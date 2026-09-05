Daesung (BIGBANG) sống trên "núi vàng" khổng lồ trị giá 193 tỷ đồng

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Daesung quả thực mát tay kinh doanh bất động sản.

Mới đây, kênh YouTube wander planet đã đăng tải video giới thiệu căn hộ siêu sang của Daesung (BIGBANG). Theo đó, Daesung mua căn hộ ở tòa Heukseok Mark Hills, tọa lạc tại phường Heukseok, quận Dongjak, Seoul từ mùa hè năm 2015. Căn hộ có diện tích khoảng 275 mét vuông, bao gồm 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Nhà của Daesung có tầm nhìn ra sông Hàn và trở thành vị trí đắc địa để xem pháo hoa.

Vào thời điểm mua căn hộ, Daesung bỏ ra số tiền 1,45 tỷ won (28 tỷ đồng). Sau 11 năm, giá thị trường của căn hộ đã tăng lên 10 tỷ won (193 tỷ đồng). Như vậy có thể thấy rằng thành viên BIGBANG đang sống trên "núi vàng", có tốc độ tăng trưởng cực lớn.

Daesung mua căn hộ ở tòa Heukseok Mark Hills, tọa lạc tại phường Heukseok, quận Dongjak, Seoul từ mùa hè năm 2015. Ảnh: X

Bề ngoài bề thế của tòa nhà. Ảnh: YouTube

Heukseok Mark Hills nổi tiếng là địa điểm lý tưởng để xem pháo hoa sông Hàn. Cặp đôi quyền lực Jang Dong Gun - Go So Young đã trải qua những năm tháng tân hôn tại đây, và có thông tin cho rằng Hyun Bin cũng từng sống ở đó khoảng 11 năm trước khi kết hôn với Son Ye Jin. Hiện tại, những người hàng xóm nổi tiếng của Daesung tại tòa nhà này còn có vợ chồng "nữ hoàng trượt băng Kim Yuna - Ko Woo Rim và Krystal.

Ngoài căn hộ hiện tại, Daesung còn sở hữu 1 tòa nhà ở phường Cheongdam, Gangnam, Seoul. Daesung mua tòa nhà này với giá 31 tỷ won (600 tỷ đồng) vào năm 2017. Đến nay, giá trị tòa nhà đã vượt quá 90 tỷ won (1741 tỷ đồng), tăng giá gấp 3 lần. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Daesung quả thực mát tay kinh doanh bất động sản.

Vào thời điểm mua căn hộ, Daesung bỏ ra số tiền 1,45 tỷ won (28 tỷ đồng). Sau 11 năm, giá thị trường của căn hộ đã tăng lên 10 tỷ won (193 tỷ đồng). Ảnh: YouTube

Heukseok Mark Hills nổi tiếng là địa điểm lý tưởng để xem pháo hoa sông Hàn. Ảnh: YouTube

Kang Daesung sinh ngày 26/4/1989 tại Seoul, Hàn Quốc. Từ nhỏ, Daesung đã nuôi ước mơ trở thành ca sĩ. Dù gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ gia đình, đặc biệt là cha, anh vẫn kiên trì theo đuổi. Anh từng bỏ nhà đi một tuần để thuyết phục bố mẹ, sau đó theo học thanh nhạc tại học viện MBC. Năm 2005–2006, anh vượt qua buổi thử giọng và trở thành thực tập sinh của YG Entertainment. Trong chương trình thực tế Real Documentary Big Bang, Daesung được chọn làm thành viên thứ 3 của nhóm (sau G-Dragon và Taeyang), bên cạnh T.O.P và Seungri.

Ngày 19/8/2006, BIGBANG chính thức ra mắt. Với chất giọng khỏe, giàu cảm xúc cùng tính cách vui vẻ, gần gũi, Daesung nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng bên cạnh những thành viên nổi bật khác như G-Dragon và Taeyang. BIGBANG sau đó liên tiếp tạo nên nhiều bản hit và mở rộng hoạt động sang thị trường Nhật Bản, trở thành một trong những nghệ sĩ Hàn Quốc có sức ảnh hưởng lớn tại châu Á.

Ảnh: X

Daesung là 1 "mẩu" của nhóm nhạc huyền thoại BIGBANG. Ảnh: X

Không chỉ thành công với vai trò thành viên BIGBANG, Daesung còn xây dựng sự nghiệp solo khá ấn tượng. Bên cạnh âm nhạc, Daesung cũng từng tham gia nhiều chương trình truyền hình, đặc biệt là các chương trình giải trí, đồng thời thử sức với sân khấu nhạc kịch và diễn xuất.

Sau nhiều năm hoạt động, Daesung vẫn duy trì vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ nhờ giọng hát giàu cảm xúc và hình ảnh một nghệ sĩ chân thành, hài hước. Đáng chú ý, BIGBANG tiếp tục hoạt động trong những năm gần đây. Vào tháng 8/2026, nhóm phát hành đĩa đơn BiiiG, trong đó giọng hát mạnh mẽ và giàu cảm xúc của Daesung tiếp tục là một điểm nhấn. Anh đang cùng BIGBANG đi tour kỷ niệm 20 năm thành lập XX: COSMOS, sẽ biểu diễn tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 24-25/10 sắp tới.

Không chỉ thành công với vai trò thành viên BIGBANG, Daesung còn xây dựng sự nghiệp solo khá ấn tượng. Ảnh: X

Nguồn: Naver