Diễn biến mới nhất vụ người phụ nữ nghèo bị taxi chặt chém 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70km

Liên quan đến vụ việc bà Bùi Thị Ly (60 tuổi, quê ở Phú Thọ) bị taxi chặt chém số tiền 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km từ Hà Nội về Bến xe Hòa Bình, tài xế trong vụ việc đã được xác định là Nguyễn Trường Giang (quê ở Hưng Yên). Phương tiện mà Giang chở bà Ly là chiếc ô tô 4 chỗ hiệu Toyota Vios, BKS 89A 556.07, theo nguồn tin trên báo VOV.

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho biết thêm, trưa ngày 12/9, tài xế đã đến tận nhà bà Ly để xin lỗi và trả lại số tiền cho bà. Tại đây, tài xế thừa nhận toàn bộ hành vi, nhận ra việc làm của bản thân là sai trái và cam kết hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt của bà Ly. Nam tài xế cũng buộc phải viết biên bản sự việc trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương và gia đình bà Ly để làm căn cứ xử lý.

Chiếc xe tài xế điều khiển chở bà Bùi Thị Ly. (Ảnh: VOV)

Gia đình bà Ly cũng đã đưa nam tài xế đến cơ quan công an để làm rõ vụ việc. Theo người phụ nữ, gia đình không có ý định kiện cáo, chỉ mong được trả lại tiền. Song, hành vi như vậy cần phải được làm rõ.

Chiều ngày 12/9, lực lượng chức năng đã đưa tài xế cùng nạn nhân đến bến xe buýt gần Công viên Hương Cau (phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) để dựng lại hiện trường.

Thông tin mới này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. "Chạy đâu cho thoát, điều kiện hoàn cảnh bà Ly như vậy mà nỡ lừa bà, việc làm sai trái sẽ phải trả giá rất nhanh", cư dân mạng bình luận.

Trước đó, mạng xã hội vô cùng bất bình trước thông tin bà Ly bị tài xế taxi ép phải trả số tiền 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70km từ Bến xe Mỹ Đình về Bến xe Hòa Bình.

Hình ảnh bà Ly khóc nức nở kể lại sự việc bị ép trả số tiền 2,5 triệu đồng khiến nhiều người bức xúc.

Bà Ly có hoàn cảnh khó khăn, phải rời quê lên Hà Nội làm nghề rửa bát thuê để kiếm tiền chữa bệnh cho chồng với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên vì tuổi đã cao, công việc lại vất vả nên làm được hơn 1 tháng, bà xin nghỉ việc. Trưa ngày 11/9, bà ra Bến xe Mỹ Đình bắt xe về quê thì bất ngờ có một người đàn ông kéo bà lên xe và nói sẽ cho bà đi nhờ, không lấy tiền.

Tin lời nên bà Ly đã lên xe. Đi được một đoạn, bà Ly thấy có xe khách về Hòa Bình nên bảo tài xế cho xuống nhưng người này không đồng ý. Tài xế chở người phụ nữ về gần đến Bến xe Hòa Bình thì đòi bà phải trả số tiền 3,5 triệu đồng mới cho xuống xe.

Bà Ly van khóc, vét túi còn đúng 2,5 triệu đồng trả cho tài xế và được người này cho xuống. Khi vào Bến xe Hòa Bình, bà bật khóc kể lại sự việc và được người dân giúp đỡ trình báo công an.

Sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.