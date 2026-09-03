Đại diện Cục CSGT: 'Không phải cứ chạy sát nhau là bị phạt'

Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) cho biết, CSGT chỉ xử lý trong trường hợp đường thông thoáng, lái xe cố tình vi phạm, không phải cứ xe di chuyển sát nhau là bị xử lý. Bên cạnh đó, việc kiểm soát, xử lý được triển khai tại Km219 và Km326 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - QL 45 - Nghi Sơn, không phải trên toàn tuyến.

Tại Km 326 có đầy đủ biển báo, vạch sơn xác định khoảng cách an toàn.

Triển khai tại Km219 và Km326

Theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT), thời gian qua, trên một số tuyến cao tốc xảy ra nhiều vụ tai nạn liên hoàn, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Từ kết quả điều tra cơ bản trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, đơn vị xác định những vị trí lái xe dễ quan sát nhưng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn để tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm, trong đó có vi phạm liên quan đến việc không giữ khoảng cách an toàn.

Thượng tá Thắng cho biết, tại các vị trí này, người điều khiển phương tiện có thể quan sát rõ các biển báo, vạch sơn xác định khoảng cách. Đồng thời, hệ thống camera được bố trí để ghi nhận tốc độ, khoảng cách và các hành vi vi phạm của phương tiện.

“Việc xử lý được công khai, minh bạch, để lái xe biết lực lượng chức năng xử lý ở đâu, như thế nào và có dữ liệu điện tử chứng minh hành vi vi phạm”, Thượng tá Thắng nói.

Việc kiểm soát, xử lý được triển khai tại Km219 và Km326 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Lực lượng CSGT xác định tốc độ thời điểm phương tiện vi phạm lỗi không giữ khoảng cách.

Chỉ huy Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 lấy ví dụ tại Km326 được lựa chọn để xử lý lỗi không giữ khoảng cách do có đầy đủ biển báo, vạch sơn và hệ thống camera theo dõi tốc độ. Việc xử lý không được triển khai trên toàn bộ tuyến cao tốc.

Qua đó, lực lượng CSGT đã xử lý hơn 10 trường hợp vi phạm, chủ yếu là xe chở khách và xe tải.

Thượng tá Thắng cho biết thêm, với mỗi trường hợp bị xử lý, dữ liệu điện tử phải thể hiện được tốc độ của phương tiện tại thời điểm vi phạm, đồng thời xác định khoảng cách giữa xe đó với phương tiện phía trước có bảo đảm theo quy định hay không.

"Trong những thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao, không phải cứ xe di chuyển sát nhau là bị xử lý. CSGT chỉ xử lý trong trường hợp đường thông thoáng, lái xe cố tình vi phạm”, Thượng tá Thắng khẳng định.

Lực lượng chức năng theo dõi hình ảnh qua camera giám sát trên cao tốc.

Giữ khoảng cách để tránh tai nạn liên hoàn

Theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, trong các dịp nghỉ lễ, nhất là kỳ nghỉ 2/9, lưu lượng phương tiện trên cao tốc thường tăng mạnh. Trong đó, số lượng xe kinh doanh vận tải, xe chở khách và xe tải lớn gia tăng đáng kể.

Lực lượng chức năng tập trung xử lý xe kinh doanh vận tải - nhóm phương tiện nhận định thường xuyên gây ra những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, hậu quả rất lớn.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3.

Vị chỉ huy Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 cho rằng, khi lưu lượng phương tiện tăng cao, các tài xế cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách và duy trì dòng phương tiện ổn định thay vì cố vượt, lấn làn hoặc bám sát xe phía trước.

“Nếu đi nhanh, vượt ẩu, lấn làn, không giữ khoảng cách gây tai nạn dẫn đến tắc đường sẽ ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế. Khi hạn chế được sự cố trên đường, người dân còn tránh được thời gian chờ đợi, chi phí sửa chữa phương tiện và những rủi ro không đáng có", Thượng tá Thắng nói.

Hệ thống camera hiện đại lắp đặt trên tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Thượng tá Thắng khẳng định, đối với các phương tiện cố tình chen ngang, không giữ khoảng cách an toàn, chuyển làn khi chưa đủ điều kiện hoặc chuyển làn nhưng không bật tín hiệu báo trước, lực lượng CSGT sẽ sử dụng dữ liệu điện tử để xác định hành vi và xử lý theo quy định.

Qua thống kê của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, từ khi triển khai xử lý vi phạm khoảng cách, trên tuyến đường do đơn vị quản lý chưa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn nào.

"Mục tiêu của lực lượng CSGT không phải ra đường để xử phạt mà là phòng ngừa tai nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Việc xử lý vi phạm nhằm răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tài xế, đặc biệt là người điều khiển xe khách và xe tải lớn" , Thượng tá Thắng cho biết.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông chú ý các biển báo về khoảng cách an toàn, chủ động duy trì khoảng cách phù hợp với tốc độ và điều kiện lưu thông trong suốt hành trình trên cao tốc.