"Đặc sản" nhà miền Tây: Lát nhiều loại gạch từ sân cho đến nhà sau, còn muốn lát ra tới đường lộ

Chưa đi chưa biết miền Tây, đi rồi mới thấy toàn điều bất ngờ!

Đây được cho là một nhận định chính xác bởi người miền Tây có rất nhiều đặc trưng văn hoá riêng, thể hiện rõ từ trong nếp sống, sinh hoạt hằng ngày. Chính bởi vậy mà mỗi khi người miền Tây “flex” về cuộc sống của mình trên MXH đều khiến dân tình phải trầm trồ, há hốc vì những điều đặc biệt, hiếm thấy ở các địa phương khác.

Một trong số đó phải kể đến gu thiết kế, làm nhà của người miền Tây. Bên cạnh những căn nhà vừa rộng, vừa dài vừa lắt léo thì những ngôi nhà ở đây đều có thêm một điểm chung nữa là được lát gạch bóng loáng. Ngoài ốp gạch tường, lát gạch sàn nhà, họ còn có sở thích lát gạch toàn bộ sân.

Từ ngoài cửa đi vào, nguyên một khoảng sân rộng được lát gạch toàn bộ (Nguồn: @sunguyen1408)

Nhà nào cũng như nhà nào, không lát full gạch đời không nể! (Nguồn: @nhamoidep; @thengdy)

Điều này khiến nhiều người hài hước bình luận rằng: “Khách đến chơi nhà có khi phải bỏ giày, dép từ ngoài mặt đường”. Hay một vài ý kiến khác cũng bày tỏ rằng, nhà vừa dài, vừa rộng còn lát full gạch như này hẳn việc lau dọn sẽ rất tốn thời gian, không sức. Chưa kể, nếu muốn nhà luôn sạch sẽ, sáng bóng thì cũng cần quét, lau đều đặn mỗi ngày.

Tuy nhiên nhiều người miền Tây cho rằng, gạch bóng là chất liệu dễ để làm sạch, tạo cảm giác nhà lúc nào cũng mát mẻ. Do đó, họ luôn yêu thích, ưu tiên ốp gạch mỗi khi làm nhà để dễ lau dọn.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Gạch lát từ ngoài sân vào đến tận nhà sau, lau nhà quần quật từ sáng đến giờ cơm chiều là vừa đẹp”. - “Thật sự là nếu có thể họ còn muốn lát gạch ra tới đường lộ luôn quá”. - “Chuẩn nha, nhà khu tôi ai cũng lát gạch full sân như vậy đó, nhìn vừa mát vừa sạch”. - “Kể ra cũng tốn tiền đó chứ nhỉ, lát nguyên sân vào tới nhà, rồi cả nhà sau. Chịu chơi quá chừng”. - “Ở địa phương mình thì gạch sân thường không dùng loại này vì sợ trơn. Xem clip thấy miền Tây nhà ai cũng vậy hay ghê, độc đáo”.

Lát gạch thôi chưa đủ, mỗi gian phải 1 loại gạch mới chịu (Nguồn: @nguyenhuong6089)

Không chỉ lát gạch khắp mọi nơi, điểm đặc biệt nữa mà nhà nào cũng có đó chính là các loại gạch không cần thống nhất. Tức là, dù hai không gian có được đặt sát cạnh nhau thì hoàn toàn có thể sử dụng tới 2 - 3 loại gạch.

Điều này được cho là do thói quen nới nhà của người miền Tây. Có điều kiện kinh tế, họ sẽ cơi nới thêm không gian sinh hoạt, do đó rất khó trong việc sử dụng đồng nhất một mẫu gạch. Song nhiều người cho rằng chính những thứ giản dị, tự nhiên đó lại tạo nên một nét đặc trưng rất riêng của nơi này.

Nguyên gian nhà trước đếm vội cũng đã có 3 loại gạch khác nhau (Nguồn: @phukiet1511)

Có gạch nào lát gạch đó, không cần đồng bộ (Nguồn: @leeteapong; @dearme.710)