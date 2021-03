Đại diện của bà Trần Uyên Phương lên tiếng trước lùm xùm khởi tố vụ án liên quan đến người tố cáo

Theo thông báo của Phan Law Vietnam do luật sư Nguyễn Đức Hoàng làm đại diện, đến thời điểm hiện tại đơn vị chưa nhận được thông tin chính thức từ cơ quan có thẩm quyền về nội dung khởi tố vụ án nêu trên và các thông tin liên quan khác nên chưa thể đưa ra bất cứ bình luận nào.

“Tuy nhiên, trên tinh thần thượng tôn pháp luật, chúng tôi sẵn sàng hợp tác, cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật để sớm làm rõ sự việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên”, phía đại diện của bà Trần Uyên Phương cho hay.

Bên cạnh đó, phía đại diện cho rằng theo quy định của pháp luật, việc cơ quan có thẩm quyền tiến hành xem xét, xác minh, làm rõ các thông tin để giải quyết vụ án và khởi tố vụ án (nếu có) là các giai đoạn của hoạt động tố tụng; không có nghĩa là tất cả những người có liên quan đến vụ án đều có hành vi vi phạm pháp luật.

“Trong thời gian vụ việc đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, chúng tôi rất mong các phương tiện thông tin đại chúng tìm hiểu, kiểm chứng thông tin xác thực và đúng sự thật để đánh giá sự việc khách quan, thận trọng, để không ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, quyền và lợi ích chính đáng của những người liên quan.

Chúng tôi sẵn sàng cung cấp các thông tin cho cơ quan báo chí trong phạm vi khuôn khổ cho phép”, thông tin từ văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam nêu.

Theo tìm hiểu, vào tháng 10/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã nhận được đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh Đồng Nai.

Theo đơn tố cáo, bà Trần Uyên Phương và ông Trần Quý Thanh cùng một số cá nhân liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế thông qua việc chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh Đồng Nai hơn 1.000 tỷ đồng.

Đến tháng 12/2020, UBND TP. HCM nhận được đề nghị của Bộ Công an về việc ngăn chặn mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...) và yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, pháp lý liên quan tới 33 thửa đất tại quận Bình Tân và TP Thủ Đức đều do bà Trần Uyên Phương đứng tên.

Còn tại Đồng Nai, theo yêu cầu của Bộ Công an, UBND tỉnh đã đề nghị các sở, ngành và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động đối với Công ty cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành (do Công ty bất động sản Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư).

Ngày 9/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành văn bản số 652/TB-VPCPCSĐT-P4 về việc thông báo ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 20/QĐ-VPCQCSĐT-P4 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại TP. HCM và tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, cơ quan quan điều tra cho biết căn cứ vào kết quả giải quyết đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Chung, ông Lâm Sơn Hoàng tố giác bà Trần Phương Uyên, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phi Long và một số cá nhân thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại TP. HCM và Đồng Nai.

Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án để điều tra.

Bà Uyên Phương và bà Trần Ngọc Bích là con gái ông Trần Quý Thanh - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát.