang tìm về những nơi có chiều sâu văn hóa, nơi mỗi viên gạch, mỗi ngọn tháp đều kể lại câu chuyện về quá khứ của loài người.

Và giữa những Angkor, Kyoto hay Chiang Mai rực rỡ, việc Mỹ Sơn được xướng tên trong danh sách tour du lịch lịch sử hấp dẫn nhất châu Á chính là niềm tự hào mới cho du lịch Việt Nam trên hành trình đưa lịch sử trở thành sức hút toàn cầu.

Theo Time Out; UNESCO; Báo Quảng Nam