Ông Dương Khắc Mai, Phó trưởng Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng bị chủ một tài khoản TikTok cắt ghép vào nội dung sai sự thật rồi phát tán trên không gian mạng. Ảnh: Chụp màn hình

Ngày 3/9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tiếp nhận và vào cuộc xác minh, làm rõ vụ ông Dương Khắc Mai (Phó Trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng) bị một tài khoản TikTok sử dụng hình ảnh ông phát biểu tại nghị trường Quốc hội để ghép vào nội dung sai sự thật và phát tán trên không gian mạng.

Thông tin ban đầu, tối 1/9, ông Dương Khắc Mai thông báo với cơ quan chức năng đề nghị xử lý tài khoản mạng xã hội sử dụng hình ảnh của ông tại nghị trường Quốc hội, xuyên tạc phát ngôn với dòng chữ có nội dung “ Đề xuất sốc: Vợ hoặc chồng đi nhậu quá 20h có thể bị xử phạt nghiêm, mức phạt dự kiến lên đến 30 triệu đồng”.

Nội dung này được phát tán đã thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, 8.000 bình luận và hơn 3.600 tài khoản TikTok khác chia sẻ.

“ Chủ tài khoản TikTok đã dùng hình ảnh của tôi và ghép vào nội dung hoàn toàn sai sự thật. Tôi đã báo vụ việc lên lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng , lãnh đạo Bộ Công an và các cơ quan chức năng để có phương án xử lý chủ tài khoản TikTok ”, ông Mai cho hay.