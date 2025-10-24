Đại công trình của Việt Nam tốn hơn 3.000 tấn thép, sử dụng công nghệ lần đầu tiên xuất hiện ở Đông Nam Á

Câu hỏi 1/5 Hỏi 1: Cầu Đông Trù có chiều dài tổng thể bao nhiêu mét, với cầu chính dài bao nhiêu mét, và được khởi công cũng như khánh thành vào những ngày nào? A 1.000m tổng, 400m chính, khởi công 9.10.2014 - khánh thành 10.9.2006 B 1.240m tổng, 500m chính, khởi công 10.9.2006 - khánh thành 9.10.2014 C 1.500m tổng, 600m chính, khởi công 9.10.2006 - khánh thành 10.9.2014 D 900m tổng, 300m chính, khởi công 10.9.2014 - khánh thành 9.10.2006 Đáp án đúng là: B. 1.240m tổng, 500m chính, khởi công 10.9.2006 - khánh thành 9.10.2014 Giải thích: Cầu Đông Trù có chiều dài 1.240m, trong đó cầu chính dài 500m, được xây dựng theo kiểu vòm ống thép, khởi công ngày 10.9.2006 và khánh thành ngày 9.10.2014. Khi đưa vào sử dụng, cầu góp phần giảm tải giao thông giữa hai bờ sông Đuống và TP Hà Nội, với 3 nhịp cầu đôi, bề rộng 54,5m, kết cấu nhịp liên tục, đánh dấu công nghệ tiên tiến lần đầu áp dụng tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Câu hỏi 2/5 Hỏi 2: Điểm đặc biệt nhất của Cầu Đông Trù so với các cầu khác ở Việt Nam là gì? A Chịu động đất cấp 6, sử dụng công nghệ bê tông thông thường B Rộng nhất Hà Nội, nhưng chỉ 2 nhịp đơn lẻ C Ứng dụng vòm ống thép nhồi bê tông lần đầu Việt Nam và Đông Nam Á, chịu động đất cấp 8 D Dài nhất sông Đuống, sử dụng dây văng thép Đáp án đúng là: C. Ứng dụng vòm ống thép nhồi bê tông lần đầu Việt Nam và Đông Nam Á, chịu động đất cấp 8 Giải thích: Cầu Đông Trù ứng dụng công nghệ vòm ống thép nhồi bê tông lần đầu tại Việt Nam và Đông Nam Á, với khả năng chịu động đất cấp 8, bề rộng 54,5m và 3 nhịp liên tục. Điểm đặc biệt này đòi hỏi kết cấu phần dưới vững chắc với 4 trụ và 216 cọc khoan nhồi Ø2m sâu 40-60m, thân trụ đặc, tạo nền tảng cho phần trên với 3.000 tấn vòm thép và các dầm phức tạp.

Câu hỏi 3/5 Hỏi 3: Kết cấu phần dưới của Cầu Đông Trù gồm bao nhiêu trụ và sử dụng loại cọc khoan nhồi nào? A 2 trụ, cọc Ø1.5m sâu 30-50m B 6 trụ, cọc Ø2.5m sâu 50-70m C 4 trụ, 216 cọc Ø2m sâu 40-60m, thân trụ đặc D 3 trụ, 150 cọc Ø1m sâu 20-40m Đáp án đúng là: C. 4 trụ, 216 cọc Ø2m sâu 40-60m, thân trụ đặc Giải thích: Kết cấu phần dưới gồm 4 trụ với 216 cọc khoan nhồi đường kính 2m sâu 40-60m, thân trụ đặc, là dấu ấn công nghệ hỗ trợ phần trên với 3.000 tấn vòm thép, 94 dầm ngang, 176 dầm dọc, 2.324 phiến dầm bản và 2.400 khối bê tông nhồi, đòi hỏi kỹ thuật lắp đặt nâng vòm đến 42m bằng hệ thống kích đa hành trình lần đầu áp dụng tại Việt Nam.

Câu hỏi 4/5 Hỏi 4: Phương pháp lắp đặt vòm thép của Cầu Đông Trù sử dụng hệ thống gì để nâng đến độ cao 42m, và khó khăn lớn nhất là gì? A Cần cẩu thông thường, khó khăn về thời tiết B Kích nâng đa hành trình từ mặt sông, kiểm soát cao độ đỉnh sườn vòm và lực căng cáp C Xe nâng thủy lực, khó khăn về trọng lượng dầm D Máy bay trực thăng, kiểm soát chuyển vị trụ Đáp án đúng là: B. Kích nâng đa hành trình từ mặt sông, kiểm soát cao độ đỉnh sườn vòm và lực căng cáp Giải thích: Để lắp đặt vòm thép, sử dụng hệ thống kích nâng đa hành trình nâng từ mặt sông đến 42m, lần đầu tại Việt Nam, với khó khăn lớn nhất là kiểm soát cao độ đỉnh sườn vòm, lực căng cáp giằng và chuyển vị chân vòm để đảm bảo chính xác tuyệt đối cho nhịp liên tục. Phương pháp này áp dụng cho hợp long hai đoạn vòm 53m x 24m nặng 280 tấn đến 50m trong 5 giờ, dẫn đến các sáng kiến kỹ thuật thành công của Cienco1.