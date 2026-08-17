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Đại án ma túy liên quan 4 tiếp viên hàng không: Xét xử Chi Dân, 'Cô tiên từ thiện' tại Trại tạm giam Chí Hòa

Nguyễn Tiến - Tân Châu - Huế Xuân
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Phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10 – đại án được mở rộng điều tra từ việc phát hiện hơn 11kg ma túy trong hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay từ Pháp về Việt Nam vừa được khai mạc. Trong đó, Chi Dân, Trúc Phương (biệt danh 'Cô tiên từ thiện') và phần lớn bị cáo khác bị xét xử tại Trại tạm giam Chí Hòa, bằng hình thức trực tuyến; nhóm bị cáo được tại ngoài hầu tòa tại trụ sở TAND TPHCM.

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Sáng 17/8, TAND TPHCM khai mạc phiên tòa xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10 – vụ án được mở rộng điều tra từ việc phát hiện hơn 11kg ma túy trong hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay VN10 từ Pháp về Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Tiến

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An ninh thắt chặt tại phiên tòa, cảnh sát có mặt từ rạng sáng, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào khu vực TAND TPHCM. Ảnh: Nguyễn Tiến

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Hàng loạt luật sư có mặt từ sớm, chuẩn bị hồ sơ tham gia bào chữa cho 227 bị cáo trong vụ án. Ảnh: Nguyễn Tiến

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Tại phòng xử án A, HĐXX làm việc ở vị trí trung tâm, phía trước là bục khai báo và khu vực dành cho các bị cáo. Ảnh: Nguyễn Tiến

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Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa, thực hiện quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử vụ án VN10. Ảnh: Nguyễn Tiến

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Thẩm phán Vũ Thanh Lâm, Chánh Tòa Hình sự TAND TPHCM, chủ tọa phiên tòa, tuyên bố khai mạc phiên xét xử 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10. Ảnh: Nguyễn Tiến

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Các bị cáo được tại ngoại cũng có mặt tại phòng xử án, ngồi theo vị trí được bố trí và chờ đến giờ HĐXX làm thủ tục khai mạc. Ảnh: Nguyễn Tiến

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Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân), bị xét xử về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Ảnh: Chụp qua màn hình.

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Nguyễn Đỗ Trúc Phương xin điều chỉnh lý lịch trước tòa. Ảnh: Chụp qua màn hình

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Rất đông luật sư có mặt từ sáng sớm tại TAND TPHCM, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu tham gia bào chữa cho các bị cáo trong phiên tòa VN10. Ảnh: Nguyễn Tiến

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Hệ thống màn hình, thiết bị truyền dẫn được bố trí tại phòng xử án, phục vụ kết nối trực tuyến giữa điểm cầu TAND TPHCM và Trại tạm giam T30. Ảnh: Nguyễn Tiến

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Chuyên án VN10 bắt đầu từ ngày 16/3/2023, khi lực lượng chức năng kiểm tra hành lý của 4 nữ tiếp viên trên chuyến bay VN10 và phát hiện có 157 trong tổng số 327 tuýp kem đánh răng chứa hơn 11kg ma túy, gồm Ketamine và MDMA. Ảnh: Nguyễn Tiến

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Từ vụ việc này, Công an TPHCM mở rộng điều tra, làm rõ các đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua đường hàng không. Cơ quan điều tra xác định nhiều người tham gia vận chuyển, mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: Nguyễn Tiến

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Sau hơn 3 năm điều tra, vụ án được mở rộng với 227 bị cáo, giữ nhiều vai trò khác nhau trong các đường dây và bị truy tố về nhiều tội danh liên quan đến ma túy. Ảnh: Nguyễn Tiến

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Đáng chú ý, 4 nữ tiếp viên hàng không không bị truy tố do cơ quan tố tụng xác định những người này không biết bên trong các tuýp kem đánh răng có chứa ma túy. Ảnh: Nguyễn Tiến

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Phiên tòa dự kiến diễn ra đến ngày 12/9. Ảnh: Nguyễn Tiến

Tags

Công an TPHCM

TAND TPHCM

ma túy

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