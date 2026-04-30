Đặc quyền bác sĩ Chiêm Quốc Thái dành riêng cho Ngọc Loan

Thời gian gần đây, Ngọc Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái liên tục được réo gọi trên mạng xã hội khi xuất hiện hàng loạt dấu hiệu cho thấy cả hai có mối quan hệ đặc biệt. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận, nhưng những “hint” được cư dân mạng soi ra ngày càng nhiều, khiến câu chuyện trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Điểm đáng chú ý nhất chính là việc Ngọc Loan được cho là có những "đặc quyền" hiếm thấy. Bác sĩ Chiêm Quốc Thái từng vướng tin đồn tình cảm với nhiều mỹ nhân Vbiz, nhưng chỉ Ngọc Loan là người hiếm hoi được công khai xuất hiện cùng anh tại các sự kiện. Không chỉ dừng ở đó, cô còn tham gia làm việc tại chính thẩm mỹ viện của bác sĩ Chiêm Quốc Thái.

Ngọc Loan công khai lộ diện cùng bác sĩ Chiêm Quốc Thái trong sự kiện của thẩm mỹ viện

Ngọc Loan làm việc tại viện thẩm mỹ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái, cả hai thoải mái xuất hiện cùng nhau

Trên trang cá nhân, Ngọc Loan cũng thường xuyên đăng ảnh bên vị bác sĩ này

Chưa hết, Ngọc Loan nhiều lần lộ hình ảnh du lịch cùng hai con có sự tham gia của bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Đồng thời, cô cũng để lộ không gian sống sang trọng được cho là có sự liên quan đến vị bác sĩ này. Những góc chụp trong nhà với nội thất quen thuộc khiến dân mạng nhanh chóng liên tưởng đến cùng một địa điểm.

Ngọc Loan lộ ảnh đưa 2 con du lịch cùng bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Cô cũng tổ chức tiệc sinh nhật cho bác sĩ Thái và con trai

Ngọc Loan nhiều lần chứng minh tài năng nội trợ khéo léo bên trong biệt thự

Đặc biệt nhất phải kể đến khoảnh khắc Ngọc Loan xuất hiện thân thiết bên mẹ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Bởi lẽ, đây thường được xem là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đã bước sang một mức độ gần gũi hơn, không còn đơn thuần là bạn bè hay đối tác công việc. Từ những chi tiết được xâu chuỗi, nhiều người cho rằng cả hai đang có mối quan hệ đặc biệt nhưng lựa chọn cách giữ kín, không công khai rầm rộ. Thay vào đó, họ “úp mở” bằng những động thái nhỏ, đủ để những ai theo dõi kỹ có thể nhận ra.

Người đẹp thân thiết bên bác sĩ Chiêm Quốc Thái, mẹ ruột của cô (áo dài vàng) cũng có mặt

Ngọc Loan và mẹ bác sĩ Chiêm Quốc Thái rất gắn bó

Ngọc Loan được biết đến là thí sinh ở The Face Vietnam 2016. Cô ghi dấu ấn với vẻ đẹp sắc sảo, thần thái chuẩn người mẫu và sự bứt phá dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Hương. Tuy không giành ngôi vị cao nhất, nhưng cô nàng nhanh chóng được khán giả nhớ tên nhờ hình ảnh chỉn chu và nét cá tính riêng biệt trong làng mẫu.

Tháng 11/2016, cộng đồng mạng lại được một phen xôn xao với nghi vấn hẹn hò của bác sĩ Chiêm Quốc Thái với Ngọc Loan The Face. Sự việc bắt nguồn từ việc Ngọc Loan đăng ảnh nắm tay hẹn hò bên ai đó giấu mặt và hình ảnh bàn tay với những phụ kiện giống hệt với bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Đến vào đầu tháng 1/2019, một tài khoản trên Facebook đã đăng tải loạt ảnh Ngọc Loan cùng một bé gái được cho là con của nữ người mẫu, người này còn khẳng định mặt bé giống bác sĩ Chiêm Quốc Thái y đúc.

Ngọc Loan từng công khai có cô con gái xinh xắn, nay đã tầm 9-10 tuổi

Tháng 4/2025, Ngọc Loan đã đăng ảnh tổ chức tiệc sinh nhật ấm cúng tại nhà riêng, nhân vật xuất hiện trên bánh kem là một người đàn ông mặc áo blouse nắm chặt tay một bé trai. Nhiều người nhanh chóng nhận ra cách tạo hình của người đàn ông này rất giống với phong cách của bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Ngoài ra, dù Ngọc Loan đã khéo dùng biểu tượng để che tên nhưng netizen đã soi ra được dòng chữ "Chiêm Q.V" - được cho là con trai của cô xuất hiện trên chiếc bánh kem.

Ngọc Loan còn có cậu con trai có sinh nhật trùng ngày với bác sĩ Chiêm Quốc Thái

