Chiều 29-10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, các đại biểu thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, giai đoạn 2021 – 2025.

Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng. Ảnh: Phạm Thắng

Vấn đề giá nhà tăng phi mã, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM được đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) nêu ra với nhiều băn khoăn. Theo đại biểu, mỗi người dân có thu nhập trung bình phải mất trên 30 năm tiết kiệm mới có thể mua được một căn nhà có mức giá trung bình ở 2 thành phố này.

Về thị trường vàng, đại biểu đoàn Quảng Trị cũng nhấn mạnh đây là vấn đề được Quốc hội đề cập tại nhiều kỳ họp, nhưng đến nay vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho ổn định kinh tế, tài chính, tiền tệ.

Theo Đại biểu Hà Sỹ Đồng, dù Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra nhiều giải pháp, song nhìn chung vẫn trong tình trạng loay hoay ứng phó, mà hiệu quả can thiệp dường như càng ngày càng xa rời mục tiêu quản lý ban đầu. Do đó, ông đề nghị tìm ra bản chất vấn đề, nằm ở khâu thể chế hay khâu thực hiện để giải quyết dứt điểm.

Trước Quốc hội, ông Hà Sỹ Đồng cho biết bản thân khá ngạc nhiên khi ở TP Hà Nội, người dân được yêu cầu phải cung cấp bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn cước công dân.

Ở một số xã, phường, chính quyền ra thông báo, nếu người dân không nộp các giấy tờ này đúng thời hạn thì quyền lợi của họ sẽ không được giải quyết. "Dù không phải là người trong cuộc, nhưng khi đọc những thông tin đó, tôi cảm thấy rất bức xúc. Bởi cả 2 loại giấy tờ nói trên đều do Nhà nước cấp, đều đã có trên hệ thống quản lý của cơ quan Nhà nước"- ông Hà Sỹ Đồng nêu vấn đề và băn khoăn tại sao người dân vẫn phải đi photocopy rồi nộp lại cho địa phương.

"Người dân nếu thực hiện thì vừa tốn thời gian, vừa lo ngại về việc bảo mật, lưu trữ thông tin cá nhân; còn nếu không thực hiện thì lại sợ bị đánh giá, bị gây khó khăn khi giải quyết thủ tục hành chính khác" - đại biểu Hà Sỹ Đồng nêu thực tế. Theo ông Đồng, việc làm sạch dữ liệu đất đai là cần thiết, nhưng cách làm và cách truyền đạt cho người dân cũng phải phù hợp hơn.

Đại biểu đoàn Quảng Trị nhìn nhận nhiều bất cập trong thực tiễn cuộc sống đang trực tiếp tác động đến người dân, phản ánh rõ việc chính sách và thực thi chính sách vẫn còn khoảng cách. Do đó, chính sách ban hành phải dễ hiểu, dễ thực thi, dễ kiểm soát.

Cũng liên quan đến việc người dân phải đi photocopy sổ đỏ để nộp, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) nhấn mạnh người sở hữu bất động sản dù là cá nhân hay tổ chức sẽ phải cung cấp đầy đủ thông tin, định danh, địa chỉ, diện tích, loại hình, số lượng, thời hạn và tình trạng pháp lý của tài sản.

Các dữ liệu nêu trên được cập nhật vào hệ thống thông tin, quản lý về nhà ở, đất đai. Do đó, theo ông Hoà, việc người dân phải photocopy sổ đỏ để đi nộp sẽ làm mất thời gian đi lại của người dân, gây tốn kém.