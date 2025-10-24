Đại công trình của Việt Nam tốn hơn 3.000 tấn thép, sử dụng công nghệ lần đầu tiên xuất hiện ở Đông Nam Á

Đáp án đúng là: B. 1.240m tổng, 500m chính, khởi công 10.9.2006 - khánh thành 9.10.2014
Giải thích: Cầu Đông Trù có chiều dài 1.240m, trong đó cầu chính dài 500m, được xây dựng theo kiểu vòm ống thép, khởi công ngày 10.9.2006 và khánh thành ngày 9.10.2014. Khi đưa vào sử dụng, cầu góp phần giảm tải giao thông giữa hai bờ sông Đuống và TP Hà Nội, với 3 nhịp cầu đôi, bề rộng 54,5m, kết cấu nhịp liên tục, đánh dấu công nghệ tiên tiến lần đầu áp dụng tại Việt Nam và Đông Nam Á.
Đáp án đúng là: C. Ứng dụng vòm ống thép nhồi bê tông lần đầu Việt Nam và Đông Nam Á, chịu động đất cấp 8
Giải thích: Cầu Đông Trù ứng dụng công nghệ vòm ống thép nhồi bê tông lần đầu tại Việt Nam và Đông Nam Á, với khả năng chịu động đất cấp 8, bề rộng 54,5m và 3 nhịp liên tục. Điểm đặc biệt này đòi hỏi kết cấu phần dưới vững chắc với 4 trụ và 216 cọc khoan nhồi Ø2m sâu 40-60m, thân trụ đặc, tạo nền tảng cho phần trên với 3.000 tấn vòm thép và các dầm phức tạp.
Đáp án đúng là: C. 4 trụ, 216 cọc Ø2m sâu 40-60m, thân trụ đặc
Giải thích: Kết cấu phần dưới gồm 4 trụ với 216 cọc khoan nhồi đường kính 2m sâu 40-60m, thân trụ đặc, là dấu ấn công nghệ hỗ trợ phần trên với 3.000 tấn vòm thép, 94 dầm ngang, 176 dầm dọc, 2.324 phiến dầm bản và 2.400 khối bê tông nhồi, đòi hỏi kỹ thuật lắp đặt nâng vòm đến 42m bằng hệ thống kích đa hành trình lần đầu áp dụng tại Việt Nam.
Đáp án đúng là: B. Kích nâng đa hành trình từ mặt sông, kiểm soát cao độ đỉnh sườn vòm và lực căng cáp
Giải thích: Để lắp đặt vòm thép, sử dụng hệ thống kích nâng đa hành trình nâng từ mặt sông đến 42m, lần đầu tại Việt Nam, với khó khăn lớn nhất là kiểm soát cao độ đỉnh sườn vòm, lực căng cáp giằng và chuyển vị chân vòm để đảm bảo chính xác tuyệt đối cho nhịp liên tục. Phương pháp này áp dụng cho hợp long hai đoạn vòm 53m x 24m nặng 280 tấn đến 50m trong 5 giờ, dẫn đến các sáng kiến kỹ thuật thành công của Cienco1.
Đáp án đúng là: C. Thay đổi lắp đặt vòm tổ hợp, thiết kế cửa van chuyển tiếp và kết hợp trụ đỡ tạm với kích đa hành trình
Giải thích: Nhiều sáng kiến như thay đổi phương án lắp đặt đoạn vòm tổ hợp, thiết kế cửa van đóng mở chuyển tiếp ống bê tông trên vòm, kết hợp trụ đỡ tạm và giá nâng kích đa hành trình, thay đổi biện pháp nâng phiến dầm ngang đã được áp dụng thành công. Những sáng kiến này, dựa trên kỹ thuật nâng vòm chính xác, đánh dấu bước trưởng thành công nghệ của Cienco1 trong thi công cầu vòm ống thép nhồi bê tông nhịp lớn, trở thành công trình tiêu biểu ngành cầu đường Việt Nam.